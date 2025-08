Charleroi x St. Truiden: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Belga - 03/08

Charleroi x St. Truiden: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Charleroi e St. Truiden se enfrentam neste domingo, 3 de agosto, pela segunda rodada da Liga Belga 2025. A partida começa às 14h15 (horário de Brasília), no Stade du Pays de Charleroi, em solo belga.

O Charleroi tenta manter a consistência dentro de casa, enquanto o St. Truiden entra em campo tentando se recuperar da estreia irregular. A expectativa é de equilíbrio, mas com leve vantagem para os mandantes.

Charleroi x St. Truiden Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Palpite 1 - Dupla Chance: Charleroi ou Empate - odd 1.40 na Novibet







Palpite 2 - Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.65 na Novibet







Palpite 3 - Ambas Marcam: Não - odd 1.72 na Novibet





Pelo estilo de jogo das equipes, o confronto tende a ser mais travado.

Dupla Chance: Charleroi ou Empate - odd 1.40

Jogando em casa, o Charleroi costuma pontuar, mesmo contra adversários equilibrados.

Menos de 2.5 Gols - odd 1.65

As defesas têm se saído melhor do que os ataques no início da temporada.

Ambas Marcam: Não - odd 1.72

Duas equipes mais cautelosas, o que pode levar a pelo menos um lado passando em branco.

Charleroi x St. Truiden: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Charleroi x St. Truiden