Central Cordoba de Santiago
CONMEBOL Sudamericana - World Wide
Lanus
  • V
  • V
  • V
  • D
  • D
Central Córdoba x Lanús: Palpite Odds +3, Onde Assistir, Sul-Americana (14/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
14.08.2025
Atualizado em
14.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Central Córdoba x Lanús: veja o palpite com odds para mais de 2,5 gols, além do prognóstico e onde assistir ao jogo desta quinta-feira, 14/08, pelas oitavas de final da Sul-Americana 2025.


A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Único Madre de Ciudades, com transmissão ao vivo pela Paramount+.


O confronto marca o início do mata-mata e, considerando o equilíbrio histórico entre os clubes, qualquer vantagem conquistada pode ser determinante para a classificação. Os dois times chegam com necessidade de buscar gols para o jogo de volta.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Central Córdoba x Lanús Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Ambas Marcam: Sim - odd 2.10 na Betnacional

  • ⚡ Palpite 2. Mais de 2,5 gols - odd 2.65 na Superbet

  • 💧 Palpite 3. Empate - odd 3.05 na F12.Bet


Para as apostas em Central Córdoba x Lanús, indicamos esses três palpites com base no histórico direto, desempenho recente e contexto decisivo da partida.


🔥 Palpite 1. Ambas Marcam: Sim - odd 2.10


Os últimos cinco confrontos entre as equipes terminaram com gols para os dois lados, incluindo empates movimentados como 3-3 e 2-2. O Córdoba marcou em 70% dos jogos recentes e o Lanús balançou as redes em 7 dos últimos 10 compromissos.


O cenário aponta para nova partida com redes balançando para ambos, especialmente considerando que a classificação depende de saldo agregado.


⚡ Palpite 2. Mais de 2,5 gols - odd 2.65


A média ofensiva do Córdoba como visitante na competição é de 3 gols por jogo, enquanto o Lanús soma média combinada de 2,17 gols. Jogos diretos entre eles frequentemente ultrapassam essa linha, com 60% de over 2,5 nas últimas temporadas.


O jogo de ida tende a ser aberto, já que ambas as equipes precisam criar vantagem para a volta.


💧 Palpite 3. Empate - odd 3.05


Apesar da tendência de gols, os encontros diretos mostram muito equilíbrio: quatro dos últimos cinco duelos terminaram empatados.


Em mata-mata, é comum que o primeiro jogo seja mais cauteloso nos minutos finais, reforçando a possibilidade de igualdade.


Central Córdoba x Lanús: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Central Córdoba x Lanús ao vivo na Paramount+. 


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽ Confronto: Central Córdoba x Lanús - Sul-Americana 2025

  • 📅 Data: 14/08/2025

  • ⏰ Horário: 21h30 (horário de Brasília)

  • 🏟 Local: Estádio Único Madre de Ciudades

  • 📺 Onde vai passar: Paramount+


Central Córdoba x Lanús: Últimos 5 jogos entre os times



  • 17/08/2024 - Lanús 1-1 Central Córdoba (Superliga Argentina)

  • 11/04/2023 - Central Córdoba 1-1 Lanús (Superliga Argentina)

  • 26/08/2022 - Central Córdoba 2-2 Lanús (Superliga Argentina)

  • 09/05/2022 - Central Córdoba 3-3 Lanús (Superliga Argentina)

  • 01/10/2021 - Lanús 2-1 Central Córdoba (Superliga Argentina)


Central Córdoba x Lanús: Quem Ganha? Melhores Odds


O equilíbrio é grande, mas o Córdoba leva ligeira vantagem por atuar em casa.



  • 🏆 Central Córdoba vence - odd 2.45 na Superbet

  • ⚖️ Empate - odd 3.05 na Betnacional

  • 👀 Lanús vence - odd 3.20 na F12.Bet

Central Cordoba de Santiago x Lanus: Palpite do Dia

Central Cordoba de Santiago x Lanus: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Central Cordoba de Santiago x Lanus: Confrontos Diretos

1 Vitórias
4 Empates
0 Vitórias
2025 CONMEBOL Sudamericana
Lanus
0 - 0
Central Cordoba de Santiago
2024 Liga Profesional Argentina
Lanus
1 - 1
Central Cordoba de Santiago
2024 Copa de la Liga Profesional
Lanus
0 - 1
Central Cordoba de Santiago
2023 Copa de la Liga Profesional
Central Cordoba de Santiago
0 - 0
Lanus
2023 Liga Profesional Argentina
Central Cordoba de Santiago
1 - 1
Lanus

Lembre-se: apostas devem ser feitas de forma responsável. Jogue apenas com valores que não afetem seu orçamento e encare as bets como entretenimento, nunca como fonte de renda. Mais informações em Jogo Responsável.

