Chelsea x Fulham Palpite Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Premier League (30/08)
Chelsea e Fulham se enfrentam neste sábado, 30/08, em partida válida pela terceira rodada da Premier League 2025/26. A bola rola a partir das 8h30 no Stamford Bridge, em Londres. O jogo terá transmissão exclusiva da plataforma de streaming Disney+.
O Chelsea, campeão mundial de clubes, chega para este confronto buscando manter o bom desempenho. Já o Fulham tenta surpreender o rival para conseguir a primeira vitória na Premier League nesta temporada.
Confira nossos palpites de Chelsea x Fulham, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Chelsea x Fulham: Nossas 3 Melhores Dicas
Analisando o momento atual e os confrontos diretos, encontramos oportunidades interessantes para os palpites de Chelsea x Fulham. O Chelsea tem demonstrado força em seus domínios, enquanto o Fulham busca se firmar na competição.
Observamos o histórico recente e a forma das equipes para traçar as melhores apostas. A expectativa é de um jogo com propostas ofensivas de ambos os lados, o que pode gerar gols.
- 🎯 Vitória do Chelsea - odd 1.55
- 🎯 Mais de 2.5 gols na partida - odd 1.75
- 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.90
Para os palpites de Chelsea x Fulham, a análise recente indica que os Blues tendem a ter maior controle da posse de bola e a criar mais chances claras de gol. O Fulham, por sua vez, aposta na velocidade de seus atacadores.
Palpites Alternativos Chelsea x Fulham
Para apostadores que buscam mercados com odds mais elevadas, separamos algumas opções alternativas que podem render bons frutos neste confronto. A consistência defensiva pode ser um fator a ser explorado.
Esses mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem analisa a fundo o desempenho das equipes e os detalhes táticos. O histórico do confronto direto pode apresentar padrões a serem aproveitados.
- 🎯 Chelsea vence por 1 gol de diferença - odd 3.40
- 🎯 Fulham marca no 2º Tempo - odd 2.85
- 🎯 Total de gols no 1º tempo: Mais de 1.5 - odd 2.30
Super Palpites Chelsea x Fulham
- 🚀 Chelsea vence e ambos marcam - odd 3.10
💰 Palpites de Odds Baixas Chelsea x Fulham
- 🔵 Vitória do Chelsea - odd 1.55
- 🟢 Menos de 3.5 gols na partida - odd 1.30
- 🟡 Chelsea HT / FT (vence ambos os tempos) - odd 2.40
⚖️ Palpites de Odds Médias Chelsea x Fulham
- 🔵 Ambos Marcam Sim - odd 1.90
- 🟢 Mais de 1.5 gols no 2º Tempo - odd 1.65
- 🟡 Chelsea vence por 2 gols de diferença - odd 2.70
🚀 Palpites de Odds Altas Chelsea x Fulham
- 🔵 Placar Exato: Chelsea 3 x 1 Fulham - odd 12.00
- 🟢 Sterling marca a qualquer momento - odd 2.20
- 🟡 Ambos Marcam e Mais de 2.5 Gols - odd 2.15
Chelsea x Fulham: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Chelsea x Fulham - Premier League 2025/26
- 📅 Data: 30/08/2025
- ⏰ Horário: 11:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Stamford Bridge, Londres
- 📺 Transmissão: Disney+
Como Chelsea e Fulham Chegam Para o Confronto
O Chelsea busca impor seu ritmo de jogo em casa e manter uma boa performance para subir na tabela da Premier League. A equipe quer confirmar o favoritismo contra seu rival londrino.
O Fulham chega com o objetivo de pontuar fora de casa e mostrar evolução. A equipe precisa de resultados positivos para não terminar brigando contra o rebaixamento.
Últimos Jogos do Chelsea
O Chelsea vem de uma sequência mista, com uma grande vitória por 5x1 contra o West Ham, fora de casa, mas também de um empate sem gols contra o Crystal Palace, na estreia.
- ✅ Chelsea 5 x 1 West Ham - Premier League
- 🟡 Chelsea 0 x 0 Crystal Palace - Premier League
- ✅ Chelsea 4 x 1 AC Milan - Amistoso
- ✅ Chelsea 2 x 0 Bayer Leverkusen - Amistoso
Últimos Jogos do Fulham
O Fulham tem apresentado uma regularidade interessante, mesmo com alguns empates recentes. A equipe busca manter o ritmo para alcançar seus objetivos na temporada.
Nos últimos cinco jogos, foram quatro empates e uma vitória. A defesa tem se mostrado um ponto forte, com poucos gols sofridos, mas a equipe precisa converter mais as oportunidades criadas.
- ✅ Fulham 2 x 0 Bristol City - Carabao Cup
- 🟡 Fulham 1 x 1 Brighton - Premier League
- 🟡 Fulham 1 x 1 United - Premier League
Nossa Opinião para Chelsea x Fulham
Acreditamos que o Chelsea tem o favoritismo natural, jogando em casa e com um elenco mais qualificado. O time tem tudo para impor seu ritmo e sair com a vitória.
No entanto, o Fulham tem mostrado capacidade de competir e pode dificultar o jogo. Um primeiro gol pode ser decisivo para o desfecho da partida, que tende a ser equilibrada.
Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.
Chelsea x Fulham: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Chelsea x Fulham: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Chelsea x Fulham: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
Paris FC Vence