CF Montreal
  • E
  • D
  • D
  • V
  • V
Major League Soccer - United States
Stade Saputo
Atlanta United FC
  • E
  • V
  • D
  • D
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.62
x
3.6
2
2.55
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.5
x
3.55
2
2.65
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.7
x
3.6
2
2.4
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.77
x
3.55
2
2.45
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 21:30

CF Montreal x Atlanta United FC: Palpite Odds Altas +7 +20, Onde Assistir - MLS 09/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Confira os melhores palpites CF Montreal x Atlanta United com odds altas +7.00, + 20 e +30 e palpite placar exato para o jogo deste sábado, válido pela Major League Soccer.


A partida acontece em um momento crucial para ambas as equipes, que buscam se firmar na zona de classificação para os playoffs.


O CF Montreal, jogando em casa, tenta se recuperar de resultados recentes e aproveitar o apoio da torcida para somar pontos importantes. Já o Atlanta United busca a consistência fora de casa para escalar na tabela e se aproximar do topo de sua conferência.


O confronto promete ser equilibrado e com chances para os dois lados, e aqui você encontrará uma análise completa com as melhores palpites e odds altas para essa partida. O jogo será no sábado, 09/08, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Saputo.


CF Montreal x Atlanta United: Nossas 3 Melhores Dicas


Aqui estão os três principais palpites para o duelo, considerando o histórico de confrontos e o momento atual de cada time. O CF Montreal tem mostrado força ofensiva em seu estádio, enquanto o Atlanta United é um time que costuma marcar e sofrer gols.



  • 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam - Sim - odd 1.49

  • 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.56

  • 🎯 Palpite: Empate ou vitória do Atlanta United (Dupla Chance) - odd 1.60


O nosso palpite do dia leva em conta a tendência de jogos abertos entre as duas equipes.


O CF Montreal tem um ataque que funciona bem em casa, mas sua defesa tem sido vazada com frequência. O Atlanta United, por sua vez, tem um ataque poderoso, mas é inconsistente na parte defensiva. Portanto, a chance de ambas as equipes balançarem as redes é alta, e um jogo com mais de 2.5 gols é bastante provável. A dupla chance para o Atlanta United também é uma boa aposta, já que a equipe visitante tem potencial para surpreender.


🚀 Palpite Placar Exato CF Montreal x Atlanta United



  • 🔥 Placar exato 4 a 1 para o CF Montreal - odd 35.43

  • 🔥 Palpite: Placar exato 2 a 1 para o Atlanta United - odd 9.57

  • 🔥 Palpite: Placar exato 3 a 2 para o CF Montreal - odd 20.44


🚀 CF Montreal x Atlanta United Palpite com odds altas



💰CF Montreal x Atlanta United: Palpite Odds Baixas



Para quem prefere apostas mais seguras, listamos alguns palpites com odds mais conservadoras.



  • 🔵 Mais de 0.5 gols no primeiro tempo - odd 1.29

  • 🟢 Mais de 1.5 gols no jogo - odd 1.16

  • 🟡 CF Montreal ou empate (Dupla Chance) - odd 1.41


Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje CF Montreal x Atlanta United


🔥 Atlanta United para vencer ambos os tempos - odd 7.06


O palpite de vitória do Atlanta United em ambos os tempos, com odd de 7.06, é uma aposta ousada, mas com potencial. A equipe visitante tem a capacidade de impor seu ritmo e dominar o jogo, especialmente se conseguir abrir o placar cedo. Já a aposta no placar de 4 a 1 para o CF Montreal, com odd de 35.43, é uma aposta para quem acredita em um jogo atípico, com o time da casa tendo um dia de grande inspiração no ataque.


Informações do Jogo: CF Montreal x Atlanta United: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: CF Montreal x Atlanta United - Major League Soccer

  • 📅 Data: 09/08/2025

  • Horário: 20h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Saputo, Montreal - Canadá

  • 📺 Transmissão: Apple TV


Para quem busca mais análises e dicas de apostas, a cobertura de palpite de futebol para hoje é essencial. Continue explorando as opções e aproveite as melhores oportunidades.


📺 Onde Assistir CF Montreal x Atlanta United


O duelo entre CF Montreal e Atlanta United terá transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Apple TV. Para assistir à partida, é necessário ser assinante da plataforma e acessar o canal da Major League Soccer.


Como CF Montreal e Atlanta United Chegam Para o Confronto


O CF Montreal vive uma temporada de altos e baixos. A equipe tem oscilado bastante em seus resultados, alternando vitórias importantes com derrotas inesperadas. A principal força do time reside no ataque, que, quando em um bom dia, consegue criar diversas oportunidades e balançar as redes. No entanto, a defesa tem sido um ponto de preocupação, com a equipe sofrendo muitos gols. O fator casa é a grande esperança do time canadense, já que a torcida costuma ser um diferencial e o desempenho em Montreal costuma ser superior. A equipe deve vir com força máxima, buscando impor seu ritmo desde o início do jogo.


Atlanta United chega para o confronto em uma situação um pouco mais estável, mas ainda buscando uma sequência positiva. O time tem um dos ataques mais badalados da liga, com jogadores de alto nível que podem decidir uma partida a qualquer momento. No entanto, a equipe tem tido dificuldades em manter a consistência, especialmente quando joga fora de casa. A principal missão do técnico é conseguir equilibrar o poder ofensivo com uma defesa mais sólida, que não dê tantas chances ao adversário. A equipe precisa de uma vitória para subir na tabela e não se distanciar dos líderes de sua conferência, e deve vir com uma postura ofensiva, buscando o resultado desde o primeiro minuto.

CF Montreal x Atlanta United FC: Palpite do Dia

Atlanta United FC Vence
Superbet logo
2.45
Múltipla do Dia
Hibernian - Kilmarnock
1
1.73
AZ Alkmaar - Groningen
1
1.5
Swansea - Crawley Town
1
1.39
Múltipla
3.61
x
Aposta
20
=
Ganhos
72.14
CF Montreal x Atlanta United FC: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

CF Montreal x Atlanta United FC: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2025 Major League Soccer
Atlanta United FC
3 - 2
CF Montreal
2024 Major League Soccer
CF Montreal
2 - 2
Atlanta United FC
2024 Major League Soccer
Atlanta United FC
1 - 2
CF Montreal
2024 Major League Soccer
CF Montreal
1 - 0
Atlanta United FC
2024 Friendlies Clubs
Atlanta United FC
2 - 1
CF Montreal

Quem vai ganhar?
CF Montreal
Empate
Atlanta United FC

Jogo Responsável


Lembre-se sempre de que apostar deve ser uma forma de entretenimento. É fundamental apostar com responsabilidade e dentro de suas possibilidades financeiras. A diversão deve vir em primeiro lugar. Para saber mais, acesse nosso guia completo sobre Jogo Responsável.

