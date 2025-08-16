Assine UOL
Chelsea
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
Premier League - United Kingdom
Stamford Bridge
Crystal Palace
  • V
  • V
  • E
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.57
x
4.5
2
5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.59
x
4.34
2
5.27
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.54
x
4.25
2
6
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.58
x
4.2
2
5.2
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.6
x
4.3
2
5.2
Apostar agora
Odds atualizadas a 15.08.2025 às 12:36

Chelsea x Crystal Palace: Palpite Odd 15 e Onde Assistir, Premier League, 17/08

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
15.08.2025
Tempo de leitura
5 min

A manhã de domingo, 17 de agosto, traz um clássico de Londres para a primeira rodada da Premier League. Às 10h (horário de Brasília), o Chelsea recebe o Crystal Palace em seu estádio, o Stamford Bridge. Confira a análise completa, o melhor Chelsea x Crystal Palace palpite e saiba onde assistir.


Confira outros palpites de hoje.


Chelsea x Crystal Palace Palpites


O Chelsea tem um favoritismo histórico e joga em casa, mas o Crystal Palace de Oliver Glasner é uma equipe muito perigosa. Os palpites se baseiam na força do time da casa.


Resultado Final - Vitória do Chelsea: Odd 1.66 na Betnacional


Apesar de ser uma estreia e de enfrentar um adversário complicado, o Chelsea tem um elenco muito superior e um retrospecto esmagador contra o Palace, com 16 jogos sem vitórias do Crystal Palace, sendo o último triunfo dos visitantes em 2017. Jogando em casa, a vitória do Chelsea é o resultado mais provável.


Mais de 2.5 gols: Odd 1.64 na Superbet


A filosofia de jogo de Enzo Maresca, baseada em posse de bola e ofensividade, somada ao estilo de transições rápidas e verticais de Oliver Glasner, cria um cenário favorável para um jogo com muitos gols. O Palace, com jogadores como Mateta e Eze, tem muito poder de fogo.


Chelsea para marcar mais de 1.5 gols: Odd 1.59 na Superbet


Pressionando em Stamford Bridge e com jogadores de altíssimo nível no ataque, como Cole Palmer e Estêvão, a tendência é que o Chelsea consiga furar a defesa do Palace pelo menos duas vezes para garantir a vitória.


Como chegam os times


O Chelsea inicia uma nova era sob o comando do técnico Enzo Maresca, ostentando agora o título do primeiro Super Mundial de Clubes. Após uma temporada apagada, os Blues esperam encontrar mais consistência e brigar na parte de cima da tabela. A pré-temporada serviu para o elenco absorver as novas ideias táticas, baseadas no controle do jogo através da posse de bola. A estreia em casa é fundamental para começar o projeto com uma vitória e dar confiança à torcida.


O Crystal Palace entra na temporada com altas expectativas. Desde a chegada do técnico Oliver Glasner, a equipe se tornou uma das mais difíceis de serem batidas na Premier League, com um sistema defensivo sólido e um contra-ataque letal, liderado pelas estrelas Mateta e Eberechi Eze. O time de Selhurst Park quer provar que pode brigar por uma vaga em competições europeias e sabe que um bom resultado em Stamford Bridge seria uma grande declaração de suas intenções.


Onde Assistir Chelsea x Crystal Palace


A partida terá transmissão ao vivo e com imagens pelos canais do grupo Disney. Você poderá assistir na ESPN (TV por assinatura) e no serviço de streaming Disney+.


Ficha de jogo


Confronto: Chelsea x Crystal Palace


📅 Data: 17/08/2025


Horário: 10h (Horário de Brasília)


🏟️ Local: Stamford Bridge (Londres, Inglaterra)


📺 Transmissão: ESPN e Disney+


Palpite odd alta - Chelsea x Crystal Palace


Para este dérbi, vamos apostar em um mercado combinado que reflete o favoritismo do Chelsea, mas também a periculosidade do ataque do Crystal Palace, oferecendo uma odd elevada.


João Pedro para marcar de fora da área: Odd 15.00 na Bet365


Esta aposta exige que o brasileiro João Pedro, atacante do Chelsea, marque um gol de fora da área. No Mundial de Clubes, ele estreou e mostrou sua capacidade com um golaço de fora da área. Acostumado com a Premier League, o camisa 20 pode surpreender nesta primeira rodada.


Conclusão


O primeiro dérbi londrino da temporada para as equipes promete ser um grande jogo. O Chelsea tem a seu favor o retrospecto, a força do elenco e o fator casa, mas não terá vida fácil contra um Crystal Palace muito bem treinado e que possui um dos contra-ataques mais perigosos da Inglaterra. A análise aponta para uma vitória dos Blues, mas em um jogo com chances e gols para os dois lados.


Lembre-se que apostas esportivas devem ser tratadas como uma forma de entretenimento. Aposte com responsabilidade, defina um orçamento e nunca tente recuperar perdas. Se sentir que o jogo está se tornando um problema, procure ajuda em organizações especializadas que oferecem suporte a jogadores compulsivos.

Ver mais Ver menos

Chelsea x Crystal Palace: Palpite do Dia

Chelsea Vence
Superbet logo
1.6
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
KV Mechelen - Gent
1
1.97
Las Palmas - FC Andorra
1
1.57
Dender - Anderlecht
2
1.92
Múltipla
5.94
x
Aposta
20
=
Ganhos
118.77
Apostar agora

Chelsea x Crystal Palace: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Chelsea x Crystal Palace: Confrontos Diretos

3 Vitórias
2 Empates
0 Vitórias
2024 Premier League
Crystal Palace
1 - 1
Chelsea
2024 Premier League
Chelsea
1 - 1
Crystal Palace
2023 Premier League
Crystal Palace
1 - 3
Chelsea
2023 Premier League
Chelsea
2 - 1
Crystal Palace
2022 Premier League
Chelsea
1 - 0
Crystal Palace

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Chelsea
Empate
Crystal Palace

Jogos do Dia

São Paulo W
  • E
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Ferroviaria W
  • E
  • D
  • E
  • D
  • V

São Paulo W Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Sunderland
  • D
  • V
  • D
  • D
  • D
-
West Ham
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V

West Ham Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Al-Nassr
  • D
  • D
  • V
  • E
  • V
-
Al-Ittihad FC
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V

Al-Nassr Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Huesca
  • D
  • V
  • E
  • V
  • V
-
Leganes
  • E
  • V
  • E
  • E
  • V

Huesca Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
KV Mechelen
  • V
  • V
  • V
  • D
  • E
-
Gent
  • D
  • V
  • D
  • V
  • D

KV Mechelen Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
São Bernardo
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Figueirense
  • V
  • E
  • D
  • V
  • E

São Bernardo Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites