Assine UOL
Cerro Porteno
  • E
  • V
  • V
  • V
  • E
CONMEBOL Libertadores - World Wide
Estudiantes L.P.
  • V
  • V
  • V
  • D
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.7
x
3
2
2.9
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.7
x
3.05
2
2.93
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.65
x
3
2
2.95
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.6
x
2.9
2
2.85
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.7
x
3.05
2
2.95
Apostar agora
Odds atualizadas a 13.08.2025 às 11:52

Cerro Porteño x Estudiantes: Palpite Odds Altas +5, +6, Onde Assistir, Libertadores

Publicado
13.08.2025
Atualizado em
13.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Cerro Porteño x Estudiantes: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo. As equipes se enfrentam no primeiro duelo das oitavas de final da Copa Libertadores, nesta quarta-feira (13/08), às 19h (horário de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção. O jogo terá transmissão da Disney+.


O Cerro Porteño, sob o comando do técnico argentino Diego Martínez, chega para o confronto motivado e com a vantagem de jogar em casa. O time paraguaio vive um bom momento no campeonato nacional, onde é um dos líderes da competição. No entanto, a equipe tem alguns desfalques importantes, o que pode afetar o desempenho do time.


Já o Estudiantes, que também tem um bom desempenho no campeonato argentino, chega como um dos favoritos, após se classificar em primeiro lugar de seu grupo na Libertadores.


Cerro Porteño x Estudiantes Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta - Estudiantes - odd 1.95

  • 🎯 Palpite: Ambos os Times Marcam - Sim - odd 2.06

  • 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no total - odd 2.46


Embora o Cerro Porteño jogue em casa e viva uma boa fase no campeonato local, a gente não pode ignorar a ótima campanha do Estudiantes na Libertadores. O time argentino se classificou em primeiro lugar no seu grupo, teve um desempenho mais sólido e é uma aposta mais segura (no mercado de Empate Anula Aposta) para este confronto. Outros palpites que fazem sentido é o de gols, porque os dois times têm ataques eficientes. O Estudiantes tem uma média de 1.75 gols em casa e 1 gol fora, enquanto o Cerro Porteño marca em média 1.4 gols em casa e 2.6 fora de casa.


Palpites Alternativos Cerro Porteño x Estudiantes



  • 🎯 Palpite: Resultado Final/Ambos os times marcam - Empate e sim - odd 4.52

  • 🎯 Palpite: Total de Escanteios - Handicap Asiático - Cerro Porteño (-0.5) - odd 1.72

  • 🎯 Palpite: Intervalo/Final do jogo - Empate/Estudiantes - odd 6.26


A partida, por ser de mata-mata, pode ser mais fechada no começo, mas a gente espera que ela abra nos momentos finais. Pensando nisso, a aposta de Empate no primeiro tempo e Estudiantes no final do jogo é uma boa pedida, já que o time argentino pode fazer a diferença na segunda etapa.


Já a aposta de escanteios para o Cerro Porteño faz sentido, já que o time joga em casa e deve ir para cima do Estudiantes nos primeiros momentos.


💰 Cerro Porteño x Estudiantes: Palpites de Odds Baixas



  • • 🔵 Palpite: Dupla Hipótese - Cerro Porteño ou Empate - odd 1.40

  • • 🟢 Palpite: Total de Gols - Menos de 2.5 - odd 1.51

  • • 🟡 Palpite: Ambos os times marcam - Não - odd 1.71


⚖️ Cerro Porteño x Estudiantes: Palpites de Odds Médias



  • • 🔵 Palpite: Resultado Final - Cerro Porteño - odd 2.73

  • • 🟢 Palpite: 1º Gol - Cerro Porteño - odd 2.08

  • • 🟡 Palpite: Handicap Asiático - Cerro Porteño (0) - odd 1.79


🚀 Cerro Porteño x Estudiantes: Palpites de Odds Altas



  • • 🔵 Palpite: Placar Exato - 1:0 - odd 6.02

  • • 🟢 Palpite: Intervalo/Final do jogo - Empate/Cerro Porteño - odd 5.84

  • • 🟡 Palpite: 1º Gol E Resultado Final - Estudiantes Gol e Estudiantes - odd 3.16


Cerro Porteño x Estudiantes: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O Cerro Porteño recebe o Estudiantes de La Plata para o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. O duelo promete ser disputado, com os dois times buscando a vantagem para o jogo de volta, que acontece na Argentina. O time paraguaio quer fazer valer o fator casa, onde a torcida costuma criar um ambiente de muita pressão.


Já o Estudiantes, chega com moral após se classificar em primeiro lugar de seu grupo. O resultado do jogo de ida será fundamental para as pretensões dos dois times na competição.


📋 Informações Completas da Partida



  • • ⚽ Confronto: Cerro Porteño x Estudiantes - Copa Libertadores

  • • 📅 Data: 13/08/2025

  • • ⏰ Horário: 19h (horário de Brasília)

  • • 🏟️ Local: Estádio General Pablo Rojas, Assunção

  • • 📺 Transmissão: Disney+


Como Cerro Porteño e Estudiantes Chegam Para o Confronto


O Cerro Porteño, sob o comando do técnico argentino Diego Martínez, chega a um momento crucial da temporada 2025. O time tem demonstrado uma boa sequência de resultados positivos no Campeonato Paraguaio, onde é um dos líderes da competição.


Na Libertadores, o time teve uma campanha de altos e baixos, se classificando com sete pontos em um grupo com o Palmeiras. Apesar da instabilidade, a equipe conseguiu a vaga para as oitavas de final, um dos principais objetivos da temporada.


O Estudiantes, do técnico Eduardo Domínguez, chega ao mata-mata da Copa Libertadores com a missão de manter a tradição do clube em competições continentais. A equipe de La Plata vive um período de estabilidade e bons resultados, ocupando uma das primeiras posições do Campeonato Argentino, com 9 pontos em quatro jogos. 


Na Libertadores, a campanha foi sólida, se classificando em primeiro lugar de seu grupo com 12 pontos, fruto de quatro vitórias. A equipe demonstrou um futebol competitivo e estratégico, e chega para o confronto como um dos favoritos. 

Ver mais Ver menos

Cerro Porteno x Estudiantes L.P.: Palpite do Dia

Cerro Porteno Vence
Superbet logo
2.7
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Maccabi Tel Aviv - Hamrun Spartans
1
1.2
Alianza Lima - Universidad Catolica
1
1.92
Sheriff Tiraspol - Anderlecht
2
1.9
Múltipla
4.38
x
Aposta
20
=
Ganhos
87.55
Apostar agora

Cerro Porteno x Estudiantes L.P.: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Cerro Porteno x Estudiantes L.P.: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 CONMEBOL Libertadores
Estudiantes L.P.
0 - 0
Cerro Porteno

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Cerro Porteno
Empate
Estudiantes L.P.

Jogo Responsável


A gente entende que apostar em jogos de futebol é uma forma divertida de aumentar a emoção da partida. No entanto, é importante que o leitor saiba que as apostas não são um meio de ganhar dinheiro fácil. O jogo deve ser visto como um entretenimento, e você não deve comprometer a sua vida financeira com isso. Por isso, é fundamental que você jogue de forma responsável, definindo um limite de gasto e de tempo para apostar. Lembre-se, apostar é para maiores de 18 anos e deve ser feito com consciência. Para saber mais, acesse a página de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Bolton
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Sheffield Wednesday
  • D
  • D
  • E
  • E
  • V

Bolton Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Shakhtar Donetsk
  • V
  • E
  • V
  • V
  • V
-
Panathinaikos
  • E
  • E
  • D
  • V
  • D

Panathinaikos Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Besiktas
  • E
  • V
  • D
  • D
  • D
-
St Patrick's Athl.
  • V
  • D
  • V
  • D
  • V

Besiktas Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Rennes
  • V
  • E
  • E
  • D
  • D
-
Marseille
  • V
  • E
  • E
  • D
  • V

Marseille Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Wolfsberger AC
  • V
  • E
  • D
  • V
  • V
-
PAOK
  • E
  • V
  • V
  • V
  • D

PAOK Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
AEK Athens FC
  • E
  • E
  • V
  • V
  • D
-
Aris
  • E
  • V
  • V
  • V
  • E

AEK Athens FC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Sabah FA
  • D
  • V
  • V
  • V
  • D
-
Levski Sofia
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V

Levski Sofia Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Beitar Jerusalem
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Riga
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites