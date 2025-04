Chelsea x Legia Varsóvia: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Conferência

Chelsea x Legia Varsóvia: Análise dos times

Como chega o Chelsea

O Chelsea vive um bom momento na temporada, com uma sequência de nove vitórias consecutivas na UEFA Europa Conference League. Nos últimos cinco jogos, venceu três e empatou dois, incluindo um empate por 2 a 2 contra o Ipswich Town na Premier League. A equipe busca manter a consistência para garantir a vaga nas semifinais da competição.

Como chega o Legia Varsóvia

O Legia Varsóvia enfrenta um momento de instabilidade, com apenas duas vitórias nos últimos seis jogos, incluindo a derrota por 3 a 0 para o Chelsea no jogo de ida. A equipe polonesa precisa melhorar seu desempenho ofensivo para reverter a desvantagem no confronto.

Confronto direto entre equipes

No último embate, Chelsea venceu o Legia por 3 a 0 fora de casa.