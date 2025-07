Charleroi x Marseille: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Amistoso/2025 (21/07)

Charleroi x Marseille: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Marseille e Charleroi se enfrentam nesta segunda-feira, 21/07, em partida amistosa de pré-temporada. A bola rola às 13h (horário de Brasília) no KNVB Campus, nos Países Baixos. Confira a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que terá transmissão gratuita no canal do YouTube do Marseille.

O Marseille segue sua preparação para a temporada europeia, buscando ritmo e observações sob o comando de Roberto De Zerbi. Já o modesto Charleroi, da segunda divisão belga, encara o duelo como oportunidade de experiência diante de um adversário de primeira prateleira.

Confira nosso palpite de Marseille x Charleroi, saiba onde assistir ao vivo e as prováveis escalações para o confronto.

Charleroi x Marseille Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Total de Gols (Mais de 2.5) - odd pagando 1.65 na bet365



Palpite 2 - Resultado Correto (Marseille 3x0) - odd pagando 7.00 na Superbet



Palpite 3 - Ambos Marcam: Não - odd pagando 1.90 na Novibet



Para as apostas em Marseille x Charleroi, nós sugerimos esses três palpites com base no padrão recente de jogos de preparação e na disparidade técnica entre os elencos.

Mais de 2.5 Gols - odd pagando 1.65

Nos amistosos anteriores do Marseille, vimos jogos mais abertos, com o time francês marcando gols em sequência. Contra adversários de menor expressão, o padrão é manter pressão ofensiva desde o início.

Além disso, o Charleroi tem média superior a 1.5 gols sofridos por jogo nas últimas três partidas de preparação. Isso aponta para um cenário com boas chances de gols ao longo dos 90 minutos.

Resultado Correto: 3x0 Marseille - odd pagando 7.00

Esse é um palpite mais ousado, mas com valor para quem busca odds altas. O Marseille costuma fazer valer a superioridade técnica nesses jogos. Contra o Nîmes, por exemplo, aplicaram 2x0 com domínio total da posse.

Já o Charleroi costuma recuar quando enfrenta adversários mais fortes, o que abre espaço para um placar mais elástico. Um 3x0 tem bom histórico nos amistosos do Marseille.

Ambos Marcam: Não - odd pagando 1.90

Dado o histórico recente de jogos do Charleroi fora de casa, especialmente contra clubes de primeira divisão, a equipe teve muita dificuldade para finalizar e raramente marcou gols.

Com isso, o mercado de “Ambos Marcam: Não” se apresenta como uma opção segura. A diferença de intensidade e preparo físico também favorece o Marseille em manter a baliza zerada.

Charleroi x Marseille - Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Marseille x Charleroi no canal oficial do YouTube do Marseille. A partida está marcada para às 13h (horário de Brasília), nesta segunda-feira, direto do KNVB Campus, nos Países Baixos.

Tudo o que você precisa saber de Charleroi x Marseille:



⚽️ Confronto: Charleroi x Marseille - Amistoso



📅 Data: 21/07/2025



⏰ Horário: 13:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: KNVB Campus, Países Baixos



📺 Onde vai passar Marseille x Charleroi: YouTube do Marseille (streaming gratuito)



Charleroi x Marseille: Escalações

Provável escalação do Marseille: Lopez; Clauss, Gigot, Balerdi e Merlin; Veretout, Rongier, Harit; Soglo, Aubameyang e Ndiaye

Provável escalação do Charleroi: Descamps; Bouchouari, Zorgane, Bager e Heymans; Benbouali, Dabbagh, Heymans; Mbenza, Guiagon e Daan

As escalações são projeções e podem mudar até o início do jogo.