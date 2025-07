Charlotte x Toronto: Palpite, Onde Assistir - Major League Soccer - 26/07

Charlotte x Toronto: Confira os palpites para o jogo deste sábado, dia 26 de julho, às 20h30 (horário de Brasília), válido pela Major League Soccer. Saiba onde assistir ao vivo Charlotte x Toronto e as escalações oficiais.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Charlotte x Toronto FC pela Major League Soccer



📅 Data: 26 de julho de 2025



🕒 Horário: 20h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Bank of America



Charlotte x Toronto FC Palpite - Major League Soccer



Palpite 1: 1º Tempo Resultado - Charlotte - Odd de 2.04 na Esportes da Sorte

Palpite 2: Total de Escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 2.12 na Superbet

Palpite 3: Charlotte Marcar em Ambos os Tempos - Sim - Odd de 2.30 na Novibet



*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

Palpite 1: 1º Tempo Resultado - Charlotte

O Charlotte tem sido forte dentro de casa, principalmente nos primeiros 45 minutos. Em três dos últimos quatro jogos como mandante, a equipe foi para o intervalo vencendo, sempre com início de jogo agressivo e pressão alta no campo adversário.

Já o Toronto tem começado mal suas partidas fora de casa, com dois gols sofridos nos primeiros 30 minutos em três das últimas cinco partidas como visitante. A tendência é de mais um início dominante do Charlotte, o que justifica a aposta em vitória no 1º tempo com boa margem de valor.

Palpite 2: Total de Escanteios - Mais de 9.5

Ambas as equipes costumam gerar volume ofensivo, ainda que com pouca eficiência em finalizações diretas. O Charlotte tem média de 5,4 escanteios por jogo como mandante, e o Toronto contribui com 4,8 como visitante, somando uma média acima da linha proposta.

Além disso, o estilo vertical de jogo dos dois times favorece cruzamentos e chutes travados, fatores que aumentam a contagem de escanteios. A linha de 9.5 é bem viável neste contexto, principalmente com duas defesas que costumam recuar e absorver pressão.

Palpite 3: Charlotte Marcar em Ambos os Tempos - Sim

O desempenho ofensivo do Charlotte em casa justifica esse palpite. O time marcou em ambos os tempos em três das últimas quatro partidas como mandante, sempre mantendo intensidade e presença no campo ofensivo durante os 90 minutos.

O Toronto, por outro lado, tem uma das piores defesas fora de casa da MLS, com média de 2,1 gols sofridos por jogo como visitante. A vulnerabilidade do time canadense aumenta as chances de o Charlotte conseguir marcar cedo e ampliar no segundo tempo, validando essa aposta com bom potencial de retorno.

Charlotte x Toronto: Onde Assistir

É possível acompanhar a partida com vídeo através da plataforma Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro na Novibet, basta concluir e verificar a sua conta na Novibet para assistir a partida.

Jogo Responsável

Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.