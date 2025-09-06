Chicago Fire x New England Revolution Palpite; Odds 3.5+, 8+; Onde Assistir MLS 06/09

Chicago Fire e New England Revolution se enfrentam na sábado, 06/09, em partida válida pela 28.ª rodada da MLS 2025. A bola vai rolar às 21h30 (horário de Brasília) no Toyota Park - SeatGeek Stadium, em Bridgeview, Illinois, e a transmissão será pela Apple TV.

O confronto promete, com o Chicago Fire buscando se firmar em casa e o New England Revolution querendo surpreender fora. A partida é crucial para as duas equipes na busca por seus objetivos na temporada. Confira os nossos palpites para Chicago Fire x New England Revolution!

Confira nossos palpites de Chicago Fire x New England Revolution, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Chicago Fire x New England Revolution: Nossas 3 Melhores Dicas

Para os palpites de Chicago Fire x New England Revolution, analisamos o desempenho recente das equipes e as estatísticas para trazer as melhores opções. O histórico de confrontos e o momento atual sugerem um jogo com oportunidades interessantes.



🎯 Empate no 1º tempo - odd 2.20

- odd 2.20

🎯 Ambos os times marcam - odd 1.75

- odd 1.75

🎯 Total de gols acima de 2.5 - odd 1.90



Para os palpites de Chicago Fire x New England Revolution, a análise das estatísticas recentes mostra que ambos os times têm potencial ofensivo. O momento atual das equipes sugere uma partida com potencial para gols e um jogo disputado.

Palpites Alternativos Chicago Fire x New England Revolution

Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. Acreditamos que as defesas podem ter dificuldades em conter os ataques adversários.



🎯 Chicago Fire vence - odd 2.10

- odd 2.10

🎯 New England Revolution marca o primeiro gol - odd 2.00

- odd 2.00

🎯 Mais de 9 escanteios na partida - odd 1.80



Super Palpites Chicago Fire x New England Revolution



🚀 Chance Dupla: Chicago Fire ou Empate e Ambas as Equipes Marcam - odd 3.50



💰 Palpites de Odds Baixas Chicago Fire x New England Revolution

Apostar em odds com valores mais modestos pode ser uma estratégia interessante para quem busca segurança. No entanto, as odds baixas costumam ser mais prováveis de se concretizarem.



🔵 Total de gols acima de 1.5 - odd 1.35

- odd 1.35

🟢 Chicago Fire para marcar - odd 1.45

- odd 1.45

🟡 New England Revolution para marcar - odd 1.50



⚖️ Palpites de Odds Médias Chicago Fire x New England Revolution

As odds médias representam um bom equilíbrio entre risco e retorno, oferecendo oportunidades para quem busca ganhos mais significativos sem arriscar demais. Com cautela, você pode obter bons resultados.



🔵 Empate anula aposta – New England Revolution - odd 2.75

- odd 2.75

🟢 Resultado Correto: 1-2 - odd 3.90

- odd 3.90

🟡 Total de escanteios acima de 9.5 - odd 2.60



🚀 Palpites de Odds Altas Chicago Fire x New England Revolution

Se você gosta de emoção, as odds altas podem trazer grandes recompensas. Lembre-se de que o risco é maior, mas a chance de um bom retorno também existe. Boa sorte!



🔵 Placar Exato: 2-1 - odd 8.00

- odd 8.00

🟢 Artilheiro a qualquer momento: [Nome do jogador do Chicago Fire] - odd 6.00

- odd 6.00

🟡 Ambos os times recebem cartão vermelho - odd 10.00



Chicago Fire x New England Revolution: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Chicago Fire x New England Revolution - MLS 2025

Chicago Fire x New England Revolution - MLS 2025

📅 Data: 06/09/2025

06/09/2025

⏰ Horário: 21:30 (horário de Brasília)

21:30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: SeatGeek Stadium, Bridgeview, Illinois

SeatGeek Stadium, Bridgeview, Illinois

📺 Transmissão: Apple TV - MLS Pass



Como Chicago Fire e New England Revolution Chegam Para o Confronto

O Chicago Fire busca se consolidar em casa, aproveitando o apoio da torcida para somar pontos importantes e subir na tabela da MLS. A equipe precisa de uma vitória para manter o ritmo.

O New England Revolution, por sua vez, quer surpreender fora de casa e somar pontos para se aproximar dos líderes da competição. O time precisa mostrar poder de reação para buscar a vitória.

Últimos Jogos do Chicago Fire

O Chicago Fire tem mostrado um desempenho irregular, com oscilações entre vitórias e derrotas. A equipe precisa encontrar um padrão de jogo mais consistente para alcançar seus objetivos na temporada.

Nos últimos jogos, o time tem demonstrado capacidade de marcar gols, mas precisa melhorar a defesa para evitar sofrer muitos gols. O treinador busca encontrar o equilíbrio ideal para a equipe.



✅ Chicago Fire 2x1 St. Louis City - MLS



✅ Chicago Fire 2x1 Los Angeles FC - MLS



🟡 Chicago Fire 1x1 New York Red Bulls - MLS



❌ Philadelphia Union 2x0 Chicago Fire - MLS



✅ Chicago Fire 2x1 CF Montreal - MLS



Últimos Jogos do New England Revolution

O New England Revolution tem se mostrado inconsistente, com resultados variados nas últimas partidas. A equipe precisa melhorar seu desempenho para alcançar uma posição melhor na tabela.

A equipe tem apresentado dificuldades em manter a consistência, alternando bons e maus momentos. O técnico está trabalhando para encontrar a melhor formação e estratégia para a equipe.



❌ New England Revolution 0x1 Charlotte - MLS



✅ Columbus Crew 1x2 New England Revolution - MLS



❌ New England Revolution 0x2 Los Angeles FC - MLS



✅ New England Revolution 2x1 DC United - MLS



❌ New England Revolution 1x3 CF Montreal - MLS



Nossa Opinião para Chicago Fire x New England Revolution

Com base nas análises, acreditamos em um jogo equilibrado, com chances para os dois lados. O Chicago Fire, jogando em casa, pode ter uma leve vantagem, mas o New England Revolution tem potencial para surpreender.

Acreditamos que o confronto terá gols e chances para ambos os lados, com o resultado dependendo do desempenho das equipes em campo. A partida promete ser emocionante, com as duas equipes buscando a vitória.