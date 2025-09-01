Chapecoense x Vila Nova: Palpite, Onde Assistir, Escalações; Serie B (01/09)

Chapecoense e Vila Nova se enfrentam hoje, 1º de setembro, em partida válida pela 24ª rodada da Série B 2025. A bola rola às 19h (horário de Brasília) na Arena Condá, em Chapecó. A transmissão será feita pela ESPN e Disney+.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que têm objetivos distintos na competição. A Chapecoense, jogando em casa, quer somar pontos para subir ainda mais na tabela e brigar pelo título. Já o Vila Nova, precisa da vitória para tentar colar no pelotão de cima da Série B.

Confira nossos palpites de Chapecoense x Vila Nova, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Chapecoense x Vila Nova: Nossas 3 Melhores Dicas

Para os palpites de Chapecoense x Vila Nova, é fundamental analisar o desempenho recente das equipes e suas necessidades na competição. A Chapecoense tem mostrado oscilação, mas joga em casa, enquanto o Vila Nova busca se recuperar fora. Diante disso, separamos três ótimas dicas para você.



🎯 Empate no 1º tempo - odd 2.10

🎯 Chapecoense vence - odd 2.30

🎯 Ambos marcam Sim - odd 2.25



Analisando os palpites de Chapecoense x Vila Nova, notamos que as duas equipes têm potencial ofensivo, mas também mostram fragilidades defensivas. Acreditamos em um jogo equilibrado, com chances de gols para ambos os lados.

Palpites Alternativos Chapecoense x Vila Nova

Para os apostadores que buscam opções mais ousadas, selecionamos alguns mercados alternativos com boas odds. Acreditamos que o jogo pode ter um ritmo intenso, com oportunidades de gols e cartões.



🎯 Total de escanteios acima de 9.5 - odd 1.80

🎯 Vila Nova marca o primeiro gol - odd 2.00

🎯 Cartão vermelho na partida - odd 5.50



Super Palpites Chapecoense x Vila Nova



🚀 Chapecoense vence e ambos marcam - odd 7.00



💰 Palpites de Odds Baixas Chapecoense x Vila Nova

Se você busca opções com menor risco, mas com bom potencial de retorno, separamos alguns mercados com odds entre 1.10 e 2.49.



🔵 Total de Gols - Menos de 3.5 - odd 1.25

🟢 Chances Duplas - Chapecoense ou Empate - odd 1.40

🟡 Para Chapecoense marcar o primeiro gol - odd 1.90



⚖️ Palpites de Odds Médias Chapecoense x Vila Nova

Para quem gosta de um pouco mais de emoção, separamos algumas apostas com odds entre 2.50 e 4.99. São mercados com boas chances de retorno.



🔵 Resultado Correto - Chapecoense 2x1 - odd 8.00

🟢 Ambos Marcam e Mais de 2.5 Gols - odd 3.10

🟡 Para Jogador marcar a qualquer momento - Gabriel Poveda - odd 4.50



🚀 Palpites de Odds Altas Chapecoense x Vila Nova

Para os apostadores mais experientes, que buscam grandes emoções e retornos, selecionamos mercados com odds acima de 5.00.



🔵 Para Chapecoense vencer por 2 gols de diferença - odd 5.50

🟢 Para Vila Nova vencer por 2 gols de diferença - odd 6.00

🟡 Placar Exato - 1x3 - odd 9.00



Chapecoense x Vila Nova: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Chapecoense x Vila Nova - Série B 2025

📅 Data: 01/09/2025

⏰ Horário: 19h (horário de Brasília)

🏟️ Local: Arena Condá, Chapecó

📺 Transmissão: ESPN e Disney+



Como Chapecoense e Vila Nova Chegam Para o Confronto

A Chapecoense, jogando em casa, busca a vitória para subir na tabela e se afastar da zona de rebaixamento. O time precisa mostrar mais consistência em campo para conquistar os três pontos e dar alegria para seus torcedores.

O Vila Nova, por sua vez, precisa se recuperar fora de casa e somar pontos para se manter distante da zona de perigo. A equipe goiana sabe da importância de um bom resultado para manter as expectativas na Série B.

Últimos Jogos da Chapecoense

A Chapecoense tem apresentado um desempenho irregular nos últimos jogos, com vitórias e derrotas alternadas. A equipe precisa melhorar o desempenho defensivo para não sofrer gols e garantir pontos.

Nos últimos confrontos, a equipe tem mostrado um bom potencial ofensivo, mas precisa de mais organização tática.



✅ Athletic 0x4 Chapecoense - Série B



✅ Chapecoense 2x0 Paysandu - Série B



🟡 Coritiba 0x0 Chapecoense - Série B



❌ Chapecoense 3x2 CRB - Série B



🟡 Atlético-GO 0x0 Chapecoense - Série B



Últimos Jogos do Vila Nova

O Vila Nova tem mostrado um desempenho instável, com resultados mistos nos últimos jogos. A equipe tem apresentado dificuldades fora de casa, mas busca melhorar o desempenho para pontuar.

Nos últimos jogos, a equipe tem buscado se reorganizar taticamente para evitar erros. O técnico espera que o time se fortaleça na Série B.



❌ Botafogo-SP 2x0 Vila Nova - Série B



✅ Vila Nova 2x0 Goiás - Série B



✅ Paysandu 0x1 Vila Nova - Série B



❌ Vila Nova 1x2 Coritiba - Série B



❌ Volta Redonda 2x1 Vila Nova - Série B



Nossa Opinião para Chapecoense x Vila Nova

Acreditamos que o jogo será disputado e com oportunidades para ambos os lados. A Chapecoense, jogando em casa, pode ter vantagem, mas o Vila Nova buscará surpreender. A análise das estatísticas e o momento das equipes nos levam a crer em um jogo com gols.