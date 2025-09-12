Charlotte x Inter Miami: Palpite Odds +5, +6, Onde Assistir, Escalações, MLS, 13/09

Charlotte FC x Inter Miami: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Major League Soccer, que acontece no sábado (13/09), às 20h30 (horário de Brasília). A partida será no Estádio Bank of America, em Charlotte, com transmissão da MLS Season Pass na Apple TV.

O confronto é pela temporada regular de 2025 da MLS. O Charlotte FC vem de uma sequência de resultados impressionante, enquanto o Inter Miami, apesar de ter um elenco estrelado, tem tido um desempenho mais irregular recentemente.

Charlotte FC x Inter Miami Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Resultado Final (Charlotte FC vence) - odd 2.44

🎯 Palpite: Ambas Equipes Marcam (Sim) - odd 1.44

🎯 Palpite: Primeiro Gol (Charlotte FC) - odd 1.91



Apostamos na vitória do Charlotte FC, principalmente pela sua excelente fase. O time está em uma sequência de **oito vitórias consecutivas** em todas as competições e em **cinco vitórias consecutivas jogando em casa**. Além disso, o Charlotte FC abriu o marcador em 100% dos seus últimos seis jogos em casa, o que torna o palpite de "primeiro gol" bastante seguro. O palpite em "ambas equipes marcam" é uma boa aposta, já que a média de gols marcados de ambos os times é alta, com 1.8 por jogo.

Palpites Alternativos Charlotte FC x Inter Miami



🎯 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 8.5) - odd 1.66

🎯 Palpite: Total de Cartões (Mais de 4.5) - odd 2.18

🎯 Palpite: Resultado Exato (2x1 para o Charlotte FC) - odd 9.15



Estes palpites alternativos consideram o estilo de jogo das duas equipes. A média de gols marcados e sofridos nos últimos 10 jogos de ambos os times aponta para um jogo com muitas oportunidades, o que pode levar a um grande número de escanteios (Mais de 8.5). O palpite para mais de 4.5 cartões considera a agressividade do confronto. Por fim, o placar exato de 2x1 a favor do Charlotte é um palpite arriscado, mas com uma odd alta e que se alinha com o momento do time da casa.

💰 Charlotte FC x Inter Miami: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Dupla Hipótese (Charlotte FC ou Empate) - odd 1.45

🟢 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.14

🟡 Palpite: Handicap Asiático (Charlotte FC -0.5) - odd 2.38



⚖️ Charlotte FC x Inter Miami: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Charlotte FC e Ambas as Equipes Marcam (Sim) - odd 3.62

🟢 Palpite: Inter Miami e Ambas as Equipes Marcam (Sim) - odd 3.67

🟡 Palpite: Gols Exatos (3) - odd 4.06



🚀 Charlotte FC x Inter Miami: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Intervalo/Final do Jogo (Empate/Charlotte FC) - odd 6.51

🟢 Palpite: Charlotte FC - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 5.26

🟡 Palpite: Quando Será Marcado O 1º Gol (21-30) - odd 5.63



Charlotte FC x Inter Miami: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Este duelo da Major League Soccer coloca frente a frente duas equipes que buscam se consolidar no topo da tabela. O Charlotte FC, que está em 18º lugar, busca a vitória para se aproximar dos líderes, enquanto o Inter Miami, que está em 21º, tenta somar pontos para se manter entre os primeiros. A partida tem tudo para ser bastante disputada, já que as duas equipes precisam pontuar para atingir seus objetivos na competição.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Charlotte FC x Inter Miami - Major League Soccer



📅 Data: 13/09/2025



⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Bank of America Stadium, em Charlotte



📺 Transmissão: MLS Season Pass na AppleTV



Como Charlotte FC e Inter Miami Chegam Para o Confronto

O Charlotte FC chega para o confronto em uma fase espetacular. A equipe ocupa a 18ª posição na tabela geral, com 50 pontos em 29 jogos, e vem de uma sequência de **oito vitórias consecutivas** em todas as competições. O time tem um ataque eficiente, com uma média de 1.8 gols por jogo, e a defesa também se destaca, com 0.9 gols sofridos por partida, em média. Nos últimos dez jogos, o time não marcou gols em nenhuma partida e está invicto em casa.

Já o Inter Miami ocupa a 21ª posição na tabela, com 46 pontos em 25 jogos. O time tem um desempenho irregular, com uma vitória, um empate e uma derrota em seus últimos três jogos. Nos últimos dez jogos em todas as competições, o time marcou 1.8 gols e sofreu 1.7 gols, em média, por jogo. A equipe não perde há dois jogos fora de casa.