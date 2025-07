CF Montreal x Chicago Fire: Palpite, Onde Assistir, Escalações - MLS 2025 (19/07)

CF Montréal e Chicago Fire se enfrentam neste sábado, 19/07, em partida válida pela Conferência Leste da MLS 2025. A bola rola às 20h30 (horário de Brasília) no Estádio Saputo, em Montreal, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo, que terá transmissão da Apple TV.

O Montréal tenta deixar a lanterna e melhorar sua péssima campanha, que inclui apenas três vitórias em 23 jogos. Do outro lado, o Chicago ainda busca entrar no G9 e sabe que somar três pontos fora de casa é vital para seguir vivo na briga por vaga nos playoffs.

Confira nosso palpite de CF Montréal x Chicago Fire, saiba onde assistir ao vivo e as prováveis escalações da partida.

CF Montréal x Chicago Fire Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Total de Gols: Mais de 2.5 gols - odd pagando 1.85 na bet365

Palpite 2 - Resultado: Chicago Fire vence - odd pagando 2.37 na Betnacional

Palpite 3 - Total de Gols do Montréal: Menos de 1.5 - odd pagando 1.74 na Betnacional



Para as apostas em CF Montréal x Chicago Fire, sugerimos esses três palpites com base nos números das duas equipes na temporada 2025. Como você vai ver, a fase do Montréal preocupa bastante, enquanto o Fire vive uma situação bem mais estável.

A média de gols dos jogos do CF Montréal é de 2.76, enquanto a do Chicago Fire é de 2.76 também, o que indica um bom potencial ofensivo e defensivo vulnerável dos dois lados.

Além disso, o Fire marcou gols em 67% das partidas e sofreu em 77%, enquanto o Montréal marcou em 77% e sofreu em 67%. Isso mostra que dificilmente algum dos times passa em branco.

Mesmo jogando fora, o Chicago vive momento superior ao do Montréal e soma 29 pontos, contra apenas 12 do adversário. Além disso, o Fire tem aproveitamento histórico razoável como visitante neste confronto: venceu duas das 16 partidas em Montreal.

O Montréal venceu apenas três jogos na temporada e tem a pior defesa da conferência, com 43 gols sofridos e saldo de -23. A tendência é que a fragilidade defensiva pese contra o lanterna.

Mesmo quando joga em casa, o Montréal tem tido dificuldades em marcar mais de um gol. Foram apenas 25 gols feitos em 23 jogos, média de 1.08.

Contra um adversário mais organizado, como é o Chicago, a expectativa é que o Montréal tenha dificuldades para finalizar. Por isso, o mercado de menos de 1.5 gols da equipe da casa aparece como uma boa opção.

CF Montréal x Chicago Fire - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir à CF Montréal x Chicago Fire na Apple TV. A partida está marcada para às 20h30 deste sábado, no Estádio Saputo, em Montreal.

Tudo o que você precisa saber de CF Montréal x Chicago Fire:



⚽️ Confronto: CF Montréal x Chicago Fire - Major League Soccer

🗓️ Data: 19/07/2025

⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Saputo, Montreal

📺 Onde vai passar CF Montréal x Chicago Fire: Apple TV



CF Montréal x Chicago Fire - Últimos 5 jogos Entre Os Times



29/03/2025 - Chicago Fire 1x1 CF Montréal (MLS 2025)



21/09/2024 - CF Montréal 2x0 Chicago Fire (MLS 2024)



16/03/2024 - Chicago Fire 4x3 CF Montréal (MLS 2024)



16/09/2023 - CF Montréal 0x0 Chicago Fire (MLS 2023)



13/07/2023 - Chicago Fire 3x0 CF Montréal (MLS 2023)



CF Montréal x Chicago Fire: quem ganha? - Melhores odds

O Chicago Fire tem cerca de 47,6% de chances de vitória nesta partida de sábado. Isso porque a equipe visitante vive um momento mais estável e enfrenta o pior time da Conferência Leste, dono da defesa mais vazada da MLS.



Chicago Fire vence - Odd de @2.37 na Betnacional



Empate - Odd de @3.30 na Bet365



CF Montréal vence - Odd de @2.70 na Betnacional



Saiba mais sobre o que são odds e como elas indicam a probabilidade de um resultado.