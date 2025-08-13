- D
Cheltenham x Exeter City: Palpite Odds Altas +9, +10, Onde Assistir, EFL Cup, 13/08
Cheltenham x Exeter: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo. As equipes se enfrentam pela primeira rodada da Copa da Liga Inglesa, nesta quarta-feira (13/08), às 15h45 (horário de Brasília), no EV Charger Points Stadium, em Cheltenham. A partida terá transmissão da bet365.
O Cheltenham Town entra em campo sob pressão. O time do técnico Michael Flynn ainda não somou pontos na League Two (quarta divisão inglesa) e precisa usar a EFL Cup para ganhar confiança e sair da má fase.
Já o Exeter City, da League One (terceira divisão), vive um momento melhor, com uma vitória e uma derrota nas primeiras rodadas do campeonato nacional. A equipe do técnico Gary Caldwell busca a classificação para a próxima fase para dar um impulso na confiança do time.
Cheltenham x Exeter Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Resultado Final - Exeter City - odd 2.28
- 🎯 Palpite: Ambos os Times Marcam - Sim - odd 1.67
- 🎯 Palpite: Total de Gols - Mais de 2.5 - odd 1.81
O Exeter City vive um momento de maior estabilidade e vem de uma goleada de 4 a 1 sobre o Blackpool, o que mostra o potencial ofensivo do time. O Cheltenham, por outro lado, tem duas derrotas seguidas na League Two. Por isso, acreditamos que a aposta de Resultado Final - Exeter City é uma boa pedida, principalmente para quem busca segurança.
Contudo, vale ressaltar que o Cheltenham tem um bom histórico em confrontos diretos, vencendo três dos últimos cinco duelos. A aposta de gols também é bem interessante, já que os dois times têm ataques competentes, apesar do momento ruim do Cheltenham Town.
Palpites Alternativos Cheltenham x Exeter
- 🎯 Palpite: Exeter City - Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 4.05
- 🎯 Palpite: Exeter City para Marcar Em Ambos os Tempos - Sim - odd 3.31
- 🎯 Palpite: Handicap Asiático - Exeter City (-0.5) - odd 2.24
Estes palpites alternativos focam nas dificuldades do Cheltenham em balançar as redes, já que o time não fez nenhum gol em duas partidas. Além disso, o Exeter City tem um histórico de gols marcados no primeiro e segundo tempo. O time marcou dois gols fora de casa na estreia da League One e tem uma boa média de gols no geral. Por isso, acreditamos que a aposta de que o Exeter City marcará em ambos os tempos e vencerá sem sofrer gols são boas opções para se explorar.
💰 Cheltenham x Exeter: Palpites de Odds Baixas
- • 🔵 Palpite: Dupla Hipótese - Exeter City ou Empate - odd 1.34
- • 🟢 Palpite: Total de Gols - Mais de 1.5 - odd 1.26
- • 🟡 Palpite: Exeter City - Sem Sofrer Gols - Não - odd 1.33
⚖️ Cheltenham x Exeter: Palpites de Odds Médias
- • 🔵 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam - Empate E Sim - odd 4.04
- • 🟢 Palpite: Resultado Final - Cheltenham Town - odd 2.99
- • 🟡 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam - Exeter City E Não - odd 4.00
🚀 Cheltenham x Exeter: Palpites de Odds Altas
- • 🔵 Palpite: Intervalo/Final do Jogo - Empate / Cheltenham Town - odd 7.12
- • 🟢 Palpite: Placar Exato - 0:0 - odd 10.51
- • 🟡 Palpite: Placar Exato - 1:0 - odd 9.73
Cheltenham x Exeter: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O Cheltenham Town e o Exeter City se encontram na primeira fase da Copa da Liga Inglesa (EFL Cup). O jogo será disputado no EV Charger Points Stadium, casa do Cheltenham, e a torcida deve ser um fator importante para o time. A partida marca o primeiro duelo entre as equipes na temporada, e ambas buscam a classificação para a próxima fase. O Cheltenham quer aproveitar o momento para ganhar confiança na temporada, enquanto o Exeter City tenta sair da crise e focar no futebol.
📋 Informações Completas da Partida
- • ⚽ Confronto: Cheltenham x Exeter - Copa da Liga Inglesa
- • 📅 Data: 13/08/2025
- • ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- • 🏟️ Local: EV Charger Points Stadium, Cheltenham
- • 📺 Transmissão: bet365
Como Cheltenham e Exeter Chegam Para o Confronto
O Cheltenham Town, do técnico Michael Flynn, não começou bem a temporada 2025/2026. A equipe perdeu os dois primeiros jogos da League Two (quarta divisão inglesa) e ainda não somou pontos na tabela, ocupando a 22ª posição. O time marcou dois gols e sofreu seis em seus últimos dez jogos em todas as competições. A equipe precisa de uma vitória na Copa da Liga para ganhar confiança para o campeonato nacional, onde a meta é brigar por uma posição melhor. O elenco tem um valor de mercado de 2,23 milhões de euros, um dos mais modestos da divisão.
Já o Exeter City, do técnico Gary Caldwell, teve um início de temporada equilibrado na League One (terceira divisão inglesa). A equipe soma uma vitória e uma derrota, o que a deixa na nona posição da tabela. O time perdeu de 1 a 0 para o Doncaster Rovers na estreia, mas se recuperou com uma goleada de 4 a 1 sobre o Blackpool em casa. Esse resultado demonstra o potencial ofensivo do time, que busca agora a consistência para se manter na parte de cima da tabela. O principal objetivo da equipe é se consolidar na tabela da liga e fazer campanhas consistentes nas copas nacionais.
Cheltenham x Exeter City: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Cheltenham x Exeter City: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Cheltenham x Exeter City: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
A gente entende que as apostas esportivas podem ser uma forma legal de se divertir enquanto acompanha o seu time favorito. Mas é fundamental lembrar que elas são apenas um tipo de entretenimento e não devem ser vistas como uma maneira de ganhar dinheiro fácil. O jogo deve ser levado a sério e com responsabilidade, por isso é importante que você estabeleça um limite de gastos para não prejudicar suas finanças. Você deve ter 18 anos ou mais para apostar. Se você ou alguém que você conhece precisa de ajuda, acesse a página de Jogo Responsável.
