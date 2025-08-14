Central Córdoba x Lanús: Palpite Odds +3, Onde Assistir, Sul-Americana (14/08)

Central Córdoba x Lanús: veja o palpite com odds para mais de 2,5 gols, além do prognóstico e onde assistir ao jogo desta quinta-feira, 14/08, pelas oitavas de final da Sul-Americana 2025.

A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Único Madre de Ciudades, com transmissão ao vivo pela Paramount+.

O confronto marca o início do mata-mata e, considerando o equilíbrio histórico entre os clubes, qualquer vantagem conquistada pode ser determinante para a classificação. Os dois times chegam com necessidade de buscar gols para o jogo de volta.

Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.

Central Córdoba x Lanús Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Ambas Marcam: Sim - odd 2.10 na Betnacional

Ambas Marcam: Sim

⚡ Palpite 2. Mais de 2,5 gols - odd 2.65 na Superbet

Mais de 2,5 gols

💧 Palpite 3. Empate - odd 3.05 na F12.Bet



Para as apostas em Central Córdoba x Lanús, indicamos esses três palpites com base no histórico direto, desempenho recente e contexto decisivo da partida.

🔥 Palpite 1. Ambas Marcam: Sim - odd 2.10

Os últimos cinco confrontos entre as equipes terminaram com gols para os dois lados, incluindo empates movimentados como 3-3 e 2-2. O Córdoba marcou em 70% dos jogos recentes e o Lanús balançou as redes em 7 dos últimos 10 compromissos.

O cenário aponta para nova partida com redes balançando para ambos, especialmente considerando que a classificação depende de saldo agregado.

⚡ Palpite 2. Mais de 2,5 gols - odd 2.65

A média ofensiva do Córdoba como visitante na competição é de 3 gols por jogo, enquanto o Lanús soma média combinada de 2,17 gols. Jogos diretos entre eles frequentemente ultrapassam essa linha, com 60% de over 2,5 nas últimas temporadas.

O jogo de ida tende a ser aberto, já que ambas as equipes precisam criar vantagem para a volta.

💧 Palpite 3. Empate - odd 3.05

Apesar da tendência de gols, os encontros diretos mostram muito equilíbrio: quatro dos últimos cinco duelos terminaram empatados.

Em mata-mata, é comum que o primeiro jogo seja mais cauteloso nos minutos finais, reforçando a possibilidade de igualdade.

Central Córdoba x Lanús: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Central Córdoba x Lanús ao vivo na Paramount+.

Tudo o que você precisa saber:



⚽ Confronto: Central Córdoba x Lanús - Sul-Americana 2025

Central Córdoba x Lanús - Sul-Americana 2025

📅 Data: 14/08/2025

14/08/2025

⏰ Horário: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília)

🏟 Local: Estádio Único Madre de Ciudades

Estádio Único Madre de Ciudades

📺 Onde vai passar: Paramount+



Central Córdoba x Lanús: Últimos 5 jogos entre os times



17/08/2024 - Lanús 1-1 Central Córdoba (Superliga Argentina)



11/04/2023 - Central Córdoba 1-1 Lanús (Superliga Argentina)



26/08/2022 - Central Córdoba 2-2 Lanús (Superliga Argentina)



09/05/2022 - Central Córdoba 3-3 Lanús (Superliga Argentina)



01/10/2021 - Lanús 2-1 Central Córdoba (Superliga Argentina)



Central Córdoba x Lanús: Quem Ganha? Melhores Odds

O equilíbrio é grande, mas o Córdoba leva ligeira vantagem por atuar em casa.