Celtic
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
UEFA Champions League - World Wide
Celtic Park
Kairat Almaty
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V
Celtic x Kairat: Palpite, Odds e Onde Assistir Liga dos Campeões - 20/08

Publicado
20.08.2025
Atualizado em
20.08.2025
Tempo de leitura
8 min

Confira palpite para Celtic x Kairat, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.


Celtic e Kairat se enfrentam pela última pré-eliminatória da Liga dos Campões, antes da fase principal, nesta quarta-feira dia 20 de agosto, às 16h (horário de Brasília), na Celtic Park. Celtic x Kairat terá transmissão ao vivo e com vídeo da Novibet e Bet365. 


Palpites de Celtic x Kairat: Nossas 3 Melhores Dicas


Considerando o histórico de ambas as equipes em competições europeias, o Celtic é o grande favorito para este confronto. Jogando em casa, a equipe escocesa deve dominar as ações ofensivas. Selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste duelo de ida.



  • ⚽ Resultado Final: Celtic - Odd de 1.15 na Novibet

  • ⚽ Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 1.41 na Superbet

  • ⚽ Ambas as Equipes Marcam - Sim - Odd de 2.19 na Betnacional


Palpites Alternativos Celtic x Kairat



  • ⚽ Handicap Asiático: Celtic -1.5 - Odd de 1.80 na Novibet

  • ⚽ Celtic vence e Total de Gols Acima de 3.5 - Odd de 2.20 na Superbet

  • ⚽ Resultado no Intervalo/Final do Jogo: Celtic/Celtic - Odd de 1.44 na Esportes da Sorte


Para quem busca mercados diferenciados, as opções a seguir oferecem boas oportunidades. As apostas em handicap podem ser uma boa alternativa para um jogo com grande favoritismo do time da casa. Além disso, a combinação de mercados de resultado e gols pode resultar em odds mais atrativas.


Palpites de Odds Baixas Celtic x Kairat



  • ⚽ Dupla Chance: Celtic ou Empate - Odd de 1.03 na Novibet

  • ⚽ 1º Gol - Celtic - Odd de 1.20 na Betnacional

  • ⚽ Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.13 na Superbet


Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Estas opções refletem a expectativa de um jogo favorável ao time da casa e com gols, o que é comum em confrontos de pré-eliminatórias europeias.


Palpites de Odds Médias Celtic x Kairat



  • ⚽ Total de cartões amarelos - Mais de 4.5 - Odd de 2.15 na Novibet

  • ⚽ Total de escanteios - Mais de 11.5 - Odd de 2.38 na Stake

  • ⚽ Margem de ganho - Celtic por 2 - Odd de 3.79 na Esportes da Sorte


Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, que oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Estas apostas se baseiam em cenários mais específicos, como a possibilidade de um dos times vencer com um placar mais apertado ou a combinação de mercados de gols e resultado.


Palpites de Odds Altas Celtic x Kairat



  • ⚽ Último Gol - Kairat - Odd de 5.07 na Betnacional

  • ⚽ Kairat - Bola na Trave - Mais de 0.5 - Odd de 5.60 na Novibet

  • ⚽ Placar Exato: 3x1 para o Celtic - Odd de 9.74 na Esportes da Sorte


Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como a vitória do time da casa com um placar mais elástico ou um resultado surpresa do Kairat.


Informações do Jogo: Celtic x Kairat: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Informações Completas da Partida



  • Confronto: Celtic x Kairat - Liga dos Campeões (pré-eliminatória)

  • Data: 20/08/2025

  • Horário: 16h (horário de Brasília)

  • Local: Celtic Park, Glasgow (Escócia)

  • Transmissão: Novibet e Bet365


Como assistir Celtic x Kairat


É possível assistir jogos ao vivo e de graça através das plataformas Bet365 e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta. 


Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.


Como Celtic e Kairat Chegam Para o Confronto


O Celtic, jogando em casa, busca fazer valer o mando de campo para construir uma vantagem no jogo de ida. A equipe escocesa é conhecida por sua força ofensiva e busca impor seu ritmo de jogo desde o início para abrir o placar. O time deve pressionar a defesa adversária e usar a qualidade técnica de seus jogadores para criar as principais chances de gol ao longo da partida.


O Kairat, por sua vez, enfrenta um adversário mais forte e jogará fora de casa. A equipe deve adotar uma postura mais cautelosa, focando em uma defesa sólida para conter o ímpeto ofensivo do Celtic. Um bom resultado para o Kairat seria um empate ou uma derrota por placar mínimo, o que lhes daria chances de reverter o placar no jogo de volta em casa.


* Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.

Celtic x Kairat Almaty: Palpite do Dia

Celtic Vence
Superbet logo
1.12
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Celtic x Kairat Almaty: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Celtic x Kairat Almaty: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Champions League
Kairat Almaty
0 - 0
Celtic

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Celtic
Empate
Kairat Almaty

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

