Chelsea x PSG: Apostas e Palpites com Odds Altas - Mundial de Clubes 2025 - 13/07

Odds altas em Chelsea x Paris Saint-Germain aparecem como grandes oportunidades para apostadores que gostam de cenários ousados na final do Mundial de Clubes FIFA 2025. O duelo será no domingo, 13 de julho, às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.

PSG chega como favorito, vencendo grandes clubes na jornada até aqui e com um histórico defensivo praticamente impecável (vencido somente pelo Botafogo de Igor Jesus). Já o Chelsea, mesmo como azarão, fundamenta sua fé na pressão tática e em jogadas de bola parada.