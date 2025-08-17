Chapecoense x Paysandu Palpite; Onde Assistir e Escalações; Série B (17/08)

Em um confronto direto com objetivos opostos, Chapecoense e Paysandu se enfrentam pela 22ª rodada do Brasileirão Série B 2025. O duelo será neste domingo (17/08), às 16:00 (horário de Brasília), na Arena Condá, com transmissão da ESPN e Disney+.

A Chapecoense defende sua posição no G4 e tem o apoio da torcida, enquanto o Paysandu, que está na parte de baixo da tabela, precisa somar pontos para sair da zona de rebaixamento.

Neste artigo você receberá palpites de Chapecoense x Paysandu e também fica por dentro de quais as prováveis escalações e onde assistir ao jogo. Se você gosta de acompanhar outras dicas de apostas, veja nossos melhores palpites.

Palpites para o Chapecoense x Paysandu

Nossa análise aponta um favoritismo claro para a Chapecoense. O time da casa tem um retrospecto melhor e um ataque eficiente, o que pode ser o diferencial para a partida.



Resultado Final: Chapecoense - odd de 2.02

- odd de 2.02

Total de Gols: Acima de 2.5 - odd de 2.55

- odd de 2.55

Ambos os Times Marcam: Sim - odd de 2.20



As estatísticas mostram que os jogos da Chapecoense em casa são bastante movimentados, com 80% das partidas terminando com mais de 2.5 gols. Já o Paysandu tem um ataque que marcou em 80% dos seus últimos 5 jogos. Com isso, o palpite de Ambos os Times Marcam: Sim (odd 2.20) se mostra uma excelente opção de alto valor.

Análise de Chapecoense x Paysandu

A Chapecoense entra em campo na 4ª posição da Série B, com 34 pontos. Já o Paysandu está em 17º lugar, com 21 pontos, o que o coloca na zona de rebaixamento.

Momento da Chapecoense

A Chapecoense vive uma ótima fase, com quatro vitórias e dois empates em seus últimos seis jogos. Em casa, a equipe tem um dos melhores ataques da competição, com média de 2.2 gols por partida e 80% dos jogos terminando com mais de 2.5 gols.

Momento do Paysandu

O Paysandu não vence há quatro jogos, com uma derrota e três empates em seus últimos duelos. O time tem dificuldades ofensivas fora de casa, sem marcar gols em 20% das partidas, mas com um ataque que marcou em 80% dos últimos 5 jogos.

O que esperar da Partida

A Chapecoense deve se impor em casa e buscar o ataque desde o primeiro minuto. A equipe tem um estilo de jogo ofensivo, o que a torna favorita para o confronto. O Paysandu, por sua vez, tentará se defender e aproveitar as chances de contra-ataque para tentar somar pontos e sair da zona de rebaixamento.

Histórico Recente e Estatísticas

O histórico recente do confronto é favorável ao Paysandu, com duas vitórias em três jogos.

Últimos 5 jogos da Chapecoense



🟡 Coritiba 0x0 Chapecoense



✅ Chapecoense 3x2 CRB



🟡 Atlético-GO 0x0 Chapecoense



✅ Chapecoense 4x2 Volta Redonda



✅ América-MG 0x1 Chapecoense



Últimos 5 jogos do Paysandu



❌ Paysandu 0x1 Vila Nova



🟡 Athletico-PR 1x1 Paysandu



🟡 Paysandu 1x1 Athletic



🟡 Amazonas 1x1 Paysandu



✅ Coritiba 2x5 Paysandu



Onde Assistir ao Vivo

A partida entre Chapecoense e Paysandu, válida pela 22ª rodada do Brasileirão Série B 2025, terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). O duelo acontece na Arena Condá a partir das 16:00 (horário de Brasília).