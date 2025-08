Central x Lagarto SE: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie D - 03/08

Central x Lagarto SE: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

No domingo, 3 de agosto, o Estádio Lacerdão, em Pernambuco, recebe o confronto entre Central e Lagarto SE, às 16h (horário de Brasília), pela Série D do Campeonato Brasileiro.

Central x Lagarto SE Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Palpite 1 - Dupla Chance: Central ou Empate - odd 1.48 na Novibet







Palpite 2 - Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.68 na Novibet







Palpite 3 - Ambos Marcam: Não - odd 1.62 na Novibet





As características do jogo e o histórico da competição indicam um duelo com poucos espaços e forte marcação.

Dupla Chance: Central ou Empate - odd 1.48

Jogando em casa, o Central costuma ser mais competitivo. O empate é um resultado que aparece com frequência nesses jogos.

Menos de 2.5 Gols - odd 1.68

A Série D é marcada por partidas de placares apertados, e o confronto tende a seguir esse padrão.

Ambos Marcam: Não - odd 1.62

O jogo promete ser mais fechado, com uma das equipes possivelmente saindo zerada.

Central x Lagarto SE: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Central x Lagarto SE: