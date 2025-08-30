Assine UOL
Central Cordoba de Santiago
Liga Profesional Argentina - Argentina
Estadio Alfredo Terrera
Estudiantes L.P.
Central Cordoba x Estudiantes: Palpite, Onde Assistir, Liga Argentina (30/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Central Córdoba e Estudiantes se enfrentam neste sábado, 30/08, em partida válida pela 7ª rodada da 2ª fase da Liga Argentina 2025. A bola rola a partir das 17h00 (horário de Brasília) no Estadio Único Madre de Ciudades. O confronto terá transmissão da ESPN.


O Central Córdoba busca uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Já o Estudiantes chega em boa fase, buscando manter a briga por posições mais altas na tabela.


Confira nossos palpites de Central Córdoba x Estudiantes, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Central Córdoba x Estudiantes: Nossas 3 Melhores Dicas


Observando as estatísticas recentes, o Estudiantes tem apresentado um desempenho mais regular, com uma defesa sólida e um ataque capaz de criar oportunidades. O Central Córdoba, por outro lado, mostra dificuldades em manter a consistência ao longo dos 90 minutos.



  • 🎯 Vitória do Estudiantes - odd 2.20

  • 🎯 Ambos Marcam: Não - odd 1.80

  • 🎯 Total de Gols Menos de 2.5 - odd 1.75


Palpites Alternativos Central Córdoba x Estudiantes


Para apostadores que buscam explorar mercados com maior potencial, as opções alternativas podem ser interessantes. O confronto tem potencial para um jogo mais físico e com poucas oportunidades claras de gol.



  • 🎯 Resultado Correto: 0x1 para o Estudiantes - odd 6.50

  • 🎯 Intervalo: Empate - odd 2.10

  • 🎯 Último Gol: Estudiantes - odd 1.70


Super Palpites Central Córdoba x Estudiantes



  • 🚀 Vitória do Estudiantes + Menos de 2.5 Gols - odd 3.80


💰 Palpites de Odds Baixas Central Córdoba x Estudiantes



  • 🔵 Vitória do Estudiantes - odd 2.20

  • 🟢 Total de Gols Mais de 1.5 - odd 1.35

  • 🟡 Dupla Chance: Estudiantes ou Empate - odd 1.30


⚖️ Palpites de Odds Médias Central Córdoba x Estudiantes



  • 🔵 Ambos Marcam: Não - odd 1.80

  • 🟢 Ambas Marcam: Sim - odd 1.95

  • 🟡 Handicap Asiático: Estudiantes -0.25 - odd 2.50


🚀 Palpites de Odds Altas Central Córdoba x Estudiantes



  • 🔵 Resultado Correto: 0x1 - odd 6.50

  • 🟢 Placar Exato: 1x1 - odd 7.50

  • 🟡 Marcador do Primeiro Gol: Estudiantes - odd 5.50


Central Córdoba x Estudiantes: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Central Córdoba x Estudiantes - Liga Argentina 2025

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • Horário: 17:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estadio Único Madre de Ciudades

  • 📺 Transmissão: ESPN


Como Central Córdoba e Estudiantes Chegam Para o Confronto


O Central Córdoba enfrenta um momento delicado na temporada. A equipe busca desesperadamente somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento na Liga Argentina.


Por outro lado, o Estudiantes vive um período de maior estabilidade. O time busca manter a boa performance recente para se aproximar das primeiras posições da tabela.


Nossa Opinião para Central Córdoba x Estudiantes


A análise do confronto indica que o Estudiantes chega com maior favoritismo. A consistência e o momento mais positivo da equipe visitante pesam a favor.


As equipes precisam se impor, mas o Estudiantes parece ter as ferramentas para controlar a partida e buscar um resultado positivo fora de casa.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

Central Cordoba de Santiago x Estudiantes L.P.: Palpite do Dia

Central Cordoba de Santiago x Estudiantes L.P.: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Central Cordoba de Santiago x Estudiantes L.P.: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2025 Liga Profesional Argentina
Estudiantes L.P.
3 - 2
Central Cordoba de Santiago
2024 Liga Profesional Argentina
Central Cordoba de Santiago
1 - 1
Estudiantes L.P.
2024 Copa Argentina
Estudiantes L.P.
1 - 2
Central Cordoba de Santiago
2024 Copa de la Liga Profesional
Estudiantes L.P.
5 - 0
Central Cordoba de Santiago
2023 Copa de la Liga Profesional
Central Cordoba de Santiago
0 - 1
Estudiantes L.P.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Central Cordoba de Santiago
Empate
Estudiantes L.P.

Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


 

