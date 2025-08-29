Assine UOL
Chelsea
  • V
  • E
  • V
  • V
  • D
Premier League - United Kingdom
Stamford Bridge
Fulham
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.55
x
4.5
2
5.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.55
x
4.4
2
5.57
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.55
x
4.6
2
5.25
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.55
x
4.3
2
5.6
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.57
x
4.3
2
5.5
Apostar agora
Odds atualizadas a 29.08.2025 às 00:30

Chelsea x Fulham Palpite Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Premier League (30/08)

Publicado
29.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Chelsea e Fulham se enfrentam neste sábado, 30/08, em partida válida pela terceira rodada da Premier League 2025/26. A bola rola a partir das 8h30 no Stamford Bridge, em Londres. O jogo terá transmissão exclusiva da plataforma de streaming Disney+.


O Chelsea, campeão mundial de clubes, chega para este confronto buscando manter o bom desempenho. Já o Fulham tenta surpreender o rival para conseguir a primeira vitória na Premier League nesta temporada.


Confira nossos palpites de Chelsea x Fulham, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Chelsea x Fulham: Nossas 3 Melhores Dicas


Analisando o momento atual e os confrontos diretos, encontramos oportunidades interessantes para os palpites de Chelsea x Fulham. O Chelsea tem demonstrado força em seus domínios, enquanto o Fulham busca se firmar na competição.


Observamos o histórico recente e a forma das equipes para traçar as melhores apostas. A expectativa é de um jogo com propostas ofensivas de ambos os lados, o que pode gerar gols.



  • 🎯 Vitória do Chelsea - odd 1.55

  • 🎯 Mais de 2.5 gols na partida - odd 1.75

  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.90


Para os palpites de Chelsea x Fulham, a análise recente indica que os Blues tendem a ter maior controle da posse de bola e a criar mais chances claras de gol. O Fulham, por sua vez, aposta na velocidade de seus atacadores.


Palpites Alternativos Chelsea x Fulham


Para apostadores que buscam mercados com odds mais elevadas, separamos algumas opções alternativas que podem render bons frutos neste confronto. A consistência defensiva pode ser um fator a ser explorado.


Esses mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem analisa a fundo o desempenho das equipes e os detalhes táticos. O histórico do confronto direto pode apresentar padrões a serem aproveitados.



  • 🎯 Chelsea vence por 1 gol de diferença - odd 3.40

  • 🎯 Fulham marca no 2º Tempo - odd 2.85

  • 🎯 Total de gols no 1º tempo: Mais de 1.5 - odd 2.30


Super Palpites Chelsea x Fulham



  • 🚀 Chelsea vence e ambos marcam - odd 3.10


💰 Palpites de Odds Baixas Chelsea x Fulham



  • 🔵 Vitória do Chelsea - odd 1.55

  • 🟢 Menos de 3.5 gols na partida - odd 1.30

  • 🟡 Chelsea HT / FT (vence ambos os tempos) - odd 2.40


⚖️ Palpites de Odds Médias Chelsea x Fulham



  • 🔵 Ambos Marcam Sim - odd 1.90

  • 🟢 Mais de 1.5 gols no 2º Tempo - odd 1.65

  • 🟡 Chelsea vence por 2 gols de diferença - odd 2.70


🚀 Palpites de Odds Altas Chelsea x Fulham



  • 🔵 Placar Exato: Chelsea 3 x 1 Fulham - odd 12.00

  • 🟢 Sterling marca a qualquer momento - odd 2.20

  • 🟡 Ambos Marcam e Mais de 2.5 Gols - odd 2.15


Chelsea x Fulham: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Chelsea x Fulham - Premier League 2025/26

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • Horário: 11:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Stamford Bridge, Londres

  • 📺 Transmissão: Disney+


Como Chelsea e Fulham Chegam Para o Confronto


O Chelsea busca impor seu ritmo de jogo em casa e manter uma boa performance para subir na tabela da Premier League. A equipe quer confirmar o favoritismo contra seu rival londrino.


O Fulham chega com o objetivo de pontuar fora de casa e mostrar evolução. A equipe precisa de resultados positivos para não terminar brigando contra o rebaixamento.


Últimos Jogos do Chelsea


O Chelsea vem de uma sequência mista, com uma grande vitória por 5x1 contra o West Ham, fora de casa, mas também de um empate sem gols contra o Crystal Palace, na estreia.



  • ✅ Chelsea 5 x 1 West Ham - Premier League

  • 🟡 Chelsea 0 x 0 Crystal Palace - Premier League

  • ✅ Chelsea 4 x 1 AC Milan - Amistoso

  • ✅ Chelsea 2 x 0 Bayer Leverkusen - Amistoso


Últimos Jogos do Fulham


O Fulham tem apresentado uma regularidade interessante, mesmo com alguns empates recentes. A equipe busca manter o ritmo para alcançar seus objetivos na temporada.


Nos últimos cinco jogos, foram quatro empates e uma vitória. A defesa tem se mostrado um ponto forte, com poucos gols sofridos, mas a equipe precisa converter mais as oportunidades criadas.



  • ✅ Fulham 2 x 0 Bristol City - Carabao Cup

  • 🟡 Fulham 1 x 1 Brighton - Premier League

  • 🟡 Fulham 1 x 1 United - Premier League


Nossa Opinião para Chelsea x Fulham


Acreditamos que o Chelsea tem o favoritismo natural, jogando em casa e com um elenco mais qualificado. O time tem tudo para impor seu ritmo e sair com a vitória.


No entanto, o Fulham tem mostrado capacidade de competir e pode dificultar o jogo. Um primeiro gol pode ser decisivo para o desfecho da partida, que tende a ser equilibrada.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

Ver mais Ver menos

Chelsea x Fulham: Palpite do Dia

Chelsea Vence
Superbet logo
1.57
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Sporting Gijon - Cultural Leonesa
1
1.67
NAC Breda - AZ Alkmaar
2
1.58
Castellón - Zaragoza
1
1.85
Múltipla
4.88
x
Aposta
20
=
Ganhos
97.63
Apostar agora

Chelsea x Fulham: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Chelsea x Fulham: Confrontos Diretos

4 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2024 Premier League
Fulham
1 - 2
Chelsea
2024 Premier League
Chelsea
1 - 2
Fulham
2023 Premier League
Chelsea
1 - 0
Fulham
2023 Premier League
Fulham
0 - 2
Chelsea
2023 Premier League - Summer Series
Chelsea
2 - 0
Fulham

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Chelsea
Empate
Fulham

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

New York City FC
  • V
  • V
  • D
  • V
  • D
-
DC United
  • V
  • E
  • D
  • D
  • D

New York City FC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Goias
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D
-
Botafogo SP
  • V
  • D
  • D
  • V
  • D

Goias Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Alanyaspor
  • D
  • E
  • E
  • E
  • V
-
Besiktas
  • E
  • V
  • V
  • V
  • E

Besiktas Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Lecce
  • E
  • V
  • V
  • V
  • V
-
AC Milan
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V

AC Milan Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Tottenham
  • V
  • V
  • D
  • D
  • E
-
Bournemouth
  • D
  • V
  • D
  • V
  • D

Tottenham Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Aldosivi
  • D
  • E
  • D
  • D
  • E
-
Boca Juniors
  • V
  • V
  • E
  • D
  • D

Aldosivi Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Paris FC
  • D
  • D
  • V
  • E
  • D
-
Metz
  • D
  • D
  • D
  • V
  • D

Paris FC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte