Chelsea x AC Milan: Prévia e Palpite com Odds 20+, 5+, Escalações, Amistoso, 10/08

Chelsea x AC Milan: Confira os palpites para o jogo amistoso do dia 10 de agosto, às 11h (horário de Brasília), no estádio Stamford Bridge, em Inglaterra.

O Chelsea está ainda iniciando a preparação da temporada, pois esteve disputando o Campeonato do Mundo de clubes. E com sucesso, pois ganhou ao campeão europeu PSG na final do torneio, por impactantes 3x0.

Em contraponto, o AC Milan busca retornar aos anos de glória. O time italiano tem investido pesado em figuras de sucesso garantido, como o técnico Massimiliano Allegri, ou o meia croata Luka Modric.

Chelsea x AC Milan: Palpite do Dia

Menos de 3.5 gols - Odd pagando 1.63 na Esportes da Sorte

A aposta em menos de 3.5 gols parece ser uma boa pedida. Em amistosos de pré-temporada, as equipes costumam focar em testar esquemas táticos e dar ritmo de jogo aos atletas, muitas vezes com substituições constantes. A falta de entrosamento pleno e a preocupação em não se lesionar podem resultar em um jogo mais cadenciado e com menos chances claras de gol.

Prévia do Chelsea x AC Milan

Sob o comando de Enzo Maresca, o Chelsea voltou a conquistar títulos na temporada passada. Os Blues ergueram a taça da Liga Conferência da UEFA primeiro. Em seguida, entre junho e julho, o Chelsea surpreendeu ao vencer o Mundial de Clubes da FIFA, com uma vitória de 3 a 0 na final sobre o favorito PSG.

Após uma temporada decepcionante sob o comando de dois técnicos portugueses, o AC Milan optou por trazer de volta um nome conhecido para assumir o cargo. O clube aposta no retorno de Massimiliano Allegri, técnico que já os levou ao título da Serie A em 2010/11.

Chelsea x AC Milan: Palpite com Odd 20+

Placar Exato: 0x0 - Odd pagando 20.20

Esse palpite é uma aposta ousada, mas pode ser estratégica em amistosos como este. O AC Milan está se reconstruindo e o Chelsea está mais atrasado na preparação, devido à participação no Mundial de Clubes.

Além disso, em amistosos, o principal objetivo não é a vitória a qualquer custo, mas sim o desenvolvimento da equipe. Os técnicos muitas vezes fazem muitas substituições ao longo da partida, o que quebra o ritmo e dificulta a criação de jogadas ofensivas consistentes.

Chelsea x AC Milan: Escalações

Escalação do Chelsea: Sanchez; Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella; Caicedo, James; Neto, Palmer, Nkunku; Pedro Neto.

Essa é a escalação provável de um Chelsea que deve apostar na segurança defensiva para libertar o talento de Cole Palmer e a velocidade de Pedro Neto no ataque. Os torcedores querem ver Estêvão, o reforço contratado ao Palmeiras, mas o técnico Enzo Maresca já avisou que a Cria da Academia vai precisar de tempo para se adaptar.

Escalação do AC Milan: Maignan; Estupinan, Tomori, Gabbia, Terraciano; Comotto, Loftus-Cheek, Bondo; Jimenez, Okafor, Rafael Leão.

Essa é a escalação provável de um AC Milan ainda sem Luka Modric. O meia croata, de 40 anos, está ainda recuperando da atuação no Mundial de Clubes pelo anterior clube, Real Madrid. Assim, o foco deve estar em Estupinan, reforço contratado para devolver segurança defensiva.

Chelsea x AC Milan: Palpites com Odds Altas



⚽️ Intervalo/Final: Empate/Chelsea - Odd pagando 5.64 na Esportes da Sorte : em amistosos, onde o foco está em testar táticas e jogadores, é comum que os times sejam mais cautelosos no início. Isso aumenta a probabilidade de um primeiro tempo sem gols ou com poucas chances, resultando em um empate. Depois, a superior qualidade do Chelsea pode se sobressair no segundo tempo.

: em amistosos, onde o foco está em testar táticas e jogadores, é comum que os times sejam mais cautelosos no início. Isso aumenta a probabilidade de um primeiro tempo sem gols ou com poucas chances, resultando em um empate. Depois, a superior qualidade do Chelsea pode se sobressair no segundo tempo.

🥅 Intervalo/Final: Empate/AC Milan - Odd pagando 7.67 na Esportes da Sorte : porém, se você entende que o AC Milan está num momento superior ao Chelsea e pode conseguir a vitória no segundo tempo, esse palpite oferece um bom retorno.

: porém, se você entende que o AC Milan está num momento superior ao Chelsea e pode conseguir a vitória no segundo tempo, esse palpite oferece um bom retorno.

📊 Placar Exato: 0x1 - Odd pagando 14.39 na Esportes da Sorte: é um palpite mais arriscado, mas o 0x1 é um placar normal em amistosos entre times de valor similar. Aqui, o AC Milan aproveita um maior entrosamento para sair com a vitória.



Chelsea x AC Milan: Onde Assistir

Esse jogo amistoso pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo