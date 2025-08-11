Assine UOL
Chesterfield
League Cup - United Kingdom
SMH Group Stadium
Mansfield Town
Chesterfield x Mansfield Town: Palpite Odds Altas +22, +49, Onde Assistir, EFL, 12/08

Publicado
11.08.2025
Atualizado em
11.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Chesterfield x Mansfield Town: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa.


 A partida acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Technique Stadium, em Chesterfield, e não terá transmissão oficial para o Brasil.


Os dois times se encontram na primeira rodada de uma competição eliminatória. O Chesterfield joga em casa e vive um bom momento, com duas vitórias seguidas. O Mansfield Town, por sua vez, enfrenta um período de resultados negativos, com duas derrotas nas últimas duas partidas.


Chesterfield x Mansfield Town Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Chesterfield para vencer - odd 2.25

  • 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.62

  • 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.73


Ao analisar as estatísticas, vemos que o Chesterfield tem uma sequência de duas vitórias. A equipe marcou uma média de 1.6 gols por jogo nos últimos dez jogos.


Já o Mansfield Town, embora esteja em um momento menos favorável, tem uma média de 1.8 gols marcados por partida. Ambos os times tendem a marcar e sofrer gols. O Chesterfield tem 50% de jogos com mais de 2.5 gols, enquanto o Mansfield Town tem 80%.


Palpites Alternativos Chesterfield x Mansfield Town



  • 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta: Chesterfield - odd 1.65

  • 🎯 Palpite: 1º Gol do Chesterfield - odd 1.83

  • 🎯 Palpite: Total de Gols e Ambas as Equipes Marcam: Mais de 2.5 e Sim - odd 2.01


Para palpites mais arriscados, as opções acima trazem boas odds. O Chesterfield tem uma boa chance de abrir o placar, já que a odd é de 1.83. Além disso, a aposta de Empate Anula para o Chesterfield (odd 1.65) é uma boa alternativa para se proteger de um possível empate. A aposta no Total de Gols e Ambas as Equipes Marcam também é interessante, já que os dois times têm boas médias de gols e a odd é de 2.01.


💰 Chesterfield x Mansfield Town: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Chesterfield FC ou Empate - odd 1.34

  • 🟢 Palpite: Menos de 3.5 gols - odd 1.41

  • 🟡 Palpite: Chesterfield FC marca mais de 0.5 gols - odd 1.22


⚖️ Chesterfield x Mansfield Town: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Ambos os times marcam (sim) - odd 1.62

  • 🟢 Palpite: Chesterfield vence e ambas as equipes marcam (sim) - odd 3.94

  • 🟡 Palpite: Mansfield Town para marcar em ambos os tempos (sim) - odd 3.85


🚀 Chesterfield x Mansfield Town: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar exato 0 a 0 - odd 11.69

  • 🟢 Palpite: Placar exato 1 a 3 para o Mansfield Town - odd 22.53

  • 🟡 Palpite: Placar exato 3 a 3 - odd 49.29


Chesterfield x Mansfield Town: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Este jogo da primeira rodada da Copa da Liga é de mata-mata. Sendo assim, o vencedor avança para a próxima fase, e em caso de empate, a partida é decidida nos pênaltis. O histórico recente entre as equipes não tem resultados nos últimos três anos. O Chesterfield vem com um bom momento, com duas vitórias seguidas, enquanto o Mansfield Town vem de duas derrotas seguidas.


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Chesterfield x Mansfield Town - Copa da Liga Inglesa

  • 📅 Data: 12/08/2025

  • Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Technique Stadium, em Chesterfield

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão oficial para o Brasil


Como Chesterfield e Mansfield Town Chegam Para o Confronto


O Chesterfield chega para a partida em uma boa fase, com uma sequência de duas vitórias seguidas e sem perder há duas partidas. Nos últimos dez jogos, o time marcou uma média de 1.6 gols por jogo e sofreu 1.0, e 50% dos seus jogos tiveram mais de 2.5 gols. O Chesterfield marcou o primeiro gol em três de cinco jogos em casa.


Já o Mansfield Town não vive um bom momento, com duas derrotas seguidas. Nos últimos dez jogos, o time marcou uma média de 1.8 gols por jogo e sofreu 2.2, e 80% dos seus jogos tiveram mais de 2.5 gols. O Mansfield Town abriu o placar em dois dos cinco jogos fora de casa.

Chesterfield x Mansfield Town: Palpite do Dia

Chesterfield Vence
Superbet logo
2.25
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Newport County - Millwall
2
1.42
Bristol City - Milton Keynes Dons
1
1.65
Botafogo - LDU de Quito
1
1.41
Múltipla
3.30
x
Aposta
20
=
Ganhos
66.07
Apostar agora

Chesterfield x Mansfield Town: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Chesterfield x Mansfield Town: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2017 League Two
Chesterfield
0 - 1
Mansfield Town
2017 League Two
Mansfield Town
2 - 2
Chesterfield
2013 League Two
Mansfield Town
0 - 0
Chesterfield
2013 EFL Trophy
Mansfield Town
0 - 1
Chesterfield
2013 League Two
Chesterfield
0 - 1
Mansfield Town

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Chesterfield
Empate
Mansfield Town

Jogo Responsável


É importante lembrar que as apostas esportivas são uma forma de entretenimento e não devem ser vistas como uma fonte de renda extra. O jogo responsável é fundamental para a sua segurança e bem-estar. Se você sentir que o jogo está se tornando um problema, procure ajuda. Apostar com responsabilidade é a melhor forma de aproveitar a diversão. Se precisar de mais informações, acesse o nosso guia de Jogo Responsável.

