Chelsea x Tottenham Palpite - Onde Assistir, Horário e Escalações - 03/04

A arbitragem inglesa tem recorrido ao VAR com frequência em lances duvidosos. E com batedores de peso como Palmer e Son em campo, o mercado de “gol de pênalti no jogo” é bem interessante, com odd de 3.50 na Bet365.

Onde assistir Chelsea x Tottenham ao vivo – 03/04/2025

O clássico Chelsea x Tottenham, válido pela 30ª rodada da Premier League, será transmitido ao vivo pela ESPN (TV fechada) e também via streaming pelo Disney+. A bola rola às 16h (horário de Brasília), direto de Londres.

Ficha do jogo: