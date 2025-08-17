- E
Chapecoense x Paysandu Palpite; Onde Assistir e Escalações; Série B (17/08)
Em um confronto direto com objetivos opostos, Chapecoense e Paysandu se enfrentam pela 22ª rodada do Brasileirão Série B 2025. O duelo será neste domingo (17/08), às 16:00 (horário de Brasília), na Arena Condá, com transmissão da ESPN e Disney+.
A Chapecoense defende sua posição no G4 e tem o apoio da torcida, enquanto o Paysandu, que está na parte de baixo da tabela, precisa somar pontos para sair da zona de rebaixamento.
Neste artigo você receberá palpites de Chapecoense x Paysandu e também fica por dentro de quais as prováveis escalações e onde assistir ao jogo. Se você gosta de acompanhar outras dicas de apostas, veja nossos melhores palpites.
Palpites para o Chapecoense x Paysandu
Nossa análise aponta um favoritismo claro para a Chapecoense. O time da casa tem um retrospecto melhor e um ataque eficiente, o que pode ser o diferencial para a partida.
- Resultado Final: Chapecoense - odd de 2.02
- Total de Gols: Acima de 2.5 - odd de 2.55
- Ambos os Times Marcam: Sim - odd de 2.20
As estatísticas mostram que os jogos da Chapecoense em casa são bastante movimentados, com 80% das partidas terminando com mais de 2.5 gols. Já o Paysandu tem um ataque que marcou em 80% dos seus últimos 5 jogos. Com isso, o palpite de Ambos os Times Marcam: Sim (odd 2.20) se mostra uma excelente opção de alto valor.
Análise de Chapecoense x Paysandu
A Chapecoense entra em campo na 4ª posição da Série B, com 34 pontos. Já o Paysandu está em 17º lugar, com 21 pontos, o que o coloca na zona de rebaixamento.
Momento da Chapecoense
A Chapecoense vive uma ótima fase, com quatro vitórias e dois empates em seus últimos seis jogos. Em casa, a equipe tem um dos melhores ataques da competição, com média de 2.2 gols por partida e 80% dos jogos terminando com mais de 2.5 gols.
Momento do Paysandu
O Paysandu não vence há quatro jogos, com uma derrota e três empates em seus últimos duelos. O time tem dificuldades ofensivas fora de casa, sem marcar gols em 20% das partidas, mas com um ataque que marcou em 80% dos últimos 5 jogos.
O que esperar da Partida
A Chapecoense deve se impor em casa e buscar o ataque desde o primeiro minuto. A equipe tem um estilo de jogo ofensivo, o que a torna favorita para o confronto. O Paysandu, por sua vez, tentará se defender e aproveitar as chances de contra-ataque para tentar somar pontos e sair da zona de rebaixamento.
Histórico Recente e Estatísticas
O histórico recente do confronto é favorável ao Paysandu, com duas vitórias em três jogos.
Últimos 5 jogos da Chapecoense
- 🟡 Coritiba 0x0 Chapecoense
- ✅ Chapecoense 3x2 CRB
- 🟡 Atlético-GO 0x0 Chapecoense
- ✅ Chapecoense 4x2 Volta Redonda
- ✅ América-MG 0x1 Chapecoense
Últimos 5 jogos do Paysandu
- ❌ Paysandu 0x1 Vila Nova
- 🟡 Athletico-PR 1x1 Paysandu
- 🟡 Paysandu 1x1 Athletic
- 🟡 Amazonas 1x1 Paysandu
- ✅ Coritiba 2x5 Paysandu
Onde Assistir ao Vivo
A partida entre Chapecoense e Paysandu, válida pela 22ª rodada do Brasileirão Série B 2025, terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). O duelo acontece na Arena Condá a partir das 16:00 (horário de Brasília).
- ⚽️ Jogo: Chapecoense x Paysandu
- 📺 Transmissão: ESPN e Disney+
- 📅 Data: 17/08/2025
- ⏰ Horário: 16:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Arena Condá
Chapecoense-sc x Paysandu: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Chapecoense-sc x Paysandu: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Chapecoense-sc x Paysandu: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Perguntas Frequentes sobre o Jogo
Onde assistir a Chapecoense x Paysandu?
Você pode assistir ao jogo pela ESPN ou Disney+.
Que dia é o jogo da Chapecoense?
O jogo acontece neste domingo, 17 de agosto.
Quem tem mais chance de vencer entre Chapecoense e Paysandu?
As odds apontam um favoritismo para a Chapecoense, que joga em casa e está em melhor posição na tabela.
Com base na nossa análise, acreditamos que a Chapecoense tem todas as condições para vencer a partida. O time deve se impor em casa e sair com os três pontos.
Lembre-se sempre de apostar com consciência e seguir os bons hábitos do Jogo Responsável.
