Charlton x Stevenage: Palpite Odds Altas +9, +39, Onde Assistir, EFL Cup, 12/08

Publicado
11.08.2025
Atualizado em
11.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Charlton x Stevenage: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. A partida acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio The Valley, em Charlton, e não terá transmissão oficial para o Brasil.


Os dois times se encontram para a primeira rodada da Copa da Liga Inglesa, e as estatísticas nos ajudam a entender o momento de cada equipe. O Charlton joga em casa e tem um histórico mais favorável, além de vir de uma sequência de resultados positivos. Já o Stevenage busca a vitória fora de casa para avançar na competição.


Charlton x Stevenage Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Charlton para vencer - odd 1.85

  • 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.83

  • 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.93


Ao analisar as estatísticas, notamos que o Charlton venceu quatro de seus últimos dez jogos e não perdeu nenhuma partida no período. O time da casa tem um desempenho de 1.5 gols marcados por jogo, enquanto o Stevenage tem 1.3 de média.


Considerando que o Charlton joga em casa e tem o favoritismo, e os dois times têm uma boa média de gols, os palpites de vitória do Charlton, ambos marcam e mais de 2.5 gols parecem ser escolhas estratégicas.


Palpites Alternativos Charlton x Stevenage



  • 🎯 Palpite: Charlton vence e ambas as equipes marcam (sim) - odd 3.78

  • 🎯 Palpite: Placar exato de 2 a 1 para o Charlton - odd 7.99

  • 🎯 Palpite: Primeiro gol do Charlton - odd 1.63


Para palpites mais arriscados, as opções acima trazem boas odds e uma chance real de acontecer. O Charlton tem 67% de chance de abrir o placar, e considerando o confronto direto (dois de cinco jogos com o Charlton marcando), a aposta no primeiro gol do time da casa faz bastante sentido. Além disso, em 20% dos jogos do Charlton o placar final foi 2 a 1, o que dá valor para essa aposta.


💰 Charlton x Stevenage: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Charlton Athletic ou Empate - odd 1.21

  • 🟢 Palpite: Menos de 3.5 gols - odd 1.31

  • 🟡 Palpite: Charlton Athletic marca mais de 0.5 gols - odd 1.20


⚖️ Charlton x Stevenage: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Empate Anula Aposta: Charlton Athletic - odd 1.36

  • 🟢 Palpite: Charlton Athletic (-0.5) - odd 1.82

  • 🟡 Palpite: Ambos os times marcam e total de gols mais de 2.5 (sim) - odd 2.36


🚀 Charlton x Stevenage: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Stevenage vence e ambas as equipes marcam (não) - odd 6.98

  • 🟢 Palpite: Placar exato 0 a 0 - odd 9.34

  • 🟡 Palpite: Placar exato 1 a 3 para o Stevenage - odd 39.36


Charlton x Stevenage: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Charlton e Stevenage se enfrentam em um jogo de mata-mata que pode ter prorrogação e disputa de pênaltis, já que se trata de uma competição eliminatória. As duas equipes já se enfrentaram algumas vezes nos últimos anos, e o histórico recente mostra um equilíbrio, com uma vitória para cada lado e dois empates em quatro confrontos.


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Charlton x Stevenage - Copa da Liga Inglesa

  • 📅 Data: 12/08/2025

  • Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: The Valley, em Charlton

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão oficial para o Brasil


Como Charlton e Stevenage Chegam Para o Confronto


O Charlton chega para a partida em uma boa fase, sem perder há dez jogos. O time teve cinco vitórias e cinco empates no período, com uma média de 1.5 gols marcados por jogo e 0.7 sofridos. Jogando em casa, o time marcou em 67% dos jogos e abriu o placar. Em quatro dos últimos dez jogos, o placar final foi 1 a 0 para o Charlton.


Já o Stevenage vem de uma sequência de duas vitórias seguidas e não perde há cinco jogos. O time marcou em 80% dos seus últimos dez jogos e tem uma média de 1.3 gols marcados e 1.3 sofridos por jogo. Em 20% dos jogos, o Stevenage terminou o primeiro tempo com o placar de 0 a 0 e o final de 1 a 1.

Charlton x Stevenage: Palpite do Dia

Charlton Vence

Charlton Vence
1.85
Apostar agora

Charlton x Stevenage: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Charlton x Stevenage: Confrontos Diretos

1 Vitórias
3 Empates
1 Vitórias
2024 League One
Charlton
2 - 0
Stevenage
2024 League One
Stevenage
1 - 0
Charlton
2023 League One
Charlton
0 - 0
Stevenage
2023 League One
Stevenage
1 - 1
Charlton
2022 League Cup
Stevenage
1 - 1
Charlton

Jogo Responsável


É importante lembrar que as apostas esportivas são uma forma de entretenimento e não devem ser vistas como uma fonte de renda extra. O jogo responsável é fundamental para a sua segurança e bem-estar. Se você sentir que o jogo está se tornando um problema, procure ajuda. Apostar com responsabilidade é a melhor forma de aproveitar a diversão. Se precisar de mais informações, acesse o nosso guia de Jogo Responsável.

