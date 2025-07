Chelsea x PSG: quem vai ganhar a final do Mundial de Clubes 2025? Veja nossa análise

Chelsea x PSG: quem vai ganhar a final histórica da Copa do Mundo de Clubes? Com base nas estatísticas e desempenho recente, trazemos uma análise completa do confronto que define o primeiro campeão do novo formato.

A final deste domingo promete ser um espetáculo no MetLife Stadium. Dois gigantes europeus em busca do título inédito, com estilos de jogo distintos e craques decisivos.

Chelsea x PSG: quem ganha?

O PSG leva vantagem para conquistar o título, baseado em números impressionantes. A equipe francesa marca 3,1 gols por partida e sofre apenas 0,3 - estatísticas superiores às do Chelsea.