Chad
World Cup - Qualification Africa
Ghana
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D
Chade x Gana: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Eliminatórias da Copa (04/09)

Alex Alves
Autor
Publicado
04.09.2025
Atualizado em
04.09.2025
Tempo de leitura
6 min

Chade e Gana se enfrentam em uma partida decisiva pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da África, na quinta-feira, 04/09/2025. A bola vai rolar às 10h00 (horário de Brasília), no Stade Olympique Maréchal Idriss Deby Itno MIDI, com transmissão pela FIFA+.


Confira nossos palpites de Chade x Gana, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Palpites de Chade x Gana: Nossas 3 Melhores Dicas


Para os palpites de Chade x Gana, a análise do momento das equipes é crucial. O histórico recente de cada time, o desempenho em campo e as necessidades na competição são fatores que podem influenciar o resultado.


Com base nas estatísticas e na análise dos confrontos, separamos as melhores dicas para você apostar.



  • 🎯 Empate no Primeiro Tempo - odd 2.10

  • 🎯 Total de Gols - Menos de 2.5 - odd 1.80

  • 🎯 Gana para vencer - odd 2.20


Para os palpites de Chade x Gana, observamos que as duas equipes têm mostrado um desempenho instável, mas com potencial de melhorar. O confronto direto recente mostra um jogo com poucos gols. Diante disso, acreditamos em um jogo equilibrado.


Palpites Alternativos Chade x Gana


Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem gosta de ousar e analisar os detalhes da partida. Acreditamos que o jogo pode ter um placar com poucos gols, então, apostar em mercados que refletem essa possibilidade é uma boa estratégia.



  • 🎯 Ambas as equipes marcam: Não - odd 1.75

  • 🎯 Resultado Correto: 0x1 - odd 5.50

  • 🎯 Total de Escanteios - Menos de 9.5 - odd 2.00


Super Palpites Chade x Gana



  • 🚀 Resultado Correto: Gana 1-0 e Gana para vencer - odd 7.00


💰 Palpites de Odds Baixas Chade x Gana


Em jogos como Chade x Gana, é sempre bom considerar palpites com odds mais conservadoras, mas com boas chances de acerto. Abaixo, separamos algumas opções com odds entre 1.10 e 2.49.



  • 🔵 Dupla Chance - Gana/Empate - odd 1.35

  • 🟢 Total de Gols - Menos de 3.5 - odd 1.40

  • 🟡 Total de Gols da Gana - Menos de 1.5 - odd 2.10


⚖️ Palpites de Odds Médias Chade x Gana


Os palpites com odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e recompensa. Para este jogo, separamos algumas opções com odds entre 2.50 e 4.99.



  • 🔵 Handicap Asiático Gana -0.5 - odd 2.60

  • 🟢 Ambas as equipes marcam: Sim - odd 3.00

  • 🟡 Resultado Correto: 0x2 - odd 4.00


🚀 Palpites de Odds Altas Chade x Gana


Se você busca emoção e maiores retornos, os palpites de odds altas são ideais. Para este jogo, selecionamos algumas opções com odds entre 5.00 e 12.00.



  • 🔵 Resultado Correto: 0x3 - odd 8.00

  • 🟢 Gana para vencer e ambas equipes marcam - odd 6.00

  • 🟡 1º Gol - Gana - odd 2.20


Chade x Gana: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Chade x Gana - Eliminatórias Copa do Mundo da África 2025

  • 📅 Data: 04/09/2025

  • Horário: 10:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Stade Olympique Maréchal Idriss Deby Itno MIDI
     


  • 📺 Transmissão: FIFA+


Como Chade e Gana Chegam Para o Confronto


Chade e Gana se encontram em momentos distintos nas Eliminatórias, com cada time buscando objetivos específicos na competição. A partida promete ser disputada, com cada equipe buscando impor seu estilo de jogo e conquistar a vitória.


Chade busca somar pontos para subir na tabela, enquanto Gana precisa vencer para se manter na briga pela classificação. A partida promete ser um teste para as duas seleções.


Nossa Opinião para Chade x Gana


Com base na análise dos dados e do momento atual das equipes, esperamos um jogo com disputa acirrada. Acreditamos que Gana, apesar de ter um retrospecto misto, tem mais chances de vencer a partida. O jogo deve ter poucos gols.


A partida é crucial para as duas seleções, então é esperado um jogo disputado. Acreditamos que Gana entrará em campo buscando a vitória, mas o Chade pode surpreender. A dica é ficar de olho nos mercados de gols, com boa possibilidade de apostas.

Chad x Ghana: Palpite do Dia

Chad x Ghana: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Chad x Ghana: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
Ghana
5 - 0
Chad

