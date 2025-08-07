Assine UOL
CFR 1907 Cluj
  • D
  • V
  • D
  • E
  • V
UEFA Europa League - World Wide
Stadionul Dr. Constantin Rădulescu
SC Braga
  • V
  • E
  • V
  • V
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
5.1
x
3.6
2
1.73
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
5
x
3.45
2
1.69
Apostar agora
Odds atualizadas a 07.08.2025 às 11:43

CFR 1907 Cluj x SC Braga: Palpite, Onde Assistir - Liga Europa - 07/08

Publicado
07.08.2025
Atualizado em
07.08.2025
Tempo de leitura
5 min

CFR 1907 Cluj x SC Braga: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: CFR 1907 Cluj x SC Braga pela UEFA Europa League

  • 📅 Data: 07 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 13h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Stadionul Dr. Constantin Rădulescu


Nesta quinta-feira, dia 7 de agosto, às 13h30 (horário de Brasília), o Estádio Dr. Constantin Rădulescu, na Romênia, será palco do confronto entre CFR 1907 Cluj e SC Braga, num Amistoso de Clubes que atrai olhares atentos dos apostadores. O jogo promete equilíbrio tático e chances de análise apurada para quem busca melhores palpites, odds de valor e prognósticos certeiros.


O CFR Cluj, mesmo jogando em casa, aparece como azarão nas odds (4.10), enquanto o Braga surge favorito (1.86), mas sem tanto conforto, o que reflete a expectativa de um duelo estudado e competitivo. Estatísticas recentes e o contexto de pré-temporada pesam para quem procura apostas com valor em mercados alternativos, como placar exato, total de gols e marcadores específicos.


🧨 CFR 1907 Cluj x SC Braga Palpites de Alto Risco


As apostas de alto risco focam em mercados ousados, que oferecem odds altas e retorno elevado — ideais para apostas recreativas e apostadores experientes que buscam oportunidades com menor probabilidade e alta rentabilidade.


🔹 Escolha baseada na instabilidade natural dos amistosos e possíveis rotações táticas.



  • 🔥 SC Braga vencer por 2 gols de diferença Odd 5.60

  • Placar exato: SC Braga 3x1 CFR Cluj Odd 18.00

  • 🎯 Ambos marcam + Mais de 2.5 gols Odd 2.60

  • 💥 Último gol: CFR Cluj Odd 2.60


💰 CFR 1907 Cluj x SC Braga Palpite Odds Baixas


Indicados para apostadores mais conservadores ou para compor múltiplas com maior segurança. São cenários com maior probabilidade de acerto e menor risco.


🔹 Baseado no favoritismo técnico do Braga e probabilidade de gols em ritmo moderado.



  • SC Braga ou empate (Dupla chance) Odd 1.22

  • 🛡️ Menos de 4.5 gols na partida Odd 1.08

  • Mais de 0.5 gols na partida Odd 1.06

  • 🧤 Ambas marcam: SIM Odd 1.96

  • 📈 Mais de 1.5 gols na partida Odd 1.35


⭐ Super Palpite CFR 1907 Cluj x SC Braga


🔮 Vitória do SC Braga + Ambas Marcam: SIM Odd 4.10 - pagando na Alfa.bet


Este palpite combina o favoritismo técnico do Braga com a eficiência ofensiva do Cluj em casa. Mesmo num amistoso, espera-se que o time romeno consiga marcar diante da defesa ainda em ritmo de ajuste dos portugueses.


CFR 1907 Cluj x SC Braga: Onde Assistir


Onde assistir CFR 1907 Cluj x SC Braga? O jogo terá transmissão na ESPN. 


O jogo também pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ver mais Ver menos

CFR 1907 Cluj x SC Braga: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Guarani Campinas - Ypiranga-RS
1
1.85
PSV Eindhoven - Sparta Rotterdam
1
1.22
Atlas - Pachuca
2
2
Múltipla
4.51
x
Aposta
20
=
Ganhos
90.28
Apostar agora

CFR 1907 Cluj x SC Braga: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

CFR 1907 Cluj x SC Braga: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa League
SC Braga
0 - 0
CFR 1907 Cluj
2012 UEFA Champions League
CFR 1907 Cluj
3 - 1
SC Braga
2012 UEFA Champions League
SC Braga
0 - 2
CFR 1907 Cluj

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
CFR 1907 Cluj
Empate
SC Braga

🎯 Jogo Responsável


Apostar pode ser uma forma divertida de acompanhar os jogos, mas é essencial praticar o Jogo Responsável. Antes de investir dinheiro real, reflita sobre seus objetivos e esteja ciente dos riscos. Siga estas orientações:



  • 🎯 Defina um orçamento e não ultrapasse os limites que você pode perder.

  • 🧠 Evite apostas por impulso ou após perdas consecutivas.

  • ⏱️ Faça pausas e não aposte por longos períodos seguidos.

  • 🧾 Registre suas apostas para entender seus padrões.

  • 🚫 Nunca aposte com dinheiro reservado para contas essenciais.


Se decidir apostar neste confronto entre CFR Cluj x SC Braga, siga estas práticas para manter o controlo. Aposta consciente é aposta inteligente. ✅

Ver mais Ver menos
UOL - Admin

Palpites