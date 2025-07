Charlotte Hornets x Utah Jazz Summer League: Onde Assistir, Palpite - 11/07/2025

Palpite 3 – Total de pontos acima de 180.5 – odd 1.92

Os dois times apresentam estilo de jogo rápido, com transições ágeis e apostas claras em arremessos de longa distância. Isso tende a elevar o ritmo da partida, resultando em um placar elevado e favorecendo o mercado de over no total de pontos.

Palpite 4 – Mais de 87.5 pontos para Charlotte Hornets – odd 1.88

Apesar da defesa frágil, os Hornets têm atacado com intensidade e ritmo acelerado. Essa característica aumenta a chance de ultrapassarem a marca dos 87.5 pontos, principalmente se explorarem contra-ataques e aproveitarem falhas do Utah.

Palpite 5 – Mais de 93.5 pontos para Utah Jazz – odd 1.90

O Utah Jazz conta com jogadores que assumem o protagonismo ofensivo com facilidade, especialmente em momentos decisivos. Essa capacidade de manter alta produção de pontos é decisiva para ultrapassarem os 93.5 pontos no total.