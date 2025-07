Charlotte x Orlando City: Palpite, Onde Assistir, Escalações, MLS - 05/07

Charlotte x Orlando City: confira os palpites para o jogo no estádio Bank of America Stadium, em Charlotte, na Carolina do Norte. A partida será disputada no dia 05/07, 20h15, pela MLS.

Charlotte x Orlando City - Palpites - Major League Soccer



⚽ Ambas Equipes Marcam: Sim



⚽ Resultado Final - Empate



⚽ Menos de 2.5 Gols



⚽ Total de Escanteios: Mais de 10



⚽ Total de Cartões: Mais de 4



Usamos estatísticas e consultamos mercados das casas de apostas para criar estes palpites, levando em consideração o desempenho recente das equipes.

Dicas: Procure também por mercados alternativos, como handicaps, escanteios, cartões, primeiro a marcar e outros, onde as odds podem estar mais atrativas.

Charlotte x Orlando City - Onde Assistir

Você assiste este jogo através da assinatura da MLS Season Pass, na Apple TV. O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.