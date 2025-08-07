CFR 1907 Cluj x SC Braga: Palpite, Onde Assistir - Liga Europa - 07/08

CFR 1907 Cluj x SC Braga: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: CFR 1907 Cluj x SC Braga pela UEFA Europa League



📅 Data: 07 de agosto de 2025



🕒 Horário: 13h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Stadionul Dr. Constantin Rădulescu



Nesta quinta-feira, dia 7 de agosto, às 13h30 (horário de Brasília), o Estádio Dr. Constantin Rădulescu, na Romênia, será palco do confronto entre CFR 1907 Cluj e SC Braga, num Amistoso de Clubes que atrai olhares atentos dos apostadores. O jogo promete equilíbrio tático e chances de análise apurada para quem busca melhores palpites, odds de valor e prognósticos certeiros.

O CFR Cluj, mesmo jogando em casa, aparece como azarão nas odds (4.10), enquanto o Braga surge favorito (1.86), mas sem tanto conforto, o que reflete a expectativa de um duelo estudado e competitivo. Estatísticas recentes e o contexto de pré-temporada pesam para quem procura apostas com valor em mercados alternativos, como placar exato, total de gols e marcadores específicos.

🧨 CFR 1907 Cluj x SC Braga Palpites de Alto Risco

As apostas de alto risco focam em mercados ousados, que oferecem odds altas e retorno elevado — ideais para apostas recreativas e apostadores experientes que buscam oportunidades com menor probabilidade e alta rentabilidade.

🔹 Escolha baseada na instabilidade natural dos amistosos e possíveis rotações táticas.



🔥 SC Braga vencer por 2 gols de diferença Odd 5.60

Odd 5.60

⚡ Placar exato: SC Braga 3x1 CFR Cluj Odd 18.00

Odd 18.00

🎯 Ambos marcam + Mais de 2.5 gols Odd 2.60

Odd 2.60

💥 Último gol: CFR Cluj Odd 2.60



💰 CFR 1907 Cluj x SC Braga Palpite Odds Baixas

Indicados para apostadores mais conservadores ou para compor múltiplas com maior segurança. São cenários com maior probabilidade de acerto e menor risco.

🔹 Baseado no favoritismo técnico do Braga e probabilidade de gols em ritmo moderado.



✅ SC Braga ou empate (Dupla chance) Odd 1.22

Odd 1.22

🛡️ Menos de 4.5 gols na partida Odd 1.08

Odd 1.08

⚽ Mais de 0.5 gols na partida Odd 1.06

Odd 1.06

🧤 Ambas marcam: SIM Odd 1.96

Odd 1.96

📈 Mais de 1.5 gols na partida Odd 1.35



⭐ Super Palpite CFR 1907 Cluj x SC Braga

🔮 Vitória do SC Braga + Ambas Marcam: SIM Odd 4.10 - pagando na Alfa.bet

Este palpite combina o favoritismo técnico do Braga com a eficiência ofensiva do Cluj em casa. Mesmo num amistoso, espera-se que o time romeno consiga marcar diante da defesa ainda em ritmo de ajuste dos portugueses.

CFR 1907 Cluj x SC Braga: Onde Assistir

Onde assistir CFR 1907 Cluj x SC Braga? O jogo terá transmissão na ESPN.

O jogo também pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.