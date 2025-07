Cheltenham x Swansea: Palpite, Onde Assistir - Amistoso de Pré-Temporada (23/07)

Neste amistoso de pré-temporada no EV Charger Poins Stadium, o Cheltenham busca ajustar a equipe após duas vitórias e duas derrotas, enquanto o Swansea chega com uma vitória em seu único teste de pré-temporada. A seguir, analisamos cenários de gols, handicaps e apostas por período em nosso palpite Cheltenham x Swansea.

Contexto dos Times

O Cheltenham tem feito quatro amistosos até aqui, vencendo duas vezes. Em compensação, sofreu dois tropeços que expuseram falhas defensivas.

O Swansea, com um único jogo, saiu de campo com vitória, o que traz confiança, mas pouca amostra de testes táticos.

Estatísticas Recentes



Cheltenham sem cleansheet em 19 jogos.



6 de 7 jogos do Cheltenham tiveram mais de 2,5 gols.



Swansea foi primeiro a marcar em 7 de 8 partidas.



Cheltenham concede o primeiro gol em 6 de 8 jogos.



Ambos os times abaixo de 4,5 cartões na imensa maioria dos jogos.



Swansea teve menos de 10,5 escanteios em 8 de 10 partidas.



Principais Palpites

1. Mais de 2,5 Gols – odd 1.70

O Cheltenham apresenta alta frequência de jogos com gols (em 6 de 7 jogos). O Swansea costuma abrir o placar (em 7 de 8 jogos), o que favorece muitos gols.

2. Handicap Asiático Cheltenham +1,5 – odd 1.50

Mesmo em desequilíbrio de favorabilidade, o Cheltenham evita derrotas amplas: só perdeu por mais de um gol em 1 dos 4 amistosos. A margem de +1,5 garante segurança caso o Swansea vença por diferença mínima.

3. Gols no Segundo Tempo – odd 1.80

Nos testes, as defesas se expuseram mais após o intervalo. A tendência é de mais gols na etapa final, já visto em 5 dos 7 jogos do Cheltenham com Over 2,5.

Apostas por Tempo de Jogo



1º Tempo: menos de 1,5 gols – odd 1.90 (defesas testando esquema).



2º Tempo: mais de 1,5 gols – odd 1.85 (ritmo ofensivo maior).



Onde Assistir Cheltenham x Swansea

A partida não conta com transmissão oficial para o Brasil, mas você pode encontrar uma transmissão do jogo em casas de apostas como Bet365 e Superbet.

Resumo do Jogo

Confronto: Cheltenham Town x Swansea City

Data: 23/07/2025

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: EV Charger Poins Stadium

Transmissão: sem transmissão oficial