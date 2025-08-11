Charlton x Stevenage: Palpite Odds Altas +9, +39, Onde Assistir, EFL Cup, 12/08

Charlton x Stevenage: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. A partida acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio The Valley, em Charlton, e não terá transmissão oficial para o Brasil.

Os dois times se encontram para a primeira rodada da Copa da Liga Inglesa, e as estatísticas nos ajudam a entender o momento de cada equipe. O Charlton joga em casa e tem um histórico mais favorável, além de vir de uma sequência de resultados positivos. Já o Stevenage busca a vitória fora de casa para avançar na competição.

Charlton x Stevenage Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Charlton para vencer - odd 1.85

Charlton para vencer - odd 1.85

🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.83

Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.83

🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.93



Ao analisar as estatísticas, notamos que o Charlton venceu quatro de seus últimos dez jogos e não perdeu nenhuma partida no período. O time da casa tem um desempenho de 1.5 gols marcados por jogo, enquanto o Stevenage tem 1.3 de média.

Considerando que o Charlton joga em casa e tem o favoritismo, e os dois times têm uma boa média de gols, os palpites de vitória do Charlton, ambos marcam e mais de 2.5 gols parecem ser escolhas estratégicas.

Palpites Alternativos Charlton x Stevenage



🎯 Palpite: Charlton vence e ambas as equipes marcam (sim) - odd 3.78

Charlton vence e ambas as equipes marcam (sim) - odd 3.78

🎯 Palpite: Placar exato de 2 a 1 para o Charlton - odd 7.99

Placar exato de 2 a 1 para o Charlton - odd 7.99

🎯 Palpite: Primeiro gol do Charlton - odd 1.63



Para palpites mais arriscados, as opções acima trazem boas odds e uma chance real de acontecer. O Charlton tem 67% de chance de abrir o placar, e considerando o confronto direto (dois de cinco jogos com o Charlton marcando), a aposta no primeiro gol do time da casa faz bastante sentido. Além disso, em 20% dos jogos do Charlton o placar final foi 2 a 1, o que dá valor para essa aposta.

💰 Charlton x Stevenage: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Charlton Athletic ou Empate - odd 1.21

Charlton Athletic ou Empate - odd 1.21

🟢 Palpite: Menos de 3.5 gols - odd 1.31

Menos de 3.5 gols - odd 1.31

🟡 Palpite: Charlton Athletic marca mais de 0.5 gols - odd 1.20



⚖️ Charlton x Stevenage: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Empate Anula Aposta: Charlton Athletic - odd 1.36

Empate Anula Aposta: Charlton Athletic - odd 1.36

🟢 Palpite: Charlton Athletic (-0.5) - odd 1.82

Charlton Athletic (-0.5) - odd 1.82

🟡 Palpite: Ambos os times marcam e total de gols mais de 2.5 (sim) - odd 2.36



🚀 Charlton x Stevenage: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Stevenage vence e ambas as equipes marcam (não) - odd 6.98

Stevenage vence e ambas as equipes marcam (não) - odd 6.98

🟢 Palpite: Placar exato 0 a 0 - odd 9.34

Placar exato 0 a 0 - odd 9.34

🟡 Palpite: Placar exato 1 a 3 para o Stevenage - odd 39.36



Charlton x Stevenage: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Charlton e Stevenage se enfrentam em um jogo de mata-mata que pode ter prorrogação e disputa de pênaltis, já que se trata de uma competição eliminatória. As duas equipes já se enfrentaram algumas vezes nos últimos anos, e o histórico recente mostra um equilíbrio, com uma vitória para cada lado e dois empates em quatro confrontos.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Charlton x Stevenage - Copa da Liga Inglesa

Charlton x Stevenage - Copa da Liga Inglesa

📅 Data: 12/08/2025

12/08/2025

⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

15h45 (horário de Brasília)

🏟️ Local: The Valley, em Charlton

The Valley, em Charlton

📺 Transmissão: Sem transmissão oficial para o Brasil



Como Charlton e Stevenage Chegam Para o Confronto

O Charlton chega para a partida em uma boa fase, sem perder há dez jogos. O time teve cinco vitórias e cinco empates no período, com uma média de 1.5 gols marcados por jogo e 0.7 sofridos. Jogando em casa, o time marcou em 67% dos jogos e abriu o placar. Em quatro dos últimos dez jogos, o placar final foi 1 a 0 para o Charlton.

Já o Stevenage vem de uma sequência de duas vitórias seguidas e não perde há cinco jogos. O time marcou em 80% dos seus últimos dez jogos e tem uma média de 1.3 gols marcados e 1.3 sofridos por jogo. Em 20% dos jogos, o Stevenage terminou o primeiro tempo com o placar de 0 a 0 e o final de 1 a 1.