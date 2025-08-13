Cerro Porteño x Estudiantes: Palpite Odds Altas +5, +6, Onde Assistir, Libertadores

Cerro Porteño x Estudiantes: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo. As equipes se enfrentam no primeiro duelo das oitavas de final da Copa Libertadores, nesta quarta-feira (13/08), às 19h (horário de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção. O jogo terá transmissão da Disney+.

O Cerro Porteño, sob o comando do técnico argentino Diego Martínez, chega para o confronto motivado e com a vantagem de jogar em casa. O time paraguaio vive um bom momento no campeonato nacional, onde é um dos líderes da competição. No entanto, a equipe tem alguns desfalques importantes, o que pode afetar o desempenho do time.

Já o Estudiantes, que também tem um bom desempenho no campeonato argentino, chega como um dos favoritos, após se classificar em primeiro lugar de seu grupo na Libertadores.

Cerro Porteño x Estudiantes Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite : Empate Anula Aposta - Estudiantes - odd 1.95

🎯 Palpite : Ambos os Times Marcam - Sim - odd 2.06

🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no total - odd 2.46



Embora o Cerro Porteño jogue em casa e viva uma boa fase no campeonato local, a gente não pode ignorar a ótima campanha do Estudiantes na Libertadores. O time argentino se classificou em primeiro lugar no seu grupo, teve um desempenho mais sólido e é uma aposta mais segura (no mercado de Empate Anula Aposta) para este confronto. Outros palpites que fazem sentido é o de gols, porque os dois times têm ataques eficientes. O Estudiantes tem uma média de 1.75 gols em casa e 1 gol fora, enquanto o Cerro Porteño marca em média 1.4 gols em casa e 2.6 fora de casa.

Palpites Alternativos Cerro Porteño x Estudiantes



🎯 Palpite: Resultado Final/Ambos os times marcam - Empate e sim - odd 4.52



🎯 Palpite: Total de Escanteios - Handicap Asiático - Cerro Porteño (-0.5) - odd 1.72



🎯 Palpite: Intervalo/Final do jogo - Empate/Estudiantes - odd 6.26



A partida, por ser de mata-mata, pode ser mais fechada no começo, mas a gente espera que ela abra nos momentos finais. Pensando nisso, a aposta de Empate no primeiro tempo e Estudiantes no final do jogo é uma boa pedida, já que o time argentino pode fazer a diferença na segunda etapa.

Já a aposta de escanteios para o Cerro Porteño faz sentido, já que o time joga em casa e deve ir para cima do Estudiantes nos primeiros momentos.

💰 Cerro Porteño x Estudiantes: Palpites de Odds Baixas



• 🔵 Palpite: Dupla Hipótese - Cerro Porteño ou Empate - odd 1.40



• 🟢 Palpite: Total de Gols - Menos de 2.5 - odd 1.51



• 🟡 Palpite: Ambos os times marcam - Não - odd 1.71



⚖️ Cerro Porteño x Estudiantes: Palpites de Odds Médias



• 🔵 Palpite: Resultado Final - Cerro Porteño - odd 2.73



• 🟢 Palpite: 1º Gol - Cerro Porteño - odd 2.08



• 🟡 Palpite: Handicap Asiático - Cerro Porteño (0) - odd 1.79



🚀 Cerro Porteño x Estudiantes: Palpites de Odds Altas



• 🔵 Palpite: Placar Exato - 1:0 - odd 6.02



• 🟢 Palpite: Intervalo/Final do jogo - Empate/Cerro Porteño - odd 5.84



• 🟡 Palpite: 1º Gol E Resultado Final - Estudiantes Gol e Estudiantes - odd 3.16



Cerro Porteño x Estudiantes: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O Cerro Porteño recebe o Estudiantes de La Plata para o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. O duelo promete ser disputado, com os dois times buscando a vantagem para o jogo de volta, que acontece na Argentina. O time paraguaio quer fazer valer o fator casa, onde a torcida costuma criar um ambiente de muita pressão.

Já o Estudiantes, chega com moral após se classificar em primeiro lugar de seu grupo. O resultado do jogo de ida será fundamental para as pretensões dos dois times na competição.

📋 Informações Completas da Partida



• ⚽ Confronto: Cerro Porteño x Estudiantes - Copa Libertadores



• 📅 Data: 13/08/2025



• ⏰ Horário: 19h (horário de Brasília)



• 🏟️ Local: Estádio General Pablo Rojas, Assunção



• 📺 Transmissão: Disney+



Como Cerro Porteño e Estudiantes Chegam Para o Confronto

O Cerro Porteño, sob o comando do técnico argentino Diego Martínez, chega a um momento crucial da temporada 2025. O time tem demonstrado uma boa sequência de resultados positivos no Campeonato Paraguaio, onde é um dos líderes da competição.

Na Libertadores, o time teve uma campanha de altos e baixos, se classificando com sete pontos em um grupo com o Palmeiras. Apesar da instabilidade, a equipe conseguiu a vaga para as oitavas de final, um dos principais objetivos da temporada.

O Estudiantes, do técnico Eduardo Domínguez, chega ao mata-mata da Copa Libertadores com a missão de manter a tradição do clube em competições continentais. A equipe de La Plata vive um período de estabilidade e bons resultados, ocupando uma das primeiras posições do Campeonato Argentino, com 9 pontos em quatro jogos.

Na Libertadores, a campanha foi sólida, se classificando em primeiro lugar de seu grupo com 12 pontos, fruto de quatro vitórias. A equipe demonstrou um futebol competitivo e estratégico, e chega para o confronto como um dos favoritos.