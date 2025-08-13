Cheltenham x Exeter City: Palpite Odds Altas +9, +10, Onde Assistir, EFL Cup, 13/08

Cheltenham x Exeter: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo. As equipes se enfrentam pela primeira rodada da Copa da Liga Inglesa, nesta quarta-feira (13/08), às 15h45 (horário de Brasília), no EV Charger Points Stadium, em Cheltenham. A partida terá transmissão da bet365.

O Cheltenham Town entra em campo sob pressão. O time do técnico Michael Flynn ainda não somou pontos na League Two (quarta divisão inglesa) e precisa usar a EFL Cup para ganhar confiança e sair da má fase.

Já o Exeter City, da League One (terceira divisão), vive um momento melhor, com uma vitória e uma derrota nas primeiras rodadas do campeonato nacional. A equipe do técnico Gary Caldwell busca a classificação para a próxima fase para dar um impulso na confiança do time.

Cheltenham x Exeter Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Resultado Final - Exeter City - odd 2.28



🎯 Palpite: Ambos os Times Marcam - Sim - odd 1.67



🎯 Palpite: Total de Gols - Mais de 2.5 - odd 1.81



O Exeter City vive um momento de maior estabilidade e vem de uma goleada de 4 a 1 sobre o Blackpool, o que mostra o potencial ofensivo do time. O Cheltenham, por outro lado, tem duas derrotas seguidas na League Two. Por isso, acreditamos que a aposta de Resultado Final - Exeter City é uma boa pedida, principalmente para quem busca segurança.

Contudo, vale ressaltar que o Cheltenham tem um bom histórico em confrontos diretos, vencendo três dos últimos cinco duelos. A aposta de gols também é bem interessante, já que os dois times têm ataques competentes, apesar do momento ruim do Cheltenham Town.

Palpites Alternativos Cheltenham x Exeter



🎯 Palpite: Exeter City - Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 4.05



🎯 Palpite: Exeter City para Marcar Em Ambos os Tempos - Sim - odd 3.31



🎯 Palpite: Handicap Asiático - Exeter City (-0.5) - odd 2.24



Estes palpites alternativos focam nas dificuldades do Cheltenham em balançar as redes, já que o time não fez nenhum gol em duas partidas. Além disso, o Exeter City tem um histórico de gols marcados no primeiro e segundo tempo. O time marcou dois gols fora de casa na estreia da League One e tem uma boa média de gols no geral. Por isso, acreditamos que a aposta de que o Exeter City marcará em ambos os tempos e vencerá sem sofrer gols são boas opções para se explorar.

💰 Cheltenham x Exeter: Palpites de Odds Baixas



• 🔵 Palpite: Dupla Hipótese - Exeter City ou Empate - odd 1.34



• 🟢 Palpite: Total de Gols - Mais de 1.5 - odd 1.26



• 🟡 Palpite: Exeter City - Sem Sofrer Gols - Não - odd 1.33



⚖️ Cheltenham x Exeter: Palpites de Odds Médias



• 🔵 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam - Empate E Sim - odd 4.04



• 🟢 Palpite: Resultado Final - Cheltenham Town - odd 2.99



• 🟡 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam - Exeter City E Não - odd 4.00



🚀 Cheltenham x Exeter: Palpites de Odds Altas



• 🔵 Palpite: Intervalo/Final do Jogo - Empate / Cheltenham Town - odd 7.12



• 🟢 Palpite: Placar Exato - 0:0 - odd 10.51



• 🟡 Palpite: Placar Exato - 1:0 - odd 9.73



Cheltenham x Exeter: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O Cheltenham Town e o Exeter City se encontram na primeira fase da Copa da Liga Inglesa (EFL Cup). O jogo será disputado no EV Charger Points Stadium, casa do Cheltenham, e a torcida deve ser um fator importante para o time. A partida marca o primeiro duelo entre as equipes na temporada, e ambas buscam a classificação para a próxima fase. O Cheltenham quer aproveitar o momento para ganhar confiança na temporada, enquanto o Exeter City tenta sair da crise e focar no futebol.

📋 Informações Completas da Partida



• ⚽ Confronto: Cheltenham x Exeter - Copa da Liga Inglesa



• 📅 Data: 13/08/2025



• ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)



• 🏟️ Local: EV Charger Points Stadium, Cheltenham



• 📺 Transmissão: bet365



Como Cheltenham e Exeter Chegam Para o Confronto

O Cheltenham Town, do técnico Michael Flynn, não começou bem a temporada 2025/2026. A equipe perdeu os dois primeiros jogos da League Two (quarta divisão inglesa) e ainda não somou pontos na tabela, ocupando a 22ª posição. O time marcou dois gols e sofreu seis em seus últimos dez jogos em todas as competições. A equipe precisa de uma vitória na Copa da Liga para ganhar confiança para o campeonato nacional, onde a meta é brigar por uma posição melhor. O elenco tem um valor de mercado de 2,23 milhões de euros, um dos mais modestos da divisão.

Já o Exeter City, do técnico Gary Caldwell, teve um início de temporada equilibrado na League One (terceira divisão inglesa). A equipe soma uma vitória e uma derrota, o que a deixa na nona posição da tabela. O time perdeu de 1 a 0 para o Doncaster Rovers na estreia, mas se recuperou com uma goleada de 4 a 1 sobre o Blackpool em casa. Esse resultado demonstra o potencial ofensivo do time, que busca agora a consistência para se manter na parte de cima da tabela. O principal objetivo da equipe é se consolidar na tabela da liga e fazer campanhas consistentes nas copas nacionais.