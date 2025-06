CF Montreal x NY City FC: Palpite, Onde Assistir, Escalações, MLS - 28/06

Confira palpites e saiba onde assistir CF Montreal x NY City, jogo no Stade Saputo, em Montreal, em 28 de junho de 2025, às 20h30, válido pela MLS.

Na parte inferior da tabela, o CF Montréal (15º no Leste, com 11 pontos) recebe o New York City FC (8º lugar, com 28 pontos) em um duelo de ambições distintas.

Enquanto os canadianos tentam reagir após uma campanha muito abaixo das expectativas, com a pior defesa da conferência (36 gols sofridos), o NYC busca consolidar-se na zona de playoffs e manter a boa sequência.

A diferença de desempenho torna o favoritismo claro, mas jogar fora de casa sempre traz desafios.

CF Montreal x NY City - Palpites de Hoje - MLS

1. 🏆 Vitória do NYC (Odd: 2.35)





Favorito pelas odds, mesmo jogando fora







Montréal com apenas 1 vitória nos últimos 5 jogos







NYC venceu 3 dos últimos 5 confrontos diretos





2. ⚽ Ambas marcam - SIM (Odd: 1.59)





80% dos jogos do Montréal tiveram gols dos dois lados







NYCFC marcou em 9 dos últimos 10 jogos







Defesas instáveis de ambos os times





3. 📈 Mais de 2.5 gols (Odd: 1.76)





7 dos últimos 10 jogos do Montréal terminaram com 3+ gols







NYCFC envolvido em 60% de jogos com Over 2.5







Últimos 3 confrontos tiveram 3+ gols





CF Montreal x NY City FC - Onde Assistir

O jogo poderá ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming. 📺