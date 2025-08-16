Assine UOL
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.91
x
3.8
2
3.7
Apostar agora
Charlotte x Real Salt Lake: Palpite, Odds Altas +8, Onde Assistir, MLS 16/08

Alex Alves
Autor
Publicado
16.08.2025
Atualizado em
16.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Confira os melhores palpites Charlotte FC x Real Salt Lake com odds altas e palpite placar exato.


O confronto promete emoções no Bank of America Stadium, em Charlotte, no sábado, 16/08/2025, às 20H30 (horário de Brasília).


A partida é válida pela Major League Soccer e será transmitida pela Apple TV através do MLS Pass. Aqui você encontrará análises detalhadas, prognósticos de placar e as melhores odds para apostas.


Charlotte FC vem buscando se consolidar na temporada, tentando somar pontos importantes para se aproximar da zona de classificação aos playoffs. Já o Real Salt Lake tenta se recuperar de resultados recentes e precisa pontuar fora de casa para manter suas chances na tabela. Neste artigo, trazemos os melhores palpites e odds altas para você apostar com segurança.


Charlotte FC x Real Salt Lake Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


🎯 Palpite: Vitória Charlotte FC - odd 1.98
🎯 Palpite: Ambos Marcam: Sim - odd 1.54
🎯 Palpite: Dupla Chance: Charlotte FC ou Empate - odd 1.29


Charlotte FC chega motivado pelo desempenho em casa e aposta na força ofensiva para conquistar os três pontos. O Real Salt Lake, mesmo jogando fora, tem mostrado capacidade de balançar as redes, justificando o palpite de ambos marcam. A dupla chance a favor do Charlotte FC aumenta a segurança para os apostadores, considerando a instabilidade recente dos visitantes. Estes são os palpites do dia que combinam estatísticas e momento das equipes.


🚀 Charlotte FC x Real Salt Lake Palpite com odds altas


🔵 Palpite: Placar Exato 2:1 Charlotte FC - odd 8.17
🟢 Palpite: Charlotte FC marca primeiro - odd 1.71
🟡 Palpite: Real Salt Lake vence fora de casa - odd 3.25


As odds altas refletem cenários menos prováveis, mas estatisticamente possíveis. Charlotte FC tem histórico de abrir o placar em casa, enquanto Real Salt Lake pode surpreender no segundo tempo, oferecendo oportunidades interessantes para apostadores que buscam risco calculado.


Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Charlotte FC x Real Salt Lake


🔥 Placar Exato 3:1 Charlotte FC - odd 13.56


O superpalpite é baseado no ataque consistente do Charlotte FC e na fragilidade defensiva do Real Salt Lake em partidas fora de casa. A combinação de histórico recente e análise de jogadores-chave torna este palpite atrativo para quem busca odds altas acima de 10.


💰 Palpites de Odds Baixas Charlotte FC x Real Salt Lake


• 🔵 Vitória Charlotte FC - odd 1.98
• 🟢 Total de Gols Mais de 2.5 - odd 2.21
• 🟡 Ambos Marcam: Sim - odd 1.54


Estes palpites de odds baixas oferecem mais segurança e refletem os cenários mais prováveis de acordo com estatísticas recentes e forma dos times.


Informações do Jogo: Charlotte FC x Real Salt Lake: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida


• ⚽ Confronto: Charlotte FC x Real Salt Lake - Major League Soccer
• 📅 Data: 16/08/2025
• ⏰ Horário: 20H30 (horário de Brasília)
• 🏟️ Local: Bank of America Stadium, Charlotte
• 📺 Transmissão: Apple TV via MLS Pass


📺 Onde Assistir Charlotte FC x Real Salt Lake


A partida será transmitida oficialmente pela Apple TV através do MLS Pass. Além disso, é possível acompanhar o jogo com vídeo em plataformas de casas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet. Basta ter cadastro e conta verificada nas plataformas para assistir ao vivo.


Como Charlotte FC e Real Salt Lake Chegam Para o Confronto


Charlotte FC vem de sequência positiva em casa, mostrando bom desempenho ofensivo com jogadores como Idan Gorno e Wilfried Zaha em destaque. Lesões e suspensões são mínimas, permitindo que a equipe entre completa para manter a invencibilidade diante da torcida. A equipe ocupa posição intermediária na tabela e busca somar pontos importantes para aproximar-se da zona de classificação aos playoffs.


Real Salt Lake, por sua vez, enfrenta um momento irregular fora de casa. Apesar de contar com atacantes como Kerwin Vargas e Jesus Barea, a equipe sofreu algumas derrotas recentes, o que pressiona o time a buscar um resultado positivo. Lesões pontuais e ajustes táticos devem influenciar na estratégia da equipe, tornando a partida mais imprevisível.


 

Charlotte x Real Salt Lake: Palpite do Dia

Charlotte Vence
Superbet logo
1.92
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Charlotte x Real Salt Lake: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Charlotte x Real Salt Lake: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2023 Major League Soccer
Real Salt Lake
3 - 1
Charlotte

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Charlotte
Empate
Real Salt Lake

Jogo Responsável


Lembre-se sempre que apostas são uma forma de entretenimento. Busque respeitar o Jogo Responsável e nunca aposte valores que possam comprometer suas finanças. Defina limites, jogue de forma consciente e aproveite o momento de forma segura e divertida.

Palpites