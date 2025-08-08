Chelsea x Bayer Leverkusen: Palpite, Odds +8 e +11, Onde Assistir - Amistoso de Clube

🔥🎯 Confira os melhores palpites Chelsea x Bayer Leverkusen com odds altas +8 e +11, e dicas de apostas, para este amistoso que promete muito equilíbrio e emoção. ⚽🔄💥

Nesta sexta-feira, 8 de agosto de 2025, às 15h00 (horário de Brasília), no Estádio Stamford Bridge, em Londres, as duas equipes vão medir forças em um confronto que reúne tradição e técnica. Neste palpite, você encontrará análises detalhadas, odds altas e dicas para apostar com segurança.

O jogo traz uma rivalidade recente, com histórico equilibrado: em dois confrontos anteriores, cada time venceu uma vez, ambos atuando em casa. Acompanhe os melhores palpites para Chelsea x Bayer Leverkusen e prepare-se para aproveitar as oportunidades com as melhores odds do mercado.

Para os apaixonados por apostas, não deixe de conferir os melhores palpites de futebol para hoje e aumentar suas chances de sucesso.

Chelsea x Bayer Leverkusen Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Chelsea vence - odd 1.83

Chelsea vence - odd 1.83

🎯 Palpite: Ambas equipes marcam - odd 1.53

Ambas equipes marcam - odd 1.53

🎯 Palpite: Casa ou empate (dupla chance) - odd 1.36



O Chelsea chega embalado com o fator casa e um histórico favorável contra o Bayer Leverkusen jogando em Stamford Bridge. A equipe tem apresentado boa ofensividade, marcando 3 gols em dois jogos contra os alemães, enquanto sofreu apenas 2. Já o Bayer vem equilibrado, com vitórias fora e um jogo bastante disputado.

🔥 Por isso, o palpite do dia aposta na vitória do Chelsea, mas com chances de gols dos dois lados, trazendo equilíbrio para a partida. 🔥

🚀 Chelsea x Bayer Leverkusen Palpite com odds altas



🔵 Palpite: Chelsea vence com handicap -0.5 odd 1.80

Chelsea vence com handicap -0.5 odd 1.80

🟢 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo odd 1.83

Mais de 2.5 gols no jogo odd 1.83

🟡 Palpite: Resultado exato 2x1 odd 8.38



Os dados mostram que os jogos entre as equipes costumam ser disputados, com gols de ambos os lados. A aposta no handicap confirma a leve superioridade do Chelsea atuando em casa, enquanto o mercado de mais de 2.5 gols valoriza a boa média ofensiva e os espaços em amistosos, que geralmente são mais abertos. O resultado exato 2x1 é um palpite de risco, mas bastante provável baseado nas estatísticas recentes.

Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Chelsea x Bayer Leverkusen



🔥 Palpite: Resultado exato 3x1 – odd 11.70

Resultado exato 3x1 – odd 11.70

🔥 Palpite: Mais de 3.5 gols no jogo – odd 1.74



Neste amistoso, que costuma ser mais aberto e com times buscando ritmo, apostas mais ousadas como vitória do Chelsea com 3 gols, ou um jogo com gols para ambos e mais de 3.5 gols são apostas interessantes para quem busca valor e gosta de odds elevadas.

💰 Chelsea x Bayer Leverkusen: Palpite odds baixas



🔵 Palpite: Chelsea vence ou empate odd 1.36

Chelsea vence ou empate odd 1.36

🟢 Palpite: Menos de 3.5 gols no jogo odd 1.83

Menos de 3.5 gols no jogo odd 1.83

🟡 Palpite: Ambas equipes marcam no 1º tempo odd 2.14



Para apostadores que preferem segurança, o Chelsea com dupla chance é a opção mais confiável, assim como o mercado de menos de 3.5 gols, visto que os amistosos tendem a ter ritmo variável. A expectativa de gols para ambos os lados no primeiro tempo também pode ocorrer, pois as defesas ainda se ajustam.

Informações do Jogo: Chelsea x Bayer Leverkusen: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Chelsea x Bayer Leverkusen num Amistoso de Clubes

Chelsea x Bayer Leverkusen num Amistoso de Clubes

📅 Data: 08/08/2025

08/08/2025

⏰ Horário: 15h00 (horário de Brasília)

15h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Stamford Bridge, Londres

Estádio Stamford Bridge, Londres

📺 Transmissão: Streaming Disney+ e ESPN



📺 Onde Assistir Chelsea x Bayer Leverkusen

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo streaming Disney+.

É possível acompanhar a partida com vídeo através das plataformas Bet365 e Superbet. Para isso, basta fazer login na sua conta. Caso você ainda não tenha um cadastro nas casas de apostas, basta concluir e verificar a sua conta para assistir à partida.

Como Chelsea e Bayer Leverkusen Chegam Para o Confronto

Chelsea

O Chelsea vem de uma temporada com momentos irregulares, mas com força total jogando em casa, especialmente em amistosos que servem para testar o elenco e ajustar a equipe para o calendário oficial. Com 3 gols marcados e apenas 2 sofridos nos duelos contra o Leverkusen, o time londrino deve apostar em um jogo ofensivo para conquistar a vitória.

Bayer Leverkusen

O Bayer Leverkusen, por sua vez, chega com força fora de casa, já tendo vencido o Chelsea no confronto anterior jogando em seu estádio. Com 2 gols marcados e 3 sofridos, a equipe alemã pode apostar em um jogo mais cauteloso, explorando contra-ataques e a busca pelo equilíbrio defensivo. A equipe busca ritmo e adaptação para a temporada que se aproxima.