- V
- V
- V
- V
- V
- D
- V
- D
- V
- V
Charlotte x Inter Miami: Palpite Odds +5, +6, Onde Assistir, Escalações, MLS, 13/09
Charlotte FC x Inter Miami: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Major League Soccer, que acontece no sábado (13/09), às 20h30 (horário de Brasília). A partida será no Estádio Bank of America, em Charlotte, com transmissão da MLS Season Pass na Apple TV.
O confronto é pela temporada regular de 2025 da MLS. O Charlotte FC vem de uma sequência de resultados impressionante, enquanto o Inter Miami, apesar de ter um elenco estrelado, tem tido um desempenho mais irregular recentemente.
Charlotte FC x Inter Miami Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Resultado Final (Charlotte FC vence) - odd 2.44
- 🎯 Palpite: Ambas Equipes Marcam (Sim) - odd 1.44
- 🎯 Palpite: Primeiro Gol (Charlotte FC) - odd 1.91
Apostamos na vitória do Charlotte FC, principalmente pela sua excelente fase. O time está em uma sequência de **oito vitórias consecutivas** em todas as competições e em **cinco vitórias consecutivas jogando em casa**. Além disso, o Charlotte FC abriu o marcador em 100% dos seus últimos seis jogos em casa, o que torna o palpite de "primeiro gol" bastante seguro. O palpite em "ambas equipes marcam" é uma boa aposta, já que a média de gols marcados de ambos os times é alta, com 1.8 por jogo.
Palpites Alternativos Charlotte FC x Inter Miami
- 🎯 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 8.5) - odd 1.66
- 🎯 Palpite: Total de Cartões (Mais de 4.5) - odd 2.18
- 🎯 Palpite: Resultado Exato (2x1 para o Charlotte FC) - odd 9.15
Estes palpites alternativos consideram o estilo de jogo das duas equipes. A média de gols marcados e sofridos nos últimos 10 jogos de ambos os times aponta para um jogo com muitas oportunidades, o que pode levar a um grande número de escanteios (Mais de 8.5). O palpite para mais de 4.5 cartões considera a agressividade do confronto. Por fim, o placar exato de 2x1 a favor do Charlotte é um palpite arriscado, mas com uma odd alta e que se alinha com o momento do time da casa.
💰 Charlotte FC x Inter Miami: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Dupla Hipótese (Charlotte FC ou Empate) - odd 1.45
- 🟢 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.14
- 🟡 Palpite: Handicap Asiático (Charlotte FC -0.5) - odd 2.38
⚖️ Charlotte FC x Inter Miami: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Charlotte FC e Ambas as Equipes Marcam (Sim) - odd 3.62
- 🟢 Palpite: Inter Miami e Ambas as Equipes Marcam (Sim) - odd 3.67
- 🟡 Palpite: Gols Exatos (3) - odd 4.06
🚀 Charlotte FC x Inter Miami: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Intervalo/Final do Jogo (Empate/Charlotte FC) - odd 6.51
- 🟢 Palpite: Charlotte FC - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 5.26
- 🟡 Palpite: Quando Será Marcado O 1º Gol (21-30) - odd 5.63
Charlotte FC x Inter Miami: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Este duelo da Major League Soccer coloca frente a frente duas equipes que buscam se consolidar no topo da tabela. O Charlotte FC, que está em 18º lugar, busca a vitória para se aproximar dos líderes, enquanto o Inter Miami, que está em 21º, tenta somar pontos para se manter entre os primeiros. A partida tem tudo para ser bastante disputada, já que as duas equipes precisam pontuar para atingir seus objetivos na competição.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Charlotte FC x Inter Miami - Major League Soccer
- 📅 Data: 13/09/2025
- ⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Bank of America Stadium, em Charlotte
- 📺 Transmissão: MLS Season Pass na AppleTV
Como Charlotte FC e Inter Miami Chegam Para o Confronto
O Charlotte FC chega para o confronto em uma fase espetacular. A equipe ocupa a 18ª posição na tabela geral, com 50 pontos em 29 jogos, e vem de uma sequência de **oito vitórias consecutivas** em todas as competições. O time tem um ataque eficiente, com uma média de 1.8 gols por jogo, e a defesa também se destaca, com 0.9 gols sofridos por partida, em média. Nos últimos dez jogos, o time não marcou gols em nenhuma partida e está invicto em casa.
Já o Inter Miami ocupa a 21ª posição na tabela, com 46 pontos em 25 jogos. O time tem um desempenho irregular, com uma vitória, um empate e uma derrota em seus últimos três jogos. Nos últimos dez jogos em todas as competições, o time marcou 1.8 gols e sofreu 1.7 gols, em média, por jogo. A equipe não perde há dois jogos fora de casa.
Charlotte x Inter Miami: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Charlotte x Inter Miami: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Charlotte x Inter Miami: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
As apostas esportivas podem ser uma forma de lazer, mas é fundamental ter consciência dos riscos. O universo das apostas é imprevisível, e as perdas são uma parte inevitável do processo. Para garantir uma experiência segura, é vital que você defina um limite de gastos que não comprometa suas finanças pessoais e nunca tente recuperar perdas apostando mais dinheiro. O objetivo deve ser sempre o lazer e a diversão, e não o lucro. O jogo consciente é a chave para uma experiência segura e positiva. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- E
- D
- D
- D
- V
- E
- D
- V
- D
- D
Empate
- D
- V
- D
- V
- E
- D
- V
- D
- D
- V
Marseille Vence