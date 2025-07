Cerro Largo x Central Córdoba: Palpite, Onde Assistir - CONMEBOL Sul-Americana

Cerro Largo x Central Córdoba se enfrentam nesta terça-feira, 22/07, em partida válida pelas eliminatórias da CONMEBOL Sul-Americana 2025. A bola rola às 19h00 (horário de Brasília) no estádio Campeón del Siglo, no Uruguai, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que terá transmissão da ESPN 4.

O Cerro Largo volta a campo motivado, após avançar com 7 pontos no Grupo B. Já o Central Córdoba, que veio da Libertadores, tenta manter a consistência e buscar a classificação para a próxima fase.

Confira nosso palpite de Cerro Largo x Central Córdoba, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Cerro Largo x Central Córdoba Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Ambas Marcam - Odd pagando 1.95 na Bet365



Palpite 2 - Total de Gols Mais de 2.5 - Odd pagando 2.81 na Betnacional



Palpite 3 - Vitória do Central Córdoba - Odd pagando 2.45 na Superbet



Para as apostas em Cerro Largo x Central Córdoba, sugerimos esses três palpites baseados na análise estatística das equipes em 2025. Como você verá a seguir, os dois clubes vivem momentos distintos na CONMEBOL Sul-Americana.

Ambas Marcam - Odd pagando 1.95

O Central Córdoba marcou em 7 dos últimos 10 jogos que disputou, enquanto o Cerro Largo balançou as redes em 5 das últimas 6 partidas da fase de grupos. Ambas as equipes têm linhas ofensivas razoavelmente eficientes, ainda que as defesas apresentem falhas.

Nos confrontos mais recentes, o time argentino tem média de 1,4 gol por partida, enquanto os uruguaios têm média próxima de 1,1. A proposta ofensiva de ambas as partes deve contribuir para que os dois times marquem.

Total de Gols Mais de 2.5 - Odd pagando 2.81

Em partidas decisivas, como esta fase eliminatória, o padrão é um jogo mais aberto, principalmente se houver gol cedo. O Cerro Largo teve 3 dos seus últimos 5 jogos com mais de 2.5 gols, enquanto o Central Córdoba superou essa marca em 4 das últimas 6 partidas.

Além disso, o histórico recente mostra um padrão ofensivo crescente dos argentinos fora de casa, o que pode gerar um jogo movimentado e propício a 3 ou mais gols.

Vitória do Central Córdoba - Odd pagando 2.45

Apesar do equilíbrio, o Central Córdoba tem elenco mais qualificado e chega com mais experiência internacional após disputar a fase de grupos da Libertadores. Jogando em campo neutro, essa bagagem pode pesar.

Nos últimos cinco jogos, o time argentino teve 3 vitórias, enquanto o Cerro Largo venceu apenas uma vez. A consistência do Córdoba em decisões deve fazer a diferença neste duelo.

Cerro Largo x Central Córdoba - Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Cerro Largo x Central Córdoba na ESPN 4. A partida está marcada para às 19h00 (horário de Brasília), desta terça-feira, 22/07, no estádio Campeón del Siglo, no Uruguai.

Tudo o que você precisa saber de Cerro Largo x Central Córdoba:



⚽️ Confronto: Cerro Largo x Central Córdoba - CONMEBOL Sul-Americana



📅 Data: 22/07/2025



⏰ Horário: 19:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Campeón del Siglo, Uruguai



📺 Onde vai passar Cerro Largo x Central Córdoba: ESPN 4



Cerro Largo x Central Córdoba: Escalações

● Provável escalação do Cerro Largo: Silva; Plada, Ferreira, Lemos e Quiroga; Vargas, Lima, Noboa e Menéndez; Báez e Delis Vargas

● Provável escalação do Central Córdoba: Rigamonti; Canto, Navas, Pereyra e Bay; Soraire, Kalinski, Maciel e López; Martínez e Torres

Essas são as prováveis escalações até o momento. Alterações podem ocorrer até a hora da partida.

Cerro Largo x Central Córdoba - Últimos Jogos Entre Os Times

● 03/04/2025 - Central Córdoba 1x1 Cerro Largo (Copa Sul-Americana 2025)

Últimas Notícias do Cerro Largo

O Cerro Largo encerrou a fase de grupos da Sul-Americana na 2ª colocação do Grupo B, com 7 pontos. Mesmo com 3 derrotas, a equipe mostrou força em jogos decisivos e venceu o último compromisso da fase.

A principal preocupação é a solidez defensiva. O time sofreu 10 gols em 6 jogos, média alta para a competição. A comissão técnica aposta na boa forma do atacante Delis Vargas para surpreender.

Cerro Largo - Últimos 5 jogos

● ✅ Cerro Largo 2x0 Sportivo Luqueño

● ❌ Bragantino 3x0 Cerro Largo

● 🟡 Cerro Largo 1x1 Coquimbo Unido

● ❌ Coquimbo Unido 2x0 Cerro Largo

● ✅ Cerro Largo 1x0 Bragantino

Últimas Notícias do Central Córdoba

O Central Córdoba vem de boas atuações na temporada. Apesar da queda precoce na Libertadores, conseguiu reagir bem e se classificou para a repescagem da Sul-Americana com confiança renovada.

A equipe aposta em sua organização tática e na liderança do volante Jesús Soraire para controlar o meio-campo. O técnico busca repetir a estratégia usada contra adversários uruguaios, que já deu resultado no passado.

Central Córdoba - Últimos 5 jogos

● 🟡 Central Córdoba 0x0 Lanús

● ✅ Central Córdoba 2x1 Talleres

● ❌ Racing 3x1 Central Córdoba

● ✅ Central Córdoba 3x2 Arsenal Sarandí

● 🟡 Central Córdoba 1x1 Cerro Largo

Cerro Largo x Central Córdoba: Quem Ganha? - Melhores Odds

O Central Córdoba tem 40,8% de probabilidade de vencer o jogo desta terça-feira, 22/07. Isso porque tem elenco mais qualificado e histórico recente superior. A média de gols marcados também é superior à do rival.



Cerro Largo x Central Córdoba: Palpite de Odds Altas Para o Jogo





Ambas Marcam + Mais de 2.5 gols + Vitória do Central Córdoba - Odd @5.80 - Na Superbet





Essa múltipla combina a tendência ofensiva de ambas as equipes com o favoritismo técnico do Córdoba para vencer.

