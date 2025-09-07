Assine UOL
AD Ceuta FC
  • D
  • D
  • D
  • E
  • V
Segunda División - Spain
Estadio Municipal Alfonso Murube
Huesca
  • V
  • V
  • D
  • D
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.7
x
3.1
2
2.75
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.87
x
3
2
2.64
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.9
x
3
2
2.65
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.85
x
2.9
2
2.6
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.95
x
2.87
2
2.75
Apostar agora
Odds atualizadas a 07.09.2025 às 06:30

Ceuta x Huesca: Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, 2ª Divisão Espanhola (07/09)

Publicado
07.09.2025
Atualizado em
07.09.2025
Tempo de leitura
7 min

Ceuta x Huesca: Palpite para o confronto da 4ª rodada da Segunda Divisão Espanhola.
O equilíbrio das cotações aponta jogo truncado no Estádio Alfonso Murube. O duelo será realizado no domingo (07/09), às 09h00. A análise dos mercados sugere poucas brechas defensivas e valor nas linhas de gols curtas.


Com mando do Ceuta e duas cotações idênticas no 1x2 (2.69 para vitória do Ceuta e 2.70 para vitória do Huesca), trabalharemos mercados alternativos (gols, escanteios e cenários combinados) para extrair valor com controle de risco.


Palpites de Ceuta x Huesca: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🔥 Palpite: Menos de 2.5 gols – odd 1.49

  • Palpite: Ambas Marcam – Não – odd 1.68

  • 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols e Ambas Marcam: Sim – odd 2.98


Palpites Alternativos Ceuta x Huesca



  • 💡 Palpite: Faixa de gols 2–3 – odd 1.98

  • 💡 Palpite: 1º gol – Ceuta – odd 2.10


Super Palpites Ceuta x Huesca



  • 🚨 Palpite: 1º gol e resultado final – Huesca & Huesca – odd 2.89

  • Palpite: Sergi Enrich marca a qualquer momento – odd 3.81


💰 Palpites de Odds Baixas Ceuta x Huesca


🔎 Perfil de risco: baixo. Buscamos consistência em cenários prováveis pela paridade das linhas e tendência de jogo estudado no início.



  • Palpite: Dupla Hipótese – Ceuta ou Huesca – odd 1.33

  • Palpite: Menos de 3.0 gols (asiático) – odd 1.22

  • Palpite: Ambas Marcam – Não – odd 1.68

  • Palpite: Faixa de Gols 2–3 – odd 1.98

  • Palpite: Escanteios – Resultado Final: Ceuta – odd 1.88


🔎 As casas mostram 1x2 nivelado (2.69 vs 2.70) e preço do empate comprimido (3.05), sinal de duelo amarrado. Linhas de Under trazem valor, reforçadas pelo Ambas Não. O Ceuta tende a gerar mais escanteios em casa, justificando odd 1.88.


⚖️ Palpites de Odds Médias Ceuta x Huesca


🔎 Perfil de risco: moderado. Aceitamos combinações e gatilhos de jogo, ainda com ancoragem nas linhas principais.



  • 🆙 Palpite: Mais de 2.5 gols – odd 2.51

  • 🆙 Palpite: Ambas Marcam – Sim – odd 2.11

  • 🆙 Palpite: 1º gol – Ceuta – odd 2.10

  • 🆙 Palpite: 1º gol e resultado final – Huesca & Huesca – odd 2.89

  • 🆙 Palpite: Qual equipe vai marcar – Ambas – odd 2.10


🔎 Um gol cedo abre o jogo e fortalece Over 2.5 e Ambas Sim. O mercado de 1º gol paga 2.10 para ambos, e o cenário Huesca marca primeiro & vence (2.89) tem valor.


🚀 Palpites de Odds Altas Ceuta x Huesca


🔎 Perfil de risco: alto. Buscamos narrativas específicas de jogo, com payoff acima de 3.00.



  • 💥 Palpite: Ceuta vence sem sofrer gols – odd 3.89

  • 💥 Palpite: Huesca vence sem sofrer gols – odd 3.90

  • 💥 Palpite: Mais de 3.0 gols – odd 3.99

  • 💥 Palpite: Placar exato 1–1 – odd 5.42

  • 💥 Palpite: Sergi Enrich marca a qualquer momento – odd 3.81


🔎 O clean sheet + vitória explora a dureza defensiva. O Over 3.0 pode aparecer caso o placar abra cedo. O 1–1 (odd 5.42) é o empate clássico num duelo de odds niveladas.


🔥 Super Palpite Ceuta x Huesca


Palpite: Menos de 2.5 gols – odd 1.49


🔎 Explicação: Com odds equilibradas e projeção de placar curto, o Under 2.5 é a linha mais provável.


Ceuta x Huesca: Onde Assistir e Ficha do Jogo



  • 📺 Onde assistir: O jogo pode ser transmitido por casas de apostas, como a Superbet ou a Bet365

  • 🗓️ Data e hora: domingo, 07/09, às 09h00 (Brasília)

  • 🏆 Competição: 2ª Divisão Espanhola – 4ª rodada

  • 🏟️ Estádio: Alfonso Murube (Ceuta)


Como Ceuta e Huesca Chegam Para o Confronto


Últimos Jogos do Ceuta


O Ceuta cresce em casa, com intensidade e apoio da torcida, mas costuma encontrar dificuldades de criação em jogos equilibrados.


Últimos Jogos do Huesca


O Huesca adota postura reativa, explorando bolas paradas e transições. Time perigoso se sair na frente no marcador.


Nossa Opinião para Ceuta x Huesca


O mercado aponta equilíbrio. O melhor caminho é o controle de variância: Under 2.5 como base, reforçado pelo Ambas Não. Para quem busca odds maiores, gosto do 1–1 e do cenário Huesca marca primeiro & vence.

Ver mais Ver menos

AD Ceuta FC x Huesca: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
2.87
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Qatar - Russia
2
1.73
Criciuma - Chapecoense-sc
1
1.92
Georgia - Bulgaria
1
1.37
Múltipla
4.55
x
Aposta
20
=
Ganhos
91.01
Apostar agora

AD Ceuta FC x Huesca: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
AD Ceuta FC
Empate
Huesca

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige controle e limites claros:



  • 🎯 Aposte apenas com dinheiro que você pode perder.

  • 📉 Não tente recuperar perdas com novas apostas impulsivas.

  • ⏱️ Estabeleça limite de tempo e valor por sessão.

  • 🧠 Evite apostar sob forte emoção ou influência.

  • 👥 Se precisar, procure ajuda especializada.


➡️ Aposte de forma consciente e estratégica, mantendo o lazer como prioridade.

Ver mais Ver menos

