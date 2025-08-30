- V
Central Cordoba x Estudiantes: Palpite, Onde Assistir, Liga Argentina (30/08)
Central Córdoba e Estudiantes se enfrentam neste sábado, 30/08, em partida válida pela 7ª rodada da 2ª fase da Liga Argentina 2025. A bola rola a partir das 17h00 (horário de Brasília) no Estadio Único Madre de Ciudades. O confronto terá transmissão da ESPN.
O Central Córdoba busca uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Já o Estudiantes chega em boa fase, buscando manter a briga por posições mais altas na tabela.
Confira nossos palpites de Central Córdoba x Estudiantes, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Central Córdoba x Estudiantes: Nossas 3 Melhores Dicas
Observando as estatísticas recentes, o Estudiantes tem apresentado um desempenho mais regular, com uma defesa sólida e um ataque capaz de criar oportunidades. O Central Córdoba, por outro lado, mostra dificuldades em manter a consistência ao longo dos 90 minutos.
- 🎯 Vitória do Estudiantes - odd 2.20
- 🎯 Ambos Marcam: Não - odd 1.80
- 🎯 Total de Gols Menos de 2.5 - odd 1.75
Palpites Alternativos Central Córdoba x Estudiantes
Para apostadores que buscam explorar mercados com maior potencial, as opções alternativas podem ser interessantes. O confronto tem potencial para um jogo mais físico e com poucas oportunidades claras de gol.
- 🎯 Resultado Correto: 0x1 para o Estudiantes - odd 6.50
- 🎯 Intervalo: Empate - odd 2.10
- 🎯 Último Gol: Estudiantes - odd 1.70
Super Palpites Central Córdoba x Estudiantes
- 🚀 Vitória do Estudiantes + Menos de 2.5 Gols - odd 3.80
💰 Palpites de Odds Baixas Central Córdoba x Estudiantes
- 🔵 Vitória do Estudiantes - odd 2.20
- 🟢 Total de Gols Mais de 1.5 - odd 1.35
- 🟡 Dupla Chance: Estudiantes ou Empate - odd 1.30
⚖️ Palpites de Odds Médias Central Córdoba x Estudiantes
- 🔵 Ambos Marcam: Não - odd 1.80
- 🟢 Ambas Marcam: Sim - odd 1.95
- 🟡 Handicap Asiático: Estudiantes -0.25 - odd 2.50
🚀 Palpites de Odds Altas Central Córdoba x Estudiantes
- 🔵 Resultado Correto: 0x1 - odd 6.50
- 🟢 Placar Exato: 1x1 - odd 7.50
- 🟡 Marcador do Primeiro Gol: Estudiantes - odd 5.50
Central Córdoba x Estudiantes: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Central Córdoba x Estudiantes - Liga Argentina 2025
- 📅 Data: 30/08/2025
- ⏰ Horário: 17:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estadio Único Madre de Ciudades
- 📺 Transmissão: ESPN
Como Central Córdoba e Estudiantes Chegam Para o Confronto
O Central Córdoba enfrenta um momento delicado na temporada. A equipe busca desesperadamente somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento na Liga Argentina.
Por outro lado, o Estudiantes vive um período de maior estabilidade. O time busca manter a boa performance recente para se aproximar das primeiras posições da tabela.
Nossa Opinião para Central Córdoba x Estudiantes
A análise do confronto indica que o Estudiantes chega com maior favoritismo. A consistência e o momento mais positivo da equipe visitante pesam a favor.
As equipes precisam se impor, mas o Estudiantes parece ter as ferramentas para controlar a partida e buscar um resultado positivo fora de casa.
Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.
Central Cordoba de Santiago x Estudiantes L.P.: Palpite do Dia
Central Cordoba de Santiago x Estudiantes L.P.: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Central Cordoba de Santiago x Estudiantes L.P.: Confrontos Diretos
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.