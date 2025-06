"Regras no setor fortalecem a proteção ao consumidor", diz CEO da EstrelaBet

Mercado ilegal de apostas ainda segue em alta

No cenário competitivo, houve um amadurecimento das operadoras legalizadas, que investiram em tecnologia, experiência do usuário e governança. Ainda assim, o mercado ilegal representa cerca de 51% das apostas no país, com perdas fiscais estimadas em R$ 10,8 bilhões ao ano, segundo pesquisa da LCA Consultores e Instituto Locomotiva.

Apesar da forte presença do mercado ilegal, as maiores operadoras de apostas do país, onde se enquadra a EstrelaBet, continuam a apostar na sustentabilidade do setor de apostas. Nos seis primeiros meses de mercado regulado no Brasil, a EstrelaBet aprimorou processos internos de compliance e fortaleceu seu programa de jogo responsável, que incluiu uma parceria com a Universidade FUMEC para suporte psicológico aos jogadores patológicos.

Primeiros meses foram de adaptação às novas regras

Para manter a competitividade, a empresa ajustou sua plataforma desde o domínio (.bet.br) até a ponta do atendimento ao cliente, investindo na atualização da linguagem do site, na simplificação do cadastro (KYC) e na performance do chatbot Estela - que “hoje automatiza 64% das interações, com assertividade de 94% e tempo médio de espera reduzido de 16 para apenas 3 minutos”, segundo Gerçossimo.

Além disso, a campanha “Efeito Estrela”, lançada em abril, foi pensada já em conformidade com as diretrizes de publicidade responsável, enfatizando mensagens educativas e eliminando promessas de ganhos fáceis.