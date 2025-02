Chelsea x West Ham Palpite: Escalações; Onde Assistir, Hora (03/02)

A princípio, Chelsea e West Ham devem lidar com alguns desfalques nesta partida. Os Blues não contam com Fofana e Badiashile (lesionados), além de Mudryk suspenso. Já os Hammers têm desfalque de Todibo e Füllkrug. Além disso, Paquetá e Bowen são dúvida para o jogo.

⚽ Chelsea : Filip Jorgensen; Reece James, Trevor Chalobah, Levi Colwill e Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Noni Madueke, Cole Palmer e Jadon Sancho; Nicolas Jackson. Técnico : Enzo Maresca.

⚽ West Ham: Lukasz Fabianski; Konstantinos Mavropanos, Max Kilman e Aaron Cresswell; Aaron Wan-Bissaka, Thomas Soucek, Edson Álvarez e Emerson; Mohammed Kudus e Carlos Soler (Lucas Paquetá); Jarrod Bowen. Técnico: Graham Potter.

Chelsea x West Ham: quem vai ganhar?

O Chelsea é o favorito a vencer o jogo desta segunda-feira, segundo as casas de apostas. As bets colocam os Blues com aproximadamente 75% de chance de vitória. Há 18% de chance de empate e 11% de probabilidade de vitória do West Ham.

As porcentagem não chegam a 100% porque a probabilidade é encontrada com uma média das odds das principais casas de apostas do mercado. Há, portanto, variação entre elas (além de ser necessário considerar a margem de cada bet).

