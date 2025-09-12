Assine UOL
Major League Soccer - United States
Bank of America Stadium
Inter Miami
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V
Charlotte x Inter Miami: Palpite Odds +5, +6, Onde Assistir, Escalações, MLS, 13/09

Publicado
12.09.2025
Atualizado em
12.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Charlotte FC x Inter Miami: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Major League Soccer, que acontece no sábado (13/09), às 20h30 (horário de Brasília). A partida será no Estádio Bank of America, em Charlotte, com transmissão da MLS Season Pass na Apple TV.


O confronto é pela temporada regular de 2025 da MLS. O Charlotte FC vem de uma sequência de resultados impressionante, enquanto o Inter Miami, apesar de ter um elenco estrelado, tem tido um desempenho mais irregular recentemente.


Charlotte FC x Inter Miami Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Resultado Final (Charlotte FC vence) - odd 2.44

  • 🎯 Palpite: Ambas Equipes Marcam (Sim) - odd 1.44

  • 🎯 Palpite: Primeiro Gol (Charlotte FC) - odd 1.91


Apostamos na vitória do Charlotte FC, principalmente pela sua excelente fase. O time está em uma sequência de **oito vitórias consecutivas** em todas as competições e em **cinco vitórias consecutivas jogando em casa**. Além disso, o Charlotte FC abriu o marcador em 100% dos seus últimos seis jogos em casa, o que torna o palpite de "primeiro gol" bastante seguro. O palpite em "ambas equipes marcam" é uma boa aposta, já que a média de gols marcados de ambos os times é alta, com 1.8 por jogo.


Palpites Alternativos Charlotte FC x Inter Miami



  • 🎯 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 8.5) - odd 1.66

  • 🎯 Palpite: Total de Cartões (Mais de 4.5) - odd 2.18

  • 🎯 Palpite: Resultado Exato (2x1 para o Charlotte FC) - odd 9.15


Estes palpites alternativos consideram o estilo de jogo das duas equipes. A média de gols marcados e sofridos nos últimos 10 jogos de ambos os times aponta para um jogo com muitas oportunidades, o que pode levar a um grande número de escanteios (Mais de 8.5). O palpite para mais de 4.5 cartões considera a agressividade do confronto. Por fim, o placar exato de 2x1 a favor do Charlotte é um palpite arriscado, mas com uma odd alta e que se alinha com o momento do time da casa.


💰 Charlotte FC x Inter Miami: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Dupla Hipótese (Charlotte FC ou Empate) - odd 1.45

  • 🟢 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.14

  • 🟡 Palpite: Handicap Asiático (Charlotte FC -0.5) - odd 2.38


⚖️ Charlotte FC x Inter Miami: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Charlotte FC e Ambas as Equipes Marcam (Sim) - odd 3.62

  • 🟢 Palpite: Inter Miami e Ambas as Equipes Marcam (Sim) - odd 3.67

  • 🟡 Palpite: Gols Exatos (3) - odd 4.06


🚀 Charlotte FC x Inter Miami: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Intervalo/Final do Jogo (Empate/Charlotte FC) - odd 6.51

  • 🟢 Palpite: Charlotte FC - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 5.26

  • 🟡 Palpite: Quando Será Marcado O 1º Gol (21-30) - odd 5.63


Charlotte FC x Inter Miami: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Este duelo da Major League Soccer coloca frente a frente duas equipes que buscam se consolidar no topo da tabela. O Charlotte FC, que está em 18º lugar, busca a vitória para se aproximar dos líderes, enquanto o Inter Miami, que está em 21º, tenta somar pontos para se manter entre os primeiros. A partida tem tudo para ser bastante disputada, já que as duas equipes precisam pontuar para atingir seus objetivos na competição.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Charlotte FC x Inter Miami - Major League Soccer

  • 📅 Data: 13/09/2025

  • ⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Bank of America Stadium, em Charlotte

  • 📺 Transmissão: MLS Season Pass na AppleTV


Como Charlotte FC e Inter Miami Chegam Para o Confronto


O Charlotte FC chega para o confronto em uma fase espetacular. A equipe ocupa a 18ª posição na tabela geral, com 50 pontos em 29 jogos, e vem de uma sequência de **oito vitórias consecutivas** em todas as competições. O time tem um ataque eficiente, com uma média de 1.8 gols por jogo, e a defesa também se destaca, com 0.9 gols sofridos por partida, em média. Nos últimos dez jogos, o time não marcou gols em nenhuma partida e está invicto em casa.


Já o Inter Miami ocupa a 21ª posição na tabela, com 46 pontos em 25 jogos. O time tem um desempenho irregular, com uma vitória, um empate e uma derrota em seus últimos três jogos. Nos últimos dez jogos em todas as competições, o time marcou 1.8 gols e sofreu 1.7 gols, em média, por jogo. A equipe não perde há dois jogos fora de casa.

Charlotte x Inter Miami: Palpite do Dia

Inter Miami Vence
Superbet logo
2.52
Charlotte x Inter Miami: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Charlotte x Inter Miami: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2025 Major League Soccer
Inter Miami
1 - 0
Charlotte
2024 Major League Soccer
Inter Miami
1 - 1
Charlotte
2024 Major League Soccer
Charlotte
1 - 2
Inter Miami
2023 Major League Soccer
Charlotte
1 - 0
Inter Miami
2023 Major League Soccer
Inter Miami
2 - 2
Charlotte

Jogo Responsável


As apostas esportivas podem ser uma forma de lazer, mas é fundamental ter consciência dos riscos. O universo das apostas é imprevisível, e as perdas são uma parte inevitável do processo. Para garantir uma experiência segura, é vital que você defina um limite de gastos que não comprometa suas finanças pessoais e nunca tente recuperar perdas apostando mais dinheiro. O objetivo deve ser sempre o lazer e a diversão, e não o lucro. O jogo consciente é a chave para uma experiência segura e positiva. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.

