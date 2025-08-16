Chelsea x Crystal Palace: Palpite Odd 15 e Onde Assistir, Premier League, 17/08

A manhã de domingo, 17 de agosto, traz um clássico de Londres para a primeira rodada da Premier League. Às 10h (horário de Brasília), o Chelsea recebe o Crystal Palace em seu estádio, o Stamford Bridge. Confira a análise completa, o melhor Chelsea x Crystal Palace palpite e saiba onde assistir.

Confira outros palpites de hoje.

Chelsea x Crystal Palace Palpites

O Chelsea tem um favoritismo histórico e joga em casa, mas o Crystal Palace de Oliver Glasner é uma equipe muito perigosa. Os palpites se baseiam na força do time da casa.

Resultado Final - Vitória do Chelsea: Odd 1.66 na Betnacional

Apesar de ser uma estreia e de enfrentar um adversário complicado, o Chelsea tem um elenco muito superior e um retrospecto esmagador contra o Palace, com 16 jogos sem vitórias do Crystal Palace, sendo o último triunfo dos visitantes em 2017. Jogando em casa, a vitória do Chelsea é o resultado mais provável.

Mais de 2.5 gols: Odd 1.64 na Superbet

A filosofia de jogo de Enzo Maresca, baseada em posse de bola e ofensividade, somada ao estilo de transições rápidas e verticais de Oliver Glasner, cria um cenário favorável para um jogo com muitos gols. O Palace, com jogadores como Mateta e Eze, tem muito poder de fogo.

Chelsea para marcar mais de 1.5 gols: Odd 1.59 na Superbet

Pressionando em Stamford Bridge e com jogadores de altíssimo nível no ataque, como Cole Palmer e Estêvão, a tendência é que o Chelsea consiga furar a defesa do Palace pelo menos duas vezes para garantir a vitória.

Como chegam os times

O Chelsea inicia uma nova era sob o comando do técnico Enzo Maresca, ostentando agora o título do primeiro Super Mundial de Clubes. Após uma temporada apagada, os Blues esperam encontrar mais consistência e brigar na parte de cima da tabela. A pré-temporada serviu para o elenco absorver as novas ideias táticas, baseadas no controle do jogo através da posse de bola. A estreia em casa é fundamental para começar o projeto com uma vitória e dar confiança à torcida.

O Crystal Palace entra na temporada com altas expectativas. Desde a chegada do técnico Oliver Glasner, a equipe se tornou uma das mais difíceis de serem batidas na Premier League, com um sistema defensivo sólido e um contra-ataque letal, liderado pelas estrelas Mateta e Eberechi Eze. O time de Selhurst Park quer provar que pode brigar por uma vaga em competições europeias e sabe que um bom resultado em Stamford Bridge seria uma grande declaração de suas intenções.

Onde Assistir Chelsea x Crystal Palace

A partida terá transmissão ao vivo e com imagens pelos canais do grupo Disney. Você poderá assistir na ESPN (TV por assinatura) e no serviço de streaming Disney+.

Ficha de jogo

⚽ Confronto: Chelsea x Crystal Palace

📅 Data: 17/08/2025

⏰ Horário: 10h (Horário de Brasília)

🏟️ Local: Stamford Bridge (Londres, Inglaterra)

📺 Transmissão: ESPN e Disney+

Palpite odd alta - Chelsea x Crystal Palace

Para este dérbi, vamos apostar em um mercado combinado que reflete o favoritismo do Chelsea, mas também a periculosidade do ataque do Crystal Palace, oferecendo uma odd elevada.

João Pedro para marcar de fora da área: Odd 15.00 na Bet365

Esta aposta exige que o brasileiro João Pedro, atacante do Chelsea, marque um gol de fora da área. No Mundial de Clubes, ele estreou e mostrou sua capacidade com um golaço de fora da área. Acostumado com a Premier League, o camisa 20 pode surpreender nesta primeira rodada.

Conclusão

O primeiro dérbi londrino da temporada para as equipes promete ser um grande jogo. O Chelsea tem a seu favor o retrospecto, a força do elenco e o fator casa, mas não terá vida fácil contra um Crystal Palace muito bem treinado e que possui um dos contra-ataques mais perigosos da Inglaterra. A análise aponta para uma vitória dos Blues, mas em um jogo com chances e gols para os dois lados.

Lembre-se que apostas esportivas devem ser tratadas como uma forma de entretenimento. Aposte com responsabilidade, defina um orçamento e nunca tente recuperar perdas. Se sentir que o jogo está se tornando um problema, procure ajuda em organizações especializadas que oferecem suporte a jogadores compulsivos.