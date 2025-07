Chelsea x PSG: Palpites e Onde Assistir - Final Copa do Mundo de Clubes (13/07)

Chelsea x PSG: confira os palpites para o jogo que ocorre no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no domingo, 13/07, às 16h (horário de Brasília), pela final da Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir a Chelsea x PSG ao vivo e as escalações oficiais.