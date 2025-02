Chelsea x Southampton: Palpite, Onde Assistir e Escalações | Premier League 25/02

Histórico do Confronto entre Chelsea x Southampton

Na história, Chelsea e Southampton já se enfrentaram 114 vezes, com 49 vitórias do Chelsea, 32 empates e 33 vitórias do Southampton. O histórico recente é equilibrado, com duas vitórias para cada lado além de um empate nos últimos cinco jogos.

Quem Ganha: Chelsea ou Southampton

De acordo com as casas de apostas, o Chelsea é amplo favorito para vencer o confronto. Confira as odds para a vitória das equipes: