Cercle Brugge x St. Truiden: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Belga, 29/08

Cercle Brugge x St. Truiden: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Cercle Brugge e St. Truiden se enfrentam em partida válida pela rodada 6 da Liga Belga. A bola rola a partir das 15:45 (horário de Brasília), no Estádio Jan Breydelstadion, em Bruges, Bélgica.

Analisamos o confronto e te damos nossas impressões para te ajudar a acompanhar o jogo

Cercle Brugge x St. Truiden Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Dupla Chance: Cercle Brugge ou Empate (1X)







Menos de 2.5 gols no jogo







Placar exato: 1-0 ou 1-1





Esses palpites refletem o equilíbrio e a tendência de jogos com placares mais curtos no campeonato belga.

Dupla Chance: Cercle Brugge ou Empate (1X)

Jogando em Bruges, o Cercle costuma se impor. O mercado de 1X dá segurança ao apostador.

Menos de 2.5 gols no jogo

O confronto tende a ser amarrado, com poucas chances claras. O mercado de menos de 2.5 gols aparece como boa alternativa.

Placar exato: 1-0 ou 1-1

São dois resultados bastante possíveis nesse duelo equilibrado. O mercado de placar exato é arriscado, mas interessante.

Análise Pré-Jogo: Cercle Brugge

O Cercle Brugge chega para esse confronto em um momento irregular. Apesar de algumas vitórias recentes, o time apresenta inconsistências em seu desempenho. Contudo, jogando em casa, esperam um resultado positivo. A equipe busca se firmar na tabela.

Análise Pré-Jogo: St. Truiden

Já o líder St. Truiden se encontra em uma boa fase, com uma sequência de bons resultados. No entanto, enfrentar o Cercle Brugge fora de casa representa um desafio considerável.

Cercle Brugge x St. Truiden: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Cercle Brugge x St. Truiden pela Liga Belga



📅 Data: 29 de agosto de 2025



🕒 Horário: 15:45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Jan Breydelstadion, Bruges, Bélgica



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Cercle Brugge x St. Truiden: Escalações prováveis

Cercle Brugge: Maxime Delanghe; Gary Magnée, Edgaras Utkus, Christiaan Ravych, Flávio Nazinho; Lawrence Agyekum, Pieter Gerkens, Van der Bruggen, Edan Diop; Alan Minda, Steve Ngoura.

St. Truiden: Leo Kokubo; Louis Patris, Rein Van Helden, Visar Musliu, Taiga Hata; Rihito Yamamoto, Abdoulaye Sissako, Robert-Jan Vanwesemael, Ryotaro Ito; Ilias Sebaoui, Andrés Ferrari.