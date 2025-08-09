Assine UOL
Chelsea
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
Friendlies Clubs - World Wide
Stamford Bridge
AC Milan
  • V
  • V
  • V
  • D
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2
x
3.75
2
3
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.01
x
3.81
2
3.03
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.99
x
4
2
3.15
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.97
x
3.65
2
2.95
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.05
x
3.9
2
3.05
Apostar agora
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 12:30

Chelsea x AC Milan: Prévia e Palpite com Odds 20+, 5+, Escalações, Amistoso, 10/08

Alex Alves
Autor
Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Chelsea x AC Milan: Confira os palpites para o jogo amistoso do dia 10 de agosto, às 11h (horário de Brasília), no estádio Stamford Bridge, em Inglaterra.


O Chelsea está ainda iniciando a preparação da temporada, pois esteve disputando o Campeonato do Mundo de clubes. E com sucesso, pois ganhou ao campeão europeu PSG na final do torneio, por impactantes 3x0.


Em contraponto, o AC Milan busca retornar aos anos de glória. O time italiano tem investido pesado em figuras de sucesso garantido, como o técnico Massimiliano Allegri, ou o meia croata Luka Modric.


Chelsea x AC Milan: Palpite do Dia


Menos de 3.5 gols - Odd pagando 1.63 na Esportes da Sorte


A aposta em menos de 3.5 gols parece ser uma boa pedida. Em amistosos de pré-temporada, as equipes costumam focar em testar esquemas táticos e dar ritmo de jogo aos atletas, muitas vezes com substituições constantes. A falta de entrosamento pleno e a preocupação em não se lesionar podem resultar em um jogo mais cadenciado e com menos chances claras de gol. 


Prévia do Chelsea x AC Milan


Sob o comando de Enzo Maresca, o Chelsea voltou a conquistar títulos na temporada passada. Os Blues ergueram a taça da Liga Conferência da UEFA primeiro. Em seguida, entre junho e julho, o Chelsea surpreendeu ao vencer o Mundial de Clubes da FIFA, com uma vitória de 3 a 0 na final sobre o favorito PSG.


Após uma temporada decepcionante sob o comando de dois técnicos portugueses, o AC Milan optou por trazer de volta um nome conhecido para assumir o cargo. O clube aposta no retorno de Massimiliano Allegri, técnico que já os levou ao título da Serie A em 2010/11.


Chelsea x AC Milan: Palpite com Odd 20+


Placar Exato: 0x0 - Odd pagando 20.20


Esse palpite é uma aposta ousada, mas pode ser estratégica em amistosos como este. O AC Milan está se reconstruindo e o Chelsea está mais atrasado na preparação, devido à participação no Mundial de Clubes. 


Além disso, em amistosos, o principal objetivo não é a vitória a qualquer custo, mas sim o desenvolvimento da equipe. Os técnicos muitas vezes fazem muitas substituições ao longo da partida, o que quebra o ritmo e dificulta a criação de jogadas ofensivas consistentes.


Chelsea x AC Milan: Escalações


Escalação do Chelsea: Sanchez; Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella; Caicedo, James; Neto, Palmer, Nkunku; Pedro Neto.


Essa é a escalação provável de um Chelsea que deve apostar na segurança defensiva para libertar o talento de Cole Palmer e a velocidade de Pedro Neto no ataque. Os torcedores querem ver Estêvão, o reforço contratado ao Palmeiras, mas o técnico Enzo Maresca já avisou que a Cria da Academia vai precisar de tempo para se adaptar.


Escalação do AC Milan: Maignan; Estupinan, Tomori, Gabbia, Terraciano; Comotto, Loftus-Cheek, Bondo; Jimenez, Okafor, Rafael Leão.


Essa é a escalação provável de um AC Milan ainda sem Luka Modric. O meia croata, de 40 anos, está ainda recuperando da atuação no Mundial de Clubes pelo anterior clube, Real Madrid. Assim, o foco deve estar em Estupinan, reforço contratado para devolver segurança defensiva.


Chelsea x AC Milan: Palpites com Odds Altas



  • ⚽️ Intervalo/Final: Empate/Chelsea - Odd pagando 5.64 na Esportes da Sorte: em amistosos, onde o foco está em testar táticas e jogadores, é comum que os times sejam mais cautelosos no início. Isso aumenta a probabilidade de um primeiro tempo sem gols ou com poucas chances, resultando em um empate. Depois, a superior qualidade do Chelsea pode se sobressair no segundo tempo.

  • 🥅 Intervalo/Final: Empate/AC Milan - Odd pagando 7.67 na Esportes da Sorte: porém, se você entende que o AC Milan está num momento superior ao Chelsea e pode conseguir a vitória no segundo tempo, esse palpite oferece um bom retorno.

  • 📊 Placar Exato: 0x1 - Odd pagando 14.39 na Esportes da Sorte: é um palpite mais arriscado, mas o 0x1 é um placar normal em amistosos entre times de valor similar. Aqui, o AC Milan aproveita um maior entrosamento para sair com a vitória.


Chelsea x AC Milan: Onde Assistir


Esse jogo amistoso pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • Confronto: Chelsea x AC Milan - Amistoso

  • Data: 10 de agosto

  • Horário: 11h (horário de Brasília)

  • Local: Stamford Bridge, Inglaterra

Ver mais Ver menos

Chelsea x AC Milan: Palpite do Dia

Chelsea Vence
Superbet logo
2.05
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Gent - Union St. Gilloise
2
1.71
Antwerp - OH Leuven
1
1.82
FSV Mainz 05 - Strasbourg
1
1.85
Múltipla
5.76
x
Aposta
20
=
Ganhos
115.15
Apostar agora

Chelsea x AC Milan: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Chelsea x AC Milan: Confrontos Diretos

3 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2022 UEFA Champions League
AC Milan
0 - 2
Chelsea
2022 UEFA Champions League
Chelsea
3 - 0
AC Milan
2016 International Champions Cup
AC Milan
1 - 3
Chelsea

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Chelsea
Empate
AC Milan

O jogo deve ser uma forma de entretenimento, nunca uma fonte de problemas. Siga as regras do Jogo Responsável, estabelecendo limites de tempo e dinheiro. Se sentir que o jogo está a deixar de ser divertido e a tornar-se um problema, procure ajuda. A sua saúde mental e financeira são mais importantes do que qualquer aposta.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Chelsea
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
-
AC Milan
  • V
  • V
  • V
  • D
  • D

Chelsea Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Flamengo
  • D
  • E
  • D
  • V
  • V
-
Mirassol
  • V
  • E
  • V
  • V
  • E

Flamengo Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Atletico Goianiense
  • E
  • E
  • D
  • D
  • V
-
Botafogo SP
  • V
  • D
  • D
  • D
  • E

Atletico Goianiense Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Angers
  • V
  • E
  • E
  • V
  • E
-
Lorient
  • V
  • D
  • E
  • E
  • V

Lorient Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Trabzonspor
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E
-
Kocaelispor
  • V
  • E
  • V
  • D
  • D

Trabzonspor Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Ajax
  • E
  • V
  • V
  • V
  • E
-
Telstar
  • V
  • E
  • E
  • V
  • E

Ajax Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites