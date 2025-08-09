Assine UOL
Chicago Fire
Major League Soccer - United States
SeatGeek Stadium
Los Angeles FC
  • V
  • V
  • D
  • D
  • V
Chicago Fire x Los Angeles FC: Palpite, Odds Altas +9, Onde Assistir - MLS 09/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Confira os melhores palpites Chicago Fire x LAFC com odds altas + 9.00 e +4!


 Este confronto da Major League Soccer coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos na competição. O Chicago Fire, buscando uma melhor posição na tabela, enfrenta o Los Angeles FC, um dos times mais fortes da liga e que sempre entra como favorito.


A partida está marcada para este sábado, 9 de agosto de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Toyota Park, em Illinois. A expectativa é de um jogo disputado, com o LAFC tentando impor seu ritmo e o Chicago Fire se defendendo e explorando os contra-ataques. Neste artigo, você encontrará uma análise completa, as melhores dicas de apostas e as odds mais atrativas para o jogo de hoje.


Chicago Fire x LAFC Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


🎯 Palpite: LAFC vence - odd 2.67
🎯 Palpite: Ambas equipes marcam - Sim - odd 1.46
🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.55


O palpite do dia se baseia na superioridade técnica do Los Angeles FC. Mesmo jogando fora de casa, a equipe possui um elenco mais qualificado e um histórico recente favorável em partidas com muitos gols. A aposta em "ambas marcam" é bastante sólida, pois o Chicago Fire, apesar da campanha irregular, joga em casa e costuma marcar. A aposta em "mais de 2.5 gols" é reforçada pelo histórico de 7 das últimas 10 partidas fora de casa do LAFC terem terminado com muitos gols.


🚀 Chicago Fire x LAFC Palpite com odds altas


Para quem busca retornos mais elevados, algumas apostas específicas oferecem odds bem atraentes e são plausíveis com base nas estatísticas das equipes.



  • 🔵 Palpite: LAFC e Mais de 2.5 gols - odd 3.09

  • 🟢 Palpite: Resultado exato 1 a 2 - odd 9.28

  • 🟡 Palpite: LAFC marca em ambos os tempos - odd 3.17


O LAFC, com seu ataque potente, tem grandes chances de vencer um jogo com um placar elástico. A combinação de vitória do time visitante com mais de 2.5 gols é uma aposta interessante. O placar exato de 1 a 2 é um resultado comum em jogos equilibrados, e a odd alta reflete o risco. A aposta em "LAFC marca em ambos os tempos" é uma forma de apostar na intensidade do ataque do time de Los Angeles, que costuma pressionar o adversário durante os 90 minutos.


Superpalpite para jogo hoje: Chicago Fire x LAFC



  • 🔥 LAFC vence e ambos marcam - odd 4.40


Este superpalpite une a nossa principal aposta de vitória do LAFC com a tendência de ambas as equipes balançarem as redes. O Chicago Fire tem o fator casa a seu favor para tentar marcar, enquanto o LAFC, superior tecnicamente, deve sair com a vitória. É um cenário bastante provável e com uma odd que reflete bem o risco e a recompensa.


💰 Chicago Fire x LAFC: Palpite Odds Baixas



Se você prefere apostas mais seguras, estas opções oferecem menor risco.



  • 🔵 Dupla Chance: LAFC ou Empate - odd 1.53

  • 🟢 Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.16

  • 🟡 LAFC marca o primeiro gol - odd 1.97


Informações do Jogo: Chicago Fire x LAFC: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Chicago Fire x LAFC - Major League Soccer

  • 📅 Data: 09/08/25

  • Horário: 21:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Toyota Park, Illinois

  • 📺 Transmissão: Apple TV


Encontre as melhores análises e os melhores palpites de futebol para hoje para fazer suas apostas com mais segurança.


📺 Onde Assistir Chicago Fire x LAFC


A partida entre Chicago Fire e LAFC terá transmissão exclusiva no canal de streaming Apple TV. Para acompanhar o jogo, é necessário ter uma assinatura da plataforma.


Como Chicago Fire e LAFC Chegam Para o Confronto


O Chicago Fire chega para a partida em um momento de irregularidade na temporada. A equipe tem oscilado bastante, conseguindo bons resultados em casa, mas sofrendo com a falta de consistência em outras partidas. A defesa tem sido um ponto de preocupação, enquanto o ataque, por vezes, depende muito de jogadas individuais. A equipe espera contar com a força de sua torcida para surpreender o LAFC e voltar a subir na tabela de classificação. A busca por uma vaga nos playoffs é o principal objetivo.


LAFC, por sua vez, está entre os líderes de sua conferência e demonstra um futebol de alto nível. O time de Los Angeles possui um ataque poderoso, com jogadores decisivos que podem mudar o rumo de uma partida a qualquer momento. O time visitante tem um retrospecto recente de jogos com muitos gols, principalmente quando joga fora de casa. O objetivo da equipe é manter a boa fase e consolidar sua posição entre os melhores da liga. Não há desfalques importantes para o confronto, o que reforça a confiança no time.


 

Chicago Fire x Los Angeles FC: Palpite do Dia

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Chicago Fire x Los Angeles FC: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Chicago Fire x Los Angeles FC: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2025 Friendlies Clubs
Chicago Fire
0 - 1
Los Angeles FC
2024 Friendlies Clubs
Chicago Fire
1 - 3
Los Angeles FC
2019 Major League Soccer
Los Angeles FC
0 - 0
Chicago Fire
2018 Major League Soccer
Chicago Fire
3 - 1
Los Angeles FC

🎯 Jogo Responsável


Lembre-se sempre que as apostas esportivas devem ser uma forma de entretenimento e diversão. Pratique o Jogo Responsável e aposte com moderação.

