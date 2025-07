Bulls x Bucks NBA Summer League: Onde Assistir, Palpite - 16/07

Jovens talentos para acompanhar em Bulls x Bucks

Nos Bulls, os destaques são Matas Buzelis, ala que brilhou no último jogo com 28 pontos, e Javon Freeman-Liberty, que mostrou versatilidade no perímetro. Noa Essengue também tem mostrado força ofensiva apesar de momentos de instabilidade.

Pelo lado do Bucks, Chris Livingston lidera a pontuação da equipe, enquanto o armador Jamaree Bouyea foi decisivo na estreia. Bogoljub Marković é outro nome a ser observado, com média sólida de pontos e presença física no garrafão.

Jogo Responsável

Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção da partida, não comprometer sua saúde financeira. Defina limites e, se necessário, busque ajuda especializada.