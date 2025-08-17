Assine UOL
Chapecoense x Paysandu Palpite; Onde Assistir e Escalações; Série B (17/08)

Publicado
17.08.2025
Atualizado em
17.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Em um confronto direto com objetivos opostos, Chapecoense e Paysandu se enfrentam pela 22ª rodada do Brasileirão Série B 2025. O duelo será neste domingo (17/08), às 16:00 (horário de Brasília), na Arena Condá, com transmissão da ESPN e Disney+.


A Chapecoense defende sua posição no G4 e tem o apoio da torcida, enquanto o Paysandu, que está na parte de baixo da tabela, precisa somar pontos para sair da zona de rebaixamento.


Neste artigo você receberá palpites de Chapecoense x Paysandu e também fica por dentro de quais as prováveis escalações e onde assistir ao jogo. Se você gosta de acompanhar outras dicas de apostas, veja nossos melhores palpites.


Palpites para o Chapecoense x Paysandu


Nossa análise aponta um favoritismo claro para a Chapecoense. O time da casa tem um retrospecto melhor e um ataque eficiente, o que pode ser o diferencial para a partida.



  • Resultado Final: Chapecoense - odd de 2.02

  • Total de Gols: Acima de 2.5 - odd de 2.55

  • Ambos os Times Marcam: Sim - odd de 2.20


As estatísticas mostram que os jogos da Chapecoense em casa são bastante movimentados, com 80% das partidas terminando com mais de 2.5 gols. Já o Paysandu tem um ataque que marcou em 80% dos seus últimos 5 jogos. Com isso, o palpite de Ambos os Times Marcam: Sim (odd 2.20) se mostra uma excelente opção de alto valor.


Análise de Chapecoense x Paysandu


A Chapecoense entra em campo na 4ª posição da Série B, com 34 pontos. Já o Paysandu está em 17º lugar, com 21 pontos, o que o coloca na zona de rebaixamento.


Momento da Chapecoense


A Chapecoense vive uma ótima fase, com quatro vitórias e dois empates em seus últimos seis jogos. Em casa, a equipe tem um dos melhores ataques da competição, com média de 2.2 gols por partida e 80% dos jogos terminando com mais de 2.5 gols.


Momento do Paysandu


O Paysandu não vence há quatro jogos, com uma derrota e três empates em seus últimos duelos. O time tem dificuldades ofensivas fora de casa, sem marcar gols em 20% das partidas, mas com um ataque que marcou em 80% dos últimos 5 jogos.


O que esperar da Partida


A Chapecoense deve se impor em casa e buscar o ataque desde o primeiro minuto. A equipe tem um estilo de jogo ofensivo, o que a torna favorita para o confronto. O Paysandu, por sua vez, tentará se defender e aproveitar as chances de contra-ataque para tentar somar pontos e sair da zona de rebaixamento.


Histórico Recente e Estatísticas


O histórico recente do confronto é favorável ao Paysandu, com duas vitórias em três jogos.


Últimos 5 jogos da Chapecoense



  • 🟡 Coritiba 0x0 Chapecoense

  • ✅ Chapecoense 3x2 CRB

  • 🟡 Atlético-GO 0x0 Chapecoense

  • ✅ Chapecoense 4x2 Volta Redonda

  • ✅ América-MG 0x1 Chapecoense


Últimos 5 jogos do Paysandu



  • ❌ Paysandu 0x1 Vila Nova

  • 🟡 Athletico-PR 1x1 Paysandu

  • 🟡 Paysandu 1x1 Athletic

  • 🟡 Amazonas 1x1 Paysandu

  • ✅ Coritiba 2x5 Paysandu


Onde Assistir ao Vivo


A partida entre Chapecoense e Paysandu, válida pela 22ª rodada do Brasileirão Série B 2025, terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). O duelo acontece na Arena Condá a partir das 16:00 (horário de Brasília).



  • ⚽️ Jogo: Chapecoense x Paysandu

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+

  • 📅 Data: 17/08/2025

  • Horário: 16:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Arena Condá

Chapecoense-sc x Paysandu: Palpite do Dia

Chapecoense-sc Vence
Superbet logo
2.02
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Talleres Cordoba - San Martin S.J.
1
1.76
Santa Cruz - Altos
1
1.78
River Plate - Godoy Cruz
1
1.61
Múltipla
5.04
x
Aposta
20
=
Ganhos
100.88
Apostar agora

Chapecoense-sc x Paysandu: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Chapecoense-sc x Paysandu: Confrontos Diretos

2 Vitórias
0 Empates
3 Vitórias
2025 Serie B
Paysandu
0 - 2
Chapecoense-sc
2024 Serie B
Paysandu
2 - 0
Chapecoense-sc
2024 Serie B
Chapecoense-sc
1 - 2
Paysandu
2013 Serie B
Paysandu
2 - 1
Chapecoense-sc
2013 Serie B
Chapecoense-sc
3 - 2
Paysandu

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Chapecoense-sc
Empate
Paysandu

Perguntas Frequentes sobre o Jogo


Onde assistir a Chapecoense x Paysandu?


Você pode assistir ao jogo pela ESPN ou Disney+.


Que dia é o jogo da Chapecoense?


O jogo acontece neste domingo, 17 de agosto.


Quem tem mais chance de vencer entre Chapecoense e Paysandu?


As odds apontam um favoritismo para a Chapecoense, que joga em casa e está em melhor posição na tabela.


Com base na nossa análise, acreditamos que a Chapecoense tem todas as condições para vencer a partida. O time deve se impor em casa e sair com os três pontos.


Lembre-se sempre de apostar com consciência e seguir os bons hábitos do Jogo Responsável.

Palpites