Chelsea x Fulham Palpite Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Premier League (30/08)

Chelsea e Fulham se enfrentam neste sábado, 30/08, em partida válida pela terceira rodada da Premier League 2025/26. A bola rola a partir das 8h30 no Stamford Bridge, em Londres. O jogo terá transmissão exclusiva da plataforma de streaming Disney+.

O Chelsea, campeão mundial de clubes, chega para este confronto buscando manter o bom desempenho. Já o Fulham tenta surpreender o rival para conseguir a primeira vitória na Premier League nesta temporada.

Confira nossos palpites de Chelsea x Fulham, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Chelsea x Fulham: Nossas 3 Melhores Dicas

Analisando o momento atual e os confrontos diretos, encontramos oportunidades interessantes para os palpites de Chelsea x Fulham. O Chelsea tem demonstrado força em seus domínios, enquanto o Fulham busca se firmar na competição.

Observamos o histórico recente e a forma das equipes para traçar as melhores apostas. A expectativa é de um jogo com propostas ofensivas de ambos os lados, o que pode gerar gols.



🎯 Vitória do Chelsea - odd 1.55

🎯 Mais de 2.5 gols na partida - odd 1.75

🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.90



Para os palpites de Chelsea x Fulham, a análise recente indica que os Blues tendem a ter maior controle da posse de bola e a criar mais chances claras de gol. O Fulham, por sua vez, aposta na velocidade de seus atacadores.

Palpites Alternativos Chelsea x Fulham

Para apostadores que buscam mercados com odds mais elevadas, separamos algumas opções alternativas que podem render bons frutos neste confronto. A consistência defensiva pode ser um fator a ser explorado.

Esses mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem analisa a fundo o desempenho das equipes e os detalhes táticos. O histórico do confronto direto pode apresentar padrões a serem aproveitados.



🎯 Chelsea vence por 1 gol de diferença - odd 3.40

🎯 Fulham marca no 2º Tempo - odd 2.85

🎯 Total de gols no 1º tempo: Mais de 1.5 - odd 2.30



Super Palpites Chelsea x Fulham



🚀 Chelsea vence e ambos marcam - odd 3.10



💰 Palpites de Odds Baixas Chelsea x Fulham



🔵 Vitória do Chelsea - odd 1.55

🟢 Menos de 3.5 gols na partida - odd 1.30

🟡 Chelsea HT / FT (vence ambos os tempos) - odd 2.40



⚖️ Palpites de Odds Médias Chelsea x Fulham



🔵 Ambos Marcam Sim - odd 1.90

🟢 Mais de 1.5 gols no 2º Tempo - odd 1.65

🟡 Chelsea vence por 2 gols de diferença - odd 2.70



🚀 Palpites de Odds Altas Chelsea x Fulham



🔵 Placar Exato: Chelsea 3 x 1 Fulham - odd 12.00

🟢 Sterling marca a qualquer momento - odd 2.20

🟡 Ambos Marcam e Mais de 2.5 Gols - odd 2.15



Chelsea x Fulham: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Chelsea x Fulham - Premier League 2025/26

📅 Data: 30/08/2025

⏰ Horário: 11:30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Stamford Bridge, Londres

📺 Transmissão: Disney+



Como Chelsea e Fulham Chegam Para o Confronto

O Chelsea busca impor seu ritmo de jogo em casa e manter uma boa performance para subir na tabela da Premier League. A equipe quer confirmar o favoritismo contra seu rival londrino.

O Fulham chega com o objetivo de pontuar fora de casa e mostrar evolução. A equipe precisa de resultados positivos para não terminar brigando contra o rebaixamento.

Últimos Jogos do Chelsea

O Chelsea vem de uma sequência mista, com uma grande vitória por 5x1 contra o West Ham, fora de casa, mas também de um empate sem gols contra o Crystal Palace, na estreia.



✅ Chelsea 5 x 1 West Ham - Premier League



🟡 Chelsea 0 x 0 Crystal Palace - Premier League



✅ Chelsea 4 x 1 AC Milan - Amistoso



✅ Chelsea 2 x 0 Bayer Leverkusen - Amistoso



Últimos Jogos do Fulham

O Fulham tem apresentado uma regularidade interessante, mesmo com alguns empates recentes. A equipe busca manter o ritmo para alcançar seus objetivos na temporada.

Nos últimos cinco jogos, foram quatro empates e uma vitória. A defesa tem se mostrado um ponto forte, com poucos gols sofridos, mas a equipe precisa converter mais as oportunidades criadas.



✅ Fulham 2 x 0 Bristol City - Carabao Cup



🟡 Fulham 1 x 1 Brighton - Premier League



🟡 Fulham 1 x 1 United - Premier League



Nossa Opinião para Chelsea x Fulham

Acreditamos que o Chelsea tem o favoritismo natural, jogando em casa e com um elenco mais qualificado. O time tem tudo para impor seu ritmo e sair com a vitória.

No entanto, o Fulham tem mostrado capacidade de competir e pode dificultar o jogo. Um primeiro gol pode ser decisivo para o desfecho da partida, que tende a ser equilibrada.

Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.