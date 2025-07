Cherno More x Basaksehir: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Liga Conferência 2025

Cherno More Varna e Istanbul Basaksehir se enfrentam nesta quinta-feira, 24/07, em partida válida pela segunda rodada eliminatória da Liga Conferência 2025/26. A bola rola às 14h (de Brasília) no Huvepharma Arena, na Bulgária, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que terá transmissão por streaming nas casas de apostas.

O Cherno More chega embalado pela invencibilidade em casa nos últimos 11 jogos e sete vitórias na pré-temporada. Já o Basaksehir estreia na temporada, ainda sem ritmo de jogo, mas conta com um elenco experiente e acostumado a competições europeias.

Confira nosso palpite de Cherno More x Istanbul Basaksehir, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Veja também os Palpites de hoje no UOL Apostas.

Cherno More x Basaksehir Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Dupla Chance (1X) - odd pagando 1.73 na Esportes da Sorte



Total de Gols (Mais de 2.5) - odd pagando 2.10 na Superbet



Resultado no Intervalo: Empate - odd pagando 1.90 na Bet365



Para as apostas em Cherno More x Basaksehir, nós sugerimos esses três palpites baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025/26. Como você verá a seguir, o Cherno More já entrou no ritmo de competição, enquanto o Basaksehir ainda busca se ajustar neste início.

Dupla Chance (1X) - odd pagando 1.73 na Esportes da Sorte

O Cherno More Varna não perde em casa há 11 jogos e vem embalado por uma sequência invicta de sete vitórias consecutivas na pré-temporada. Além disso, a equipe só empatou na estreia da liga búlgara, mostrando consistência defensiva.

O Basaksehir, por outro lado, ainda não fez jogos oficiais em 2025/26. Apesar de ter elenco qualificado, entra sem ritmo e com base apenas nos treinamentos. Jogando fora de casa, quando começa perdendo, vence apenas 9% das vezes, o que aumenta a chance dos búlgaros somarem pontos.

Total de Gols (Mais de 2.5) - odd pagando 2.10 na Superbet

Apesar de ser um confronto de ida, o histórico recente das duas equipes mostra média superior a dois gols por jogo. O Cherno More marcou 1.35 gols por jogo em casa, enquanto o Basaksehir tem média de 1.46 gols fora.

Além disso, nos últimos cinco jogos do time turco, quatro terminaram com pelo menos três gols. O cenário aponta para um jogo mais aberto do que o esperado, especialmente se o time visitante buscar o resultado logo no início.

Resultado no Intervalo: Empate - odd pagando 1.90 na Bet365

Ambas as equipes têm aproveitamento relativamente baixo nos primeiros tempos. O Cherno More vence apenas 28% das suas partidas nos 45 minutos iniciais, enquanto o Basaksehir chega aos vestiários em vantagem em 31% dos jogos fora.

Considerando o equilíbrio e o caráter estratégico da primeira perna de uma eliminatória europeia, o empate no intervalo parece um desfecho provável.

Cherno More x Basaksehir - Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Cherno More x Istanbul Basaksehir por streaming nas casas de apostas com cobertura internacional. A partida será nesta quinta-feira (24/07), às 14h (de Brasília), no Huvepharma Arena, na Bulgária.

Tudo o que você precisa saber de Cherno More x Basaksehir:



📺 Onde vai passar: Streaming nas casas de apostas como Superbet



