Chelsea x PSG: estatísticas para palpite no Mundial de Clubes FIFA - 13/07

🔍 3 Palpites com base em estatísticas

1. Ambas as equipes marcam – SIM

Apesar da solidez defensiva, o Chelsea tem média de 1.7 gols por jogo e o PSG marcou em 90% das partidas recentes. Com o título em jogo, a chance de redes balançando dos dois lados é alta.

2. Mais de 2.5 gols no total

As médias combinadas (2.5 do Chelsea + 3.4 do PSG) indicam tendência de jogo movimentado. O PSG aplicou três goleadas no torneio, e o Chelsea também mostrou poder ofensivo nas fases finais.