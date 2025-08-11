Chesterfield x Mansfield Town: Palpite Odds Altas +22, +49, Onde Assistir, EFL, 12/08

Chesterfield x Mansfield Town: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa.

A partida acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Technique Stadium, em Chesterfield, e não terá transmissão oficial para o Brasil.

Os dois times se encontram na primeira rodada de uma competição eliminatória. O Chesterfield joga em casa e vive um bom momento, com duas vitórias seguidas. O Mansfield Town, por sua vez, enfrenta um período de resultados negativos, com duas derrotas nas últimas duas partidas.

Chesterfield x Mansfield Town Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Chesterfield para vencer - odd 2.25

Chesterfield para vencer - odd 2.25

🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.62

Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.62

🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.73



Ao analisar as estatísticas, vemos que o Chesterfield tem uma sequência de duas vitórias. A equipe marcou uma média de 1.6 gols por jogo nos últimos dez jogos.

Já o Mansfield Town, embora esteja em um momento menos favorável, tem uma média de 1.8 gols marcados por partida. Ambos os times tendem a marcar e sofrer gols. O Chesterfield tem 50% de jogos com mais de 2.5 gols, enquanto o Mansfield Town tem 80%.

Palpites Alternativos Chesterfield x Mansfield Town



🎯 Palpite: Empate Anula Aposta: Chesterfield - odd 1.65

Empate Anula Aposta: Chesterfield - odd 1.65

🎯 Palpite: 1º Gol do Chesterfield - odd 1.83

1º Gol do Chesterfield - odd 1.83

🎯 Palpite: Total de Gols e Ambas as Equipes Marcam: Mais de 2.5 e Sim - odd 2.01



Para palpites mais arriscados, as opções acima trazem boas odds. O Chesterfield tem uma boa chance de abrir o placar, já que a odd é de 1.83. Além disso, a aposta de Empate Anula para o Chesterfield (odd 1.65) é uma boa alternativa para se proteger de um possível empate. A aposta no Total de Gols e Ambas as Equipes Marcam também é interessante, já que os dois times têm boas médias de gols e a odd é de 2.01.

💰 Chesterfield x Mansfield Town: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Chesterfield FC ou Empate - odd 1.34

Chesterfield FC ou Empate - odd 1.34

🟢 Palpite: Menos de 3.5 gols - odd 1.41

Menos de 3.5 gols - odd 1.41

🟡 Palpite: Chesterfield FC marca mais de 0.5 gols - odd 1.22



⚖️ Chesterfield x Mansfield Town: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Ambos os times marcam (sim) - odd 1.62

Ambos os times marcam (sim) - odd 1.62

🟢 Palpite: Chesterfield vence e ambas as equipes marcam (sim) - odd 3.94

Chesterfield vence e ambas as equipes marcam (sim) - odd 3.94

🟡 Palpite: Mansfield Town para marcar em ambos os tempos (sim) - odd 3.85



🚀 Chesterfield x Mansfield Town: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar exato 0 a 0 - odd 11.69

Placar exato 0 a 0 - odd 11.69

🟢 Palpite: Placar exato 1 a 3 para o Mansfield Town - odd 22.53

Placar exato 1 a 3 para o Mansfield Town - odd 22.53

🟡 Palpite: Placar exato 3 a 3 - odd 49.29



Chesterfield x Mansfield Town: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Este jogo da primeira rodada da Copa da Liga é de mata-mata. Sendo assim, o vencedor avança para a próxima fase, e em caso de empate, a partida é decidida nos pênaltis. O histórico recente entre as equipes não tem resultados nos últimos três anos. O Chesterfield vem com um bom momento, com duas vitórias seguidas, enquanto o Mansfield Town vem de duas derrotas seguidas.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Chesterfield x Mansfield Town - Copa da Liga Inglesa

Chesterfield x Mansfield Town - Copa da Liga Inglesa

📅 Data: 12/08/2025

12/08/2025

⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

15h45 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Technique Stadium, em Chesterfield

Technique Stadium, em Chesterfield

📺 Transmissão: Sem transmissão oficial para o Brasil



Como Chesterfield e Mansfield Town Chegam Para o Confronto

O Chesterfield chega para a partida em uma boa fase, com uma sequência de duas vitórias seguidas e sem perder há duas partidas. Nos últimos dez jogos, o time marcou uma média de 1.6 gols por jogo e sofreu 1.0, e 50% dos seus jogos tiveram mais de 2.5 gols. O Chesterfield marcou o primeiro gol em três de cinco jogos em casa.

Já o Mansfield Town não vive um bom momento, com duas derrotas seguidas. Nos últimos dez jogos, o time marcou uma média de 1.8 gols por jogo e sofreu 2.2, e 80% dos seus jogos tiveram mais de 2.5 gols. O Mansfield Town abriu o placar em dois dos cinco jogos fora de casa.