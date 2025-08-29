- V
Cercle Brugge x St. Truiden: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Belga, 29/08
Cercle Brugge x St. Truiden: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Cercle Brugge e St. Truiden se enfrentam em partida válida pela rodada 6 da Liga Belga. A bola rola a partir das 15:45 (horário de Brasília), no Estádio Jan Breydelstadion, em Bruges, Bélgica.
Analisamos o confronto e te damos nossas impressões para te ajudar a acompanhar o jogo
Cercle Brugge x St. Truiden Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Dupla Chance: Cercle Brugge ou Empate (1X)
Menos de 2.5 gols no jogo
Placar exato: 1-0 ou 1-1
Esses palpites refletem o equilíbrio e a tendência de jogos com placares mais curtos no campeonato belga.
Dupla Chance: Cercle Brugge ou Empate (1X)
Jogando em Bruges, o Cercle costuma se impor. O mercado de 1X dá segurança ao apostador.
Menos de 2.5 gols no jogo
O confronto tende a ser amarrado, com poucas chances claras. O mercado de menos de 2.5 gols aparece como boa alternativa.
Placar exato: 1-0 ou 1-1
São dois resultados bastante possíveis nesse duelo equilibrado. O mercado de placar exato é arriscado, mas interessante.
Análise Pré-Jogo: Cercle Brugge
O Cercle Brugge chega para esse confronto em um momento irregular. Apesar de algumas vitórias recentes, o time apresenta inconsistências em seu desempenho. Contudo, jogando em casa, esperam um resultado positivo. A equipe busca se firmar na tabela.
Análise Pré-Jogo: St. Truiden
Já o líder St. Truiden se encontra em uma boa fase, com uma sequência de bons resultados. No entanto, enfrentar o Cercle Brugge fora de casa representa um desafio considerável.
Cercle Brugge x St. Truiden: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Cercle Brugge x St. Truiden pela Liga Belga
- 📅 Data: 29 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 15:45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Jan Breydelstadion, Bruges, Bélgica
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Cercle Brugge x St. Truiden: Escalações prováveis
Cercle Brugge: Maxime Delanghe; Gary Magnée, Edgaras Utkus, Christiaan Ravych, Flávio Nazinho; Lawrence Agyekum, Pieter Gerkens, Van der Bruggen, Edan Diop; Alan Minda, Steve Ngoura.
St. Truiden: Leo Kokubo; Louis Patris, Rein Van Helden, Visar Musliu, Taiga Hata; Rihito Yamamoto, Abdoulaye Sissako, Robert-Jan Vanwesemael, Ryotaro Ito; Ilias Sebaoui, Andrés Ferrari.
Cercle Brugge x St. Truiden: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Cercle Brugge x St. Truiden: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
