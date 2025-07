Charlotte x Philadelphia: Palpite, Onde Assistir - Summer League 12/07/2025

Charlotte x Philadelphia: veja o palpite e onde assistir ao jogo da NBA Summer League, neste sábado (12/07/2025), às 23h30 (horário de Brasília).

Charlotte x Philadelphia: Melhores Palpites

🏀 Palpite 1: Vitória de Charlotte – odd 1.92 (prob ≈54%)

Vitória de Charlotte – odd 1.92 (prob ≈54%) 🏀 Palpite 2: Total de pontos abaixo de 170,5 – odd 1.88 (52%)

Total de pontos abaixo de 170,5 – odd 1.88 (52%) 🏀 Palpite 3: Kon Knueppel mais de 12,5 pts – odd 2.00 (50%)

Kon Knueppel mais de 12,5 pts – odd 2.00 (50%) 🏀 Palpite 4: Judah Mintz menos de 14,5 pts – odd 1.95 (51%)

Judah Mintz menos de 14,5 pts – odd 1.95 (51%) 🏀 Palpite 5: Philadelphia com menos de 90 pts – odd 2.10 (48%)

Philadelphia com menos de 90 pts – odd 2.10 (48%) 🏀 Palpite 6: Jogo decidido por até 6 pts – odd 2.30 (45%)

Palpite 1 – Vitória de Charlotte – odd 1.92

Charlotte investiu no draft com Kon Knueppel e Liam McNeeley e deve dar minutos a esses calouros. No calor da Summer League, essa aposta de casa é sólida.