CF Montreal
  • E
  • D
  • D
  • V
  • V
Major League Soccer - United States
Stade Saputo
DC United
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D
Melhores Odds 1X2 by
1
2
x
3.6
2
3.6
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
2.05
x
3.65
2
3.35
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
2.03
x
3.5
2
3.35
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
2.07
x
3.65
2
3.4
Apostar agora
Odds atualizadas a 16.08.2025 às 19:01

CF Montreal x DC United: Palpite, Odds Altas +8 +16 e Onde Assistir, MLS - 16/08

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
16.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Confira os melhores palpites CF Montreal x DC United com odds altas +8 e +16, e palpite placar exato.


O duelo válido pela Major League Soccer promete muita emoção no Estádio Saputo, em Montreal, neste sábado, 16/08, às 20h30 (horário de Brasília). A transmissão será realizada via Apple TV pela MLS Pass.


Neste artigo, você encontrará os melhores palpites, odds altas e análise completa da partida. Também vamos detalhar onde assistir, informações do jogo e como cada equipe chega para o confronto. Não perca nossas dicas de apostas para o jogo de hoje.


CF Montreal x DC United Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


🎯 Palpite: CF Montreal vence - odd 1.92
🎯 Palpite: Ambos marcam - odd 1.60
🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 1.63


O CF Montreal chega em boa fase, com resultados positivos nas últimas partidas da Major League Soccer. A equipe joga em casa, no Estádio Saputo, e deve pressionar o DC United desde o início. O DC United, apesar de alternar entre vitórias e empates, tem apresentado dificuldade ofensiva fora de casa, o que torna o palpite do dia mais seguro para a equipe da casa.


🚀 CF Montreal x DC United Palpite com odds altas


🔵 Placar exato 2-0 CF Montreal - odd 9.82 - Esportes da Sorte
🟢 Placar exato 2-1 CF Montreal - odd 8.03 - Esportes da Sorte
🟡 Resultado Final / Ambos marcam: CF Montreal e Sim - odd 3.37 - Esportes da Sorte


Estatísticas mostram que Montreal tem conseguido marcar ao menos 2 gols em jogos recentes, enquanto o DC United sofre gols fora de casa com frequência. Esses palpites de odds altas refletem o equilíbrio entre ataque eficiente do Montreal e a vulnerabilidade defensiva do DC United.


CF Montreal x DC United Superpalpite


🔥 Primeiro gol CF Montreal e vitória CF Montreal - odd 2.19
🔥 Placar exato 3-0 CF Montreal - odd 16.49 - Esportes da Sorte


Estes são palpites de maior risco, mas com potencial de retorno elevado. O Montreal Impact, atuando em casa, tem boas chances de marcar cedo e controlar o jogo, enquanto as estatísticas de placar exato indicam a possibilidade de vitória ampla.


💰 Palpites de Odds Baixas CF Montreal x DC United


• 🔵 Dupla chance: CF Montreal ou empate - odd 1.26
• 🟢 CF Montreal vence sem sofrer gol - odd 3.67
• 🟡 Menos de 3.5 gols - odd 1.44


Estes palpites são mais conservadores e indicam cenários prováveis com retorno seguro, ideais para apostas de menor risco.


Informações do Jogo: CF Montreal x DC United: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: CF Montreal x DC United - Major League Soccer

  • 📅 Data: 16/08/25

  • ⏰ Horário: 20:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Saputo, Montreal

  • 📺 Transmissão: Apple TV pela MLS Pass


Acompanhe as apostas e palpites da partida


📺 Onde Assistir CF Montreal x DC United


A partida será transmitida pela Apple TV via MLS Pass. É possível acompanhar também através das plataformas Bet365, Superbet e Novibet, com vídeo ao vivo para usuários cadastrados.


Como CF Montreal e DC United Chegam Para o Confronto


CF Montreal: A equipe apresenta bom desempenho em casa, mantendo aproveitamento acima de 50% nos últimos jogos. Com destaque para ataque eficiente e defesa sólida, Montreal aposta em intensidade e pressão no primeiro tempo. Sem grandes desfalques, o time busca manter sequência positiva na Major League Soccer.


DC United: Fora de casa, o DC United enfrenta dificuldades para marcar gols e costuma ceder oportunidades no setor defensivo. Suspensões pontuais e lesões em jogadores ofensivos dificultam a estratégia de contra-ataque, tornando o time visitante favorito apenas como surpresa. O foco será se segurar e tentar explorar erros do adversário.


 

CF Montreal x DC United: Palpite do Dia

CF Montreal Vence
Superbet logo
2.07
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Besiktas - Eyüpspor
1
1.45
St. Truiden - RAAL La Louvière
1
1.66
Nice - Toulouse
1
1.82
Múltipla
4.38
x
Aposta
20
=
Ganhos
87.61
Apostar agora

CF Montreal x DC United: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

CF Montreal x DC United: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2025 Major League Soccer
DC United
0 - 0
CF Montreal
2024 Major League Soccer
CF Montreal
4 - 2
DC United
2024 Major League Soccer
DC United
1 - 0
CF Montreal
2023 Leagues Cup
CF Montreal
0 - 1
DC United
2023 Major League Soccer
DC United
2 - 2
CF Montreal

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
CF Montreal
Empate
DC United

Jogo Responsável


Lembre-se sempre que apostas são uma forma de entretenimento. Busque respeitar o Jogo Responsável, evitando riscos financeiros desnecessários. Aposte com consciência e controle, mantendo o jogo como diversão.


 Jogo Responsável sempre!

