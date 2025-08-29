Assine UOL
Cercle Brugge
  • V
  • V
  • D
  • D
  • E
Jupiler Pro League - Belgium
Jan Breydelstadion
St. Truiden
  • V
  • V
  • V
  • E
  • V
Odds atualizadas a 29.08.2025 às 04:01

Cercle Brugge x St. Truiden: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Belga, 29/08

Publicado
29.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Cercle Brugge x St. Truiden: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Cercle Brugge e St. Truiden se enfrentam em partida válida pela rodada 6 da Liga Belga. A bola rola a partir das 15:45 (horário de Brasília), no Estádio Jan Breydelstadion, em Bruges, Bélgica.


Analisamos o confronto e te damos nossas impressões para te ajudar a acompanhar o jogo


Cercle Brugge x St. Truiden Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Dupla Chance: Cercle Brugge ou Empate (1X)




  • Menos de 2.5 gols no jogo




  • Placar exato: 1-0 ou 1-1




Esses palpites refletem o equilíbrio e a tendência de jogos com placares mais curtos no campeonato belga.


Dupla Chance: Cercle Brugge ou Empate (1X)


Jogando em Bruges, o Cercle costuma se impor. O mercado de 1X dá segurança ao apostador.


Menos de 2.5 gols no jogo


O confronto tende a ser amarrado, com poucas chances claras. O mercado de menos de 2.5 gols aparece como boa alternativa.


Placar exato: 1-0 ou 1-1


São dois resultados bastante possíveis nesse duelo equilibrado. O mercado de placar exato é arriscado, mas interessante.


Análise Pré-Jogo: Cercle Brugge


O Cercle Brugge chega para esse confronto em um momento irregular. Apesar de algumas vitórias recentes, o time apresenta inconsistências em seu desempenho. Contudo, jogando em casa, esperam um resultado positivo. A equipe busca se firmar na tabela.


Análise Pré-Jogo: St. Truiden


Já o líder St. Truiden se encontra em uma boa fase, com uma sequência de bons resultados. No entanto, enfrentar o Cercle Brugge fora de casa representa um desafio considerável.


Cercle Brugge x St. Truiden: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Cercle Brugge x St. Truiden pela Liga Belga

  • 📅 Data: 29 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15:45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Jan Breydelstadion, Bruges, Bélgica

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Cercle Brugge x St. Truiden: Escalações prováveis


Cercle Brugge: Maxime Delanghe; Gary Magnée, Edgaras Utkus, Christiaan Ravych, Flávio Nazinho; Lawrence Agyekum, Pieter Gerkens, Van der Bruggen, Edan Diop; Alan Minda, Steve Ngoura.


St. Truiden: Leo Kokubo; Louis Patris, Rein Van Helden, Visar Musliu, Taiga Hata; Rihito Yamamoto, Abdoulaye Sissako, Robert-Jan Vanwesemael, Ryotaro Ito; Ilias Sebaoui, Andrés Ferrari.

Ver mais Ver menos

Cercle Brugge x St. Truiden: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
3.55
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.



Cercle Brugge x St. Truiden: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Cercle Brugge x St. Truiden: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2024 Jupiler Pro League
Cercle Brugge
3 - 1
St. Truiden
2024 Jupiler Pro League
St. Truiden
3 - 1
Cercle Brugge
2024 Jupiler Pro League
St. Truiden
1 - 1
Cercle Brugge
2024 Cup
Cercle Brugge
0 - 1
St. Truiden
2024 Jupiler Pro League
Cercle Brugge
1 - 1
St. Truiden

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Cercle Brugge
Empate
St. Truiden

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.



