Central Cordoba x Estudiantes: Palpite, Onde Assistir, Liga Argentina (30/08)

Central Córdoba e Estudiantes se enfrentam neste sábado, 30/08, em partida válida pela 7ª rodada da 2ª fase da Liga Argentina 2025. A bola rola a partir das 17h00 (horário de Brasília) no Estadio Único Madre de Ciudades. O confronto terá transmissão da ESPN.

O Central Córdoba busca uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Já o Estudiantes chega em boa fase, buscando manter a briga por posições mais altas na tabela.

Confira nossos palpites de Central Córdoba x Estudiantes, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Central Córdoba x Estudiantes: Nossas 3 Melhores Dicas

Observando as estatísticas recentes, o Estudiantes tem apresentado um desempenho mais regular, com uma defesa sólida e um ataque capaz de criar oportunidades. O Central Córdoba, por outro lado, mostra dificuldades em manter a consistência ao longo dos 90 minutos.



🎯 Vitória do Estudiantes - odd 2.20

🎯 Ambos Marcam: Não - odd 1.80

🎯 Total de Gols Menos de 2.5 - odd 1.75



Palpites Alternativos Central Córdoba x Estudiantes

Para apostadores que buscam explorar mercados com maior potencial, as opções alternativas podem ser interessantes. O confronto tem potencial para um jogo mais físico e com poucas oportunidades claras de gol.



🎯 Resultado Correto: 0x1 para o Estudiantes - odd 6.50

🎯 Intervalo: Empate - odd 2.10

🎯 Último Gol: Estudiantes - odd 1.70



Super Palpites Central Córdoba x Estudiantes



🚀 Vitória do Estudiantes + Menos de 2.5 Gols - odd 3.80



💰 Palpites de Odds Baixas Central Córdoba x Estudiantes



🔵 Vitória do Estudiantes - odd 2.20

🟢 Total de Gols Mais de 1.5 - odd 1.35

🟡 Dupla Chance: Estudiantes ou Empate - odd 1.30



⚖️ Palpites de Odds Médias Central Córdoba x Estudiantes



🔵 Ambos Marcam: Não - odd 1.80

🟢 Ambas Marcam: Sim - odd 1.95

🟡 Handicap Asiático: Estudiantes -0.25 - odd 2.50



🚀 Palpites de Odds Altas Central Córdoba x Estudiantes



🔵 Resultado Correto: 0x1 - odd 6.50

🟢 Placar Exato: 1x1 - odd 7.50

🟡 Marcador do Primeiro Gol: Estudiantes - odd 5.50



Central Córdoba x Estudiantes: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Central Córdoba x Estudiantes - Liga Argentina 2025

📅 Data: 30/08/2025

⏰ Horário: 17:00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estadio Único Madre de Ciudades

📺 Transmissão: ESPN



Como Central Córdoba e Estudiantes Chegam Para o Confronto

O Central Córdoba enfrenta um momento delicado na temporada. A equipe busca desesperadamente somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento na Liga Argentina.

Por outro lado, o Estudiantes vive um período de maior estabilidade. O time busca manter a boa performance recente para se aproximar das primeiras posições da tabela.

Nossa Opinião para Central Córdoba x Estudiantes

A análise do confronto indica que o Estudiantes chega com maior favoritismo. A consistência e o momento mais positivo da equipe visitante pesam a favor.

As equipes precisam se impor, mas o Estudiantes parece ter as ferramentas para controlar a partida e buscar um resultado positivo fora de casa.

Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.