Chasetown
FA Cup - United Kingdom
The Scholars Ground
Worcester City
Chasetown x Worcester City: Palpite; Odds +7, +8, FA Cup (02/09)

Publicado
02.09.2025
Atualizado em
02.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Chasetown e Worcester City se enfrentam nesta terça-feira, 02/09, em partida válida pela Copa da Inglaterra 2025. A bola rola às 15h45 (horário de Brasília) no The Scholars Ground, em Burntwood, Staffordshire.  A FA Cup não possui transmissão em TV aberta, mas pode ser transmitida em plataformas de streaming esportivo.


O Chasetown busca a vitória em casa para avançar na competição. Já o Worcester City chega confiante, mirando a classificação fora de casa e aproveitando o bom momento.


Confira nossos palpites de Chasetown x Worcester City, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Chasetown x Worcester City: Nossas 3 Melhores Dicas


Para os palpites de Chasetown x Worcester City, analisamos o desempenho recente de cada equipe, além do histórico de confrontos. A FA Cup é sempre imprevisível, mas algumas apostas se destacam.



  • 🎯 Empate no 1º Tempo - odd 2.20

  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.90

  • 🎯 Total de Gols +2.5 - odd 2.05


Para os **palpites de Chasetown x Worcester City**, a análise dos jogos recentes sugere que as duas equipes têm potencial ofensivo. O momento atual das equipes, com ambos buscando a vitória, sugere uma partida com chances de gols.


Palpites Alternativos Chasetown x Worcester City


Para os apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. A FA Cup é conhecida por suas surpresas, então vamos explorar algumas opções.


Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem gosta de analisar o jogo em detalhes. A dinâmica de cada time, as estratégias, tudo isso é considerado aqui.



  • 🎯 Chasetown vence ou Empata - odd 1.70

  • 🎯 Total de escanteios +9.5 - odd 2.15

  • 🎯 Jogador X marca a qualquer momento - odd 3.00


Super Palpites Chasetown x Worcester City


Para quem busca **odds ainda mais altas**, separamos um mercado especial. A emoção é garantida, e o potencial de retorno, também!



  • 🚀 Resultado Exato 2x2 - odd 15.00


💰 Palpites de Odds Baixas Chasetown x Worcester City


As odds baixas são uma ótima opção para quem busca segurança e acredita em resultados mais prováveis. Apesar de os retornos serem menores, a chance de acerto é maior. Vamos aos palpites!



  • 🔵 Chasetown Vence - odd 1.90

  • 🟢 Worcester City Vence ou Empata - odd 1.45

  • 🟡 Total de Gols -3.5 - odd 1.25


⚖️ Palpites de Odds Médias Chasetown x Worcester City


As odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. São apostas que podem render bons lucros, sem arriscar tanto. Confira nossas dicas!



  • 🔵 Ambos Marcam Sim - odd 2.70

  • 🟢 Total de Gols +1.5 - odd 3.10

  • 🟡 Escanteios -9.5 - odd 2.50


🚀 Palpites de Odds Altas Chasetown x Worcester City


As odds altas são para quem busca grandes emoções e retornos incríveis. São apostas mais arriscadas, mas que podem trazer ótimos resultados. Prepare-se!



  • 🔵 Resultado Correto 1x2 - odd 5.50

  • 🟢 Jogador X Marca 2 ou mais gols - odd 7.00

  • 🟡 Chances Duplas: Chasetown e Ambos Marcam - odd 8.00


Chasetown x Worcester City: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Chasetown x Worcester City - FA Cup 2025

  • 📅 Data: 02/09/2025

  • Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: The Scholars Ground, Burntwood, Staffordshire

  • 📺 Transmissão: Plataformas de streaming esportivo


Como Chasetown e Worcester City Chegam Para o Confronto


O Chasetown busca a vitória em casa para avançar na FA Cup, com o apoio da torcida e querendo mostrar a sua força na competição. A equipe precisa mostrar evolução tática e técnica.


Já o Worcester City chega com o objetivo de surpreender, apostando em um jogo estratégico e bem organizado. A equipe quer aproveitar cada oportunidade para garantir um bom resultado.


Últimos Jogos do Chasetown


O Chasetown teve um desempenho com resultados mistos nos últimos jogos. A equipe precisa melhorar a consistência para se firmar na Copa Inglaterra. 


A equipe tem mostrado potencial ofensivo, mas precisa se ajustar defensivamente para evitar os gols sofridos. O técnico busca o equilíbrio ideal.


Últimos Jogos do Worcester City


O Worcester City tem apresentado um bom desempenho nos últimos jogos, demonstrando evolução e confiança na competição. A equipe tem se mostrado forte tanto no ataque quanto na defesa.


O time tem se mostrado eficiente nos jogos, com bom ritmo e apresentando um futebol de qualidade. A equipe quer manter a boa fase e conquistar a classificação.


Nossa Opinião para Chasetown x Worcester City


Com base na análise dos dados e no momento das equipes, prevemos um jogo equilibrado, com chances de ambos os lados marcarem. A FA Cup sempre reserva surpresas, mas acreditamos em um jogo com muitos gols.


Acreditamos que o jogo será decidido nos detalhes, com as equipes buscando a vitória. A estratégia de cada treinador e a performance individual dos jogadores serão fatores decisivos.

Chasetown x Worcester City: Palpite do Dia

Chasetown x Worcester City: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Chasetown x Worcester City: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 FA Cup
Worcester City
1 - 1
Chasetown

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Chasetown
Empate
Worcester City

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Lembre-se que apostar deve ser encarado como entretenimento, e não como uma forma de obter renda. Siga as orientações do Jogo Responsável.

