Central x Santa Cruz: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Série D - 06/07

Central enfrenta o Santa Cruz de Natal no Estádio Lacerdão, em Caruaru, neste domingo, 06/07/2025, às 16h (horário de Brasília), pela 11ª rodada da Série D.

Abaixo, confira os melhores palpites para a partida, detalhes sobre onde assistir e informações das escalações.

Central x Santa Cruz de Natal Palpites – Brasileirão Série D



Palpite 1 – Ambas as Equipes Marcam – Não



Palpite 2 – Total de Gols Menos de 2,5



Palpite 3 – Empate Anula Aposta (Central)



Palpite 1 – Ambas as Equipes Marcam – Não

Ambos os times apresentam médias ofensivas baixas e têm dificuldades para converter chances. É provável que ao menos uma equipe passe em branco neste confronto.

Palpite 2 – Total de Gols Menos de 2,5

Com ataques limitados e uma tendência a partidas truncadas, a expectativa é de um jogo com no máximo dois gols, mantendo o padrão dos últimos jogos de ambos.

Palpite 3 – Empate Anula Aposta (Central)

Central tem desempenho mais sólido em casa, enquanto o Santa Cruz de Natal ainda não venceu fora. A aposta com proteção no empate oferece equilíbrio entre risco e retorno.

Central x Santa Cruz de Natal – Onde Assistir

Central x Santa Cruz de Natal será disputado no domingo, 06 de julho de 2025, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Lacerdão, em Caruaru.

O duelo não terá transmissão na TV.

Ficha do Jogo

- ⚽️ Confronto: Central x Santa Cruz de Natal – Brasileirão Série D

- 📅 Data: 06/07/2025

- ⏰ Horário: 16:00 (horário de Brasília)

- 🏟️ Local: Estádio Lacerdão, Caruaru