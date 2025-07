Cheltenham x Bristol City: Palpite, Onde Assistir - Amistosos 2025 - 25/07

Cheltenham x Bristol City: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo.

A partida coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos diferentes no cenário local. O Cheltenham busca reencontrar estabilidade após campanhas modestas, enquanto o Bristol City mira voos mais altos na Championship. A pré-temporada é a chance de testar jogadores, táticas e fortalecer o grupo.

Cheltenham x Bristol City Palpite - 3 Opções Para Você Apostar





Palpite 1 - Vitória do Bristol City - odd pagando 1.85 na Novibet







Palpite 2 - Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.90 na Novibet







Palpite 3 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd pagando 1.85 na Novibet





Como é típico da pré-temporada, as equipes devem testar formações e promover rodízios, o que abre espaço para erros defensivos e boas oportunidades ofensivas.

Vitória do Bristol City - odd pagando 1.85

Mesmo jogando fora de casa, o Bristol tem mais profundidade no elenco e vem com mais ritmo de preparação. Se conseguir impor sua posse de bola e intensidade, tem chance real de sair com a vitória.

Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.90

A defesa do Cheltenham pode sofrer diante da qualidade do adversário, mas o fator casa e a liberdade típica de amistosos aumentam a chance de também balançar as redes.

Mais de 2.5 Gols - odd pagando 1.85

Com ritmo leve, testes táticos e mudanças ao longo do jogo, a linha de mais de 2.5 gols é uma tendência forte nesses duelos. O segundo tempo costuma ser mais aberto.

Cheltenham x Bristol City: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Cheltenham x Bristol City: