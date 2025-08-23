Montreal x Austin: Palpite Odds Altas +5, +6, Onde Assistir, MLS, 23/08

Montreal x Austin: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da MLS, que acontece no sábado (23/08), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Saputo, em Montreal, sem transmissão no Brasil.

O jogo é uma rodada da MLS. Nenhum dos dois times se destaca como favorito no torneio, e o Montreal, em particular, vive uma fase ruim. Embora o time tenha tido alguns resultados razoáveis, ainda está longe dos líderes. Já o Austin empatou mais do que venceu ou perdeu, mas também não está bem na temporada.

Montreal x Austin: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Resultado Final (Empate) - odd 3.54



🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Sim) - odd 1.64



🎯 Palpite: Dupla Hipótese (Montreal Impact Ou Empate) - odd 1.54



Para este jogo, temos algumas dicas que considero boas pedidas, considerando o momento dos dois times. O palpite de Resultado Final (Empate) é uma boa opção, pois o Austin tem mais empates do que vitórias ou derrotas na temporada. A aposta de Ambos os times marcam é uma ótima escolha, já que as duas equipes têm médias altas de gols por jogo, tanto marcados quanto sofridos. Por fim, a aposta em Dupla Hipótese a favor do time da casa é uma aposta mais segura para quem não quer arriscar tanto, já que cobre a vitória do Montreal ou o empate.

Palpites Alternativos Montreal x Austin



🎯 Palpite: Primeiro Gol (Austin FC) - odd 1.90



🎯 Palpite: Handicap Asiático (Austin FC -0.5) - odd 2.27



🎯 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 9.5) - odd 1.99



Esses palpites são um pouco mais ousados, mas trazem odds interessantes. O Austin tem um bom histórico de abrir o placar, fazendo isso em 45% dos jogos fora de casa, o que torna o palpite de Primeiro Gol uma boa opção. O Handicap Asiático a favor do Austin é uma aposta direta na vitória, que tem uma odd valiosa. Por fim, a aposta em Mais de 9.5 Escanteios também pode ser uma boa, já que os dois times são ofensivos e criam muitas oportunidades.

💰 Montreal x Austin: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.23



🟢 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Sim) - odd 1.64



🟡 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 1.73



⚖️ Montreal x Austin: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Resultado Final (Montreal Impact) - odd 2.79



🟢 Palpite: Handicap Asiático Montreal Impact (-0.5) - odd 2.70



🟡 Palpite: Austin Fc Para Marcar Em Ambos Os Tempos - odd 3.26



🚀 Montreal x Austin: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar Exato (1:1) - odd 6.24



🟢 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo (Empate / Austin Fc) - odd 5.86



🟡 Palpite: Montreal Impact Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 5.04



Montreal x Austin: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Montreal e Austin é um dos destaques da rodada da MLS. O Montreal, que está na 29ª posição, busca reverter sua sequência de dois jogos sem vencer, enquanto o Austin, que ocupa a 8ª posição, tentará manter sua boa fase, com cinco jogos sem perder. O jogo promete ser um teste de força para ambas as equipes, com o Montreal buscando a vitória em casa para subir na tabela e o Austin tentando se manter em sua ótima fase.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Montreal x Austin - MLS



📅 Data: 23/08/2025



⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Saputo, em Montreal



📺 Transmissão: sem transmissão no Brasil



Como Montreal e Austin Chegam Para o Confronto

O Montreal chega para o confronto em uma fase muito ruim, com uma sequência de 10 jogos em que venceu apenas três, empatou dois e perdeu cinco. O time tem uma média de 0.93 gols marcados e 1.78 gols sofridos por jogo, no geral. Em casa, o time não perde há dois jogos, mas a equipe não ganha há quatro jogos.

O Austin, por sua vez, vive uma boa fase. A equipe tem uma sequência de cinco jogos sem perder. Em seus últimos 10 jogos, a equipe teve 4 vitórias, 4 empates e duas derrotas. O time tem uma média de 0.96 gols marcados e 1.13 gols sofridos por jogo, no geral. Fora de casa, a equipe tem uma sequência de duas vitórias seguidas.