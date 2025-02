Celtic x Bayern de Munique: Palpite, Onde Assistir e Escalações - Champions League

Análise do Confronto entre Celtic x Bayern de Munique

O Celtic, sob o comando de Brendan Rodgers, alcançou os playoffs da Champions League após uma campanha razoável na fase de grupos. Foram três vitórias, três empates e apenas duas derrotas nos oito jogos da primeira fase da UCL.

A equipe escocesa tem se mostrado dominante na principal competição nacional, liderando o Campeonato Escocês com uma vantagem de 13 pontos sobre o rival Rangers.

O Bayern de Munique, comandado por Vincent Kompany, chega a este confronto após uma campanha um pouco superior na fase de grupos da Champions League, com cinco vitórias e três derrotas, incluindo um revés por 3 a 0 para o Feyenoord.

Apesar disso, a equipe bávara lidera o Campeonato Alemão com vantagem de oito pontos para o segundo colocado e possui um elenco estrelado, liderado no ataque por Harry Kane.

Palpite 1. Vitória do Bayern de Munique

Com um elenco mais forte e experiente em competições europeias, o Bayern é o favorito para vencer, mesmo jogando fora de casa. Apesar da boa campanha do Celtic no campeonato nacional, com boa vantagem de pontos e dos 73 gols marcados em apenas 25 partidas, o nível da Champions League é outro, bem como do Campeonato Alemão, onde o Bayern também lidera.